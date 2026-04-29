பெங்களூரு கனமழையில் மருத்துவமனை சுவர் இடிந்து ஒரு சிறுமி உட்பட 7 பேர் உயிரிழப்பு
பெங்களூருவில் எதிர்பாராத விதமாக இன்று மாலை ஒரு மணிநேரம் மிகக் கனமழை கொட்டி தீர்த்தது.
Published : April 29, 2026 at 10:10 PM IST
பெங்களூரு: பெங்களூரு கனமழையில் அரசு மருத்துவமனையின் சுவர் இடிந்து விழுந்ததில் ஒரு சிறுமி உட்பட ஏழு பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.
கர்நாடக மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இன்றும் நாளையும் கனமழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தது. இந்நிலையில், தலைநகர் பெங்களூருவில் இன்று மாலை ஒரு மணிநேரம் மிகக் கனமழை கொட்டி தீர்த்தது. இதில் சிவாஜி நகரில் அமைந்துள்ள பௌரிங் எனும் அரசு நடத்தும் மருத்துவமனையின் ஒரு பகுதி சுவர் திடீரென சரிந்து விழுந்தது. அப்போது அதனருகே மழைக்கு ஒதுங்கி நின்றிருந்த பலர் இடிபாடுகளுக்கு நடுவில் சிக்கினர். மேலும் பலர் காயமடைந்தனர்.
சுவர் இடிந்து விழுந்ததைக் கண்டவர்கள், இடுபாடுகளில் சிக்கியவர்களை மீட்க முயன்றனர். இதுகுறித்து உடனடியாக மீட்புப் படைக்குத் தகவலும் தெரிவிக்கப்பட்டது. சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த தீயணைப்புப் படையினர் மீட்புப் பணியை துரிதமாக மேற்கொண்டனர். இருப்பினும் இடிபாடுகளுக்கு நடுவில் சிக்கி 6 வயது சிறுமி உட்பட 7 பேர் இடிபாடுகளில் சிக்கி பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். இவர்கள், இடிந்து விழுந்த மருத்துவமனை சுவரையொட்டி தினசரி வியாபாரம் செய்துவந்த சிறு வியாபாரிகள் என்று தெரிய வந்துள்ளது.
இந்த சம்பவத்தை நேரில் பார்த்த சிலர் கூறும்போது, “கனமழையின் காரணமாகப் பலர் மருத்துவமனை சுவரின் மேல் போடப்பட்டிருந்த தார்பாய்யின் கீழ் ஒதுங்கி நின்றதாகவும், திடீரென சுவர் இடிந்து விழுந்ததால், அந்த இடத்தைவிட்டு ஓடக்கூட வழியில்லாமல் இடிபாடுகளில் சிக்கிக்கொண்டனர். இந்த விபத்தில் சிக்கி படுகாயம் அடைந்த சிலரை மீட்டு, மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தோம்" என்று பதற்றத்துடன் தெரிவித்தனர்.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಿವಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕುಸಿದು 7 ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನ ವಿಚಾರ. ಮೃತರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿ ಲಭಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ.— Siddaramaiah (@siddaramaiah) April 29, 2026
ಈ ಘೋರ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತಲಾ ರೂ.5 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ಸಂಜೆ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ…
கர்நாடக மாநில முதலமைச்சர் சித்தராமையா, பெங்களூரு மாநகர காவல் ஆணையர் சீமத் குமார் சிங் ஆகியோர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து நிலைமையை நேரில் ஆய்வு செய்தனர்.
இந்த விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு ரூ.5 லட்சம் நிவாரணம் வழங்கப்படுவதாக மாநில முதலமைச்சர் சித்தராமையா தெரிவித்துள்ளார்.
நெஞ்சை உறைய வைக்கும் இந்த விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் ஆன்மா சாந்தியடையவும், காயமடைந்தவர்கள் விரைவில் நலம்பெற வேண்டி கொள்கிறேன் என்று அவர் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் வலைதள பதிவில் தெரிவித்துள்ளார்.