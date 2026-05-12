மேற்கு வங்க முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரியின் உதவியாளர் கொலை வழக்கு: சிபிஐ விசாரணை
சுவேந்து அதிகாரியின் படுகொலை தொடர்பாக பீகாரை சேர்ந்த 3 பேரை சிறப்பு விசாரணைக் குழுவினர் உத்தர பிரதேசத்தில் கைது செய்துள்ளனர்.
Published : May 12, 2026 at 6:18 PM IST
கொல்கத்தா: மேற்கு வங்க முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரியின் உதவியாளர் சந்திரநாத் ராத் படுகொலை செய்யப்பட்ட வழக்கை, சிபிஐ விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொண்டுள்ளது.
மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் மே 4ஆம் தேதி வெளியானது. அதில், பாஜக பெரும்பான்மையான இடங்களில் வெற்றி பெற்று, திரிணாமூல் காங்கிரஸ் கட்சியின் 15 ஆண்டுகால ஆட்சியை முடிவுக்கு கொண்டு வந்தது.
இதையடுத்து, கடந்த 6ம் தேதி, கொல்கத்தா விமான நிலையத்தில் இருந்து காரில் சென்று கொண்டிருந்த சுவேந்து அதிகாரியின் உதவியாளர் சந்திரநாத் ராத்தை காரில் வந்த ஒரு கும்பல் வழிமறித்தது. அப்போது இருசக்கர வாகனங்களில் வந்தவர்கள், அவரை சுட்டு விட்டு தப்பிச் சென்று விட்டனர்.
இதையும் படிங்க.. 6 நாட்கள் பயணமாக 5 நாடுகளுக்கு செல்கிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி
மாநிலத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ள சூழலில் நிகழ்ந்த இந்த படுகொலை, மாநிலம் முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக விசாரிக்க சிறப்பு விசாரணைக் குழு (எஸ்ஐடி) அமைக்கப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்றது.
கொலையாளிகள் பயன்படுத்திய இருசக்கர வாகனங்கள், சம்பவம் நடந்த 6 கிலோ மீட்டருக்கு அப்பால் கண்டெக்கப்பட்டன. அவற்றின் பதிவெண்கள் அழிக்கப்பட்டிருந்தன.
இந்த சம்பவத்ததில் 7-8 பேர் ஈடுபட்டிருக்கலாம் என்றும், வேறு மாநிலங்களில் இருந்து சதித் திட்டம் தீட்டியிருக்கலாம் என்றும் போலீசார் சந்தேகிக்கிறார்கள். மேலும் பல்வேறு மாநிலங்களை சேர்ந்த குற்றவாளிகள் இணைந்து இந்த படுகொலையை நிகழ்த்தி இருக்கலாம் என்றும் போலீசார் சந்தேகிக்கிறார்கள்.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை நடத்திய போலீசார், பீகாரை சேர்ந்த மயங்க் ராஜ் மிஸ்ரா, விக்கி மயூர்யா, ராஜ் சிங் ஆகிய மூவரையும் உத்தர பிரதேச மாநிலத்தில் கைது செய்து, கொல்கத்தாவுக்கு அழைத்து வந்தனர். நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட அவர்கள், மே 24ஆம் தேதி வரை நீதிமன்ற காவலில் வைக்கப்பட்டனர்.
மூவரின் செல்போன் விவரங்கள், ஹவுரா சுங்கச்சாவடியில் யுபிஐ மூலம் பணம் செலுத்திய விவரங்கள் ஆகியவற்றை வைத்து அவர்களை கைது செய்ததாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.
வழக்கு சிபிஐக்கு மாற்றம்
இந்நிலையில், இந்த வழக்கு சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. அந்த குழுவில், பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து அனுபவம் பெற்ற மூத்த அதிகாரிகள் 7 பேர் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
இந்த வழக்கை ஏற்கெனவே காவல் துறை விசாரித்து வரும் நிலையில், சிபிஐ புதிதாக வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணையை தொடங்கி உள்ளது.
இதையும் படிங்க.. நீட் தேர்வில் முறைகேடு இல்லை; நீட் தேர்வே முறைகேடுதான்: திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் கண்டனம்
என் மகன் குற்றவாளி அல்ல
இந்நிலையில், மயங்க் ராஜ் மிஸ்ரா, விக்கி மயூர்யா ஆகிய இருவரும் அப்பாவிகள் என்று பீகாரில் உள்ள அவர்களின் பெற்றோர் தெரிவித்துள்ளனர்.
அவர்கள் இருவரும் தங்கள் நண்பர்களுடன் வெளியூர் சென்றதாகவும், அவர்களை போலீஸ் கைது செய்ததை டிவியில் செய்தி பார்த்து தெரிந்து அதிர்ச்சி அடைந்ததாகவும் தெரிவித்தனர்.