அசாமில் ராஜ்தானி எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் மோதி 7 யானைகள் உயிரிழப்பு - தடம் புரண்ட ரயில்

அசாம் மாநிலத்தில் யானைக்கூட்டம் மீது மோதிய விபத்தில் ரயில் இன்ஞின் மற்றும் 5 பெட்டிகள் தடம் புரண்டதால் பரபரப்பு எற்பட்டது.

யானைக்கூட்டம் மீது ரயில் மோதி விபத்துக்குள்ளான இடம்
யானைக்கூட்டம் மீது ரயில் மோதி விபத்துக்குள்ளான இடம் (IANS)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 20, 2025 at 3:00 PM IST

அசாம்: டெல்லி சென்ற ராஜ்தானி எக்ஸ்பிரஸ் ரயில், யானைக்கூட்டம் மீது மோதிய விபத்தில் 7 யானைகள் உயிரிழந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சைராங் ராஜ்தானி எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் (20507) இன்று மிசோராம் மாநிலம் சைராங்கில் இருந்து புதுடெல்லி நோக்கி சென்றுக்கொண்டிருந்தது. அப்போது அதிகாலை 2:15 மணியளவில் அசாம் மாநிலம் ஜமுனாமுக்-கம்பூர் பகுதியில் சென்றபோது, தண்டவாளத்தை கடக்க முயன்ற யானை கூட்டத்தின் மீது மோதி விபத்துக்குள்ளானது. இந்த விபத்தில், 7 யானைகள் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தது. ஒரு குட்டி யானை படுகாயமடைந்த நிலையில், ரயில் இன்ஜின் மற்றும் 5 பெட்டிகள் தடம் புரண்டன.

இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த வடகிழக்கு எல்லை ரயில்வே பொது மேலாளர் மற்றும் லும்டிங் கோட்ட ரயில்வே மேலாளர் உள்ளிட்ட மூத்த ரயில்வே அதிகாரிகள் மற்றும் போலீசார் சீரமைப்பு பணிகளை மேற்கொண்டனர். இதில், அதிர்ஷ்டவசமாக ரயிலில் பயணம் செய்த பயணிகள் உயிர் தப்பினர். தொடர்ந்து, தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த வனத்துறை அதிகாரிகள் காயமடைந்த குட்டி யானையை மீட்டு சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர். மேலும், உயிரிழந்த 7 யானைகளுக்கு கால்நடை மருத்துவர்கள் குழு மூலம் பிரேதப் பரிசோதனை நடைபெற்று வருகிறது.

விபத்து குறித்து ரயில்வே அதிகாரி கூறுகையில், “வழக்கமாக யானை கடக்கும் வழித்தடம் இல்லாத இடத்தில் இந்த விபத்து நடந்துள்ளது. தண்டவாளத்தில் யானை கூட்டத்தை பார்த்த ரயில் ஓட்டுநர் (Loco Pilot) அவசரகால பிரேக்கை (Emergency Brakes) பயன்படுத்தியும் மோதலை தவிர்க்க முடியவில்லை. பனிமூட்டம் காரணமாக இந்த விபத்து ஏற்பட்டது” என தெரிவித்தார்.

இந்த விபத்து தொடர்பாக வடகிழக்கு எல்லைப்புற ரயில்வே (NFR) தலைமை செய்தித் தொடர்பாளர் கபிஞ்சல் கிஷோர் சர்மா கூறுகையில், “இந்த விபத்தால் ரயில் போக்குவரத்து பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 9 ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது, 13 ரயில்கள் தாமதப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. தொடர்ந்து, சீரமைப்பு பணிகள் நடைபெறுவதால் மாற்று வழியில் ரயில்கள் அனுப்பப்பட்டு வருகிறது” என தெரிவித்தார்.

முன்னதாக, கடந்த சில நாட்களாக இந்த பகுதியில் மனித-யானை மோதல்கள் அதிகரித்து வருகிறது. யானைக் கூட்டங்கள் அடிக்கடி அந்த பகுதி வழியாக நுழையும். இந்த விபத்து நடப்பதற்கும் முன்பாக, இந்த யானைக் கூட்டங்கள் இதே பகுதியில் சுற்றி திரிந்ததாக அப்பகுதி மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

