காவிரி ஆணையத்தின் புதிய தலைவராக பியூஷ் சிங் நியமனம் - முதல் நாளிலேயே தமிழகத்திற்கு தண்ணீர் திறக்க உத்தரவு
பியூஷ் சிங், 2000-ஆம் ஆண்டு மகாராஷ்டிரா பிரிவைச் சேர்ந்த மூத்த ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரி ஆவார். நீர்வளம், எரிசக்தி மற்றும் பொது நிர்வாகத் துறைகளில் 26 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டவர்.
Published : November 25, 2026 at 7:53 PM IST
புதுடெல்லி: காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தின் புதிய தலைவராக மூத்த ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரி பியூஷ் சிங் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தின் தலைவராகப் பணியாற்றி வந்த சௌமித்ரா குமார் ஹல்தார் அண்மையில் ஓய்வு பெற்றதை தொடர்ந்து, மத்திய அரசு இந்த நியமனத்தை மேற்கொண்டுள்ளது.
இன்று (நவம்பர் 25) டெல்லியில் நடைபெற்ற காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தின் 62-வது கூட்டத்திற்கு பியூஷ் சிங் தலைமை தாங்கி தனது பணிகளைத் தொடங்கினார். கூட்டத்தில் பங்கேற்ற தமிழக நீர்வளத் துறை செயலாளர் உள்ளிட்ட உறுப்பினர்கள் புதிய தலைவருக்கு வாழ்த்துத் தெரிவித்தனர்.
யார் இந்த பியூஷ் சிங்?
காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தின் புதிய தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள பியூஷ் சிங், 2000-ஆம் ஆண்டு மகாராஷ்டிரா பிரிவைச் சேர்ந்த மூத்த ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரி ஆவார். நீர்வளம், எரிசக்தி மற்றும் பொது நிர்வாகத் துறைகளில் 26 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டவர்.
1976-ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 26-ஆம் தேதி பிறந்த இவரது சொந்த மாநிலம் உத்தரப் பிரதேசம் ஆகும். புகழ்பெற்ற டெல்லி ஐ.ஐ.டி-யில் சிவில் இன்ஜினியரிங் பட்டம் பெற்றவர். பொறியியல் பின்னணி கொண்டவர் என்பதால், நீர்வளம் மற்றும் அணை மேலாண்மை சார்ந்த தொழில்நுட்ப நுணுக்கங்களை எளிதில் கையாளும் திறன் கொண்டவர்.
The 62nd meeting of the Cauvery Water Management Authority (CWMA) was held on 25 November 2026 under the chairmanship of Shri Piyush Singh, IAS, Chairman, CWMA. Shri T. D. Sharma, Shri R. P. S. Verma, Secretary, WRD, Tamil Nadu, and other members attended in person and virtually. https://t.co/FACvhd8uR1— cwma cwc (@CwmaDelhi) November 25, 2026
தற்போது மத்திய ஜல் சக்தி அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் தேசிய நீர் இயக்கத்தின் இயக்குநராகவும், கூடுதல் செயலாளராகவும் பணியாற்றி வருகிறார். தேசிய நீர் இயக்கத்தின் பணிகளைத் தொடர்ந்து கவனிப்பதுடன், காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் தலைவர் பொறுப்பையும் அவர் கூடுதலாக வகிப்பார் என மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது.
முதல் கூட்டத்திலேயே முக்கிய உத்தரவு
புதிய தலைவராகப் பொறுப்பேற்ற முதல் நாளிலேயே பியூஷ் சிங் தலைமையில் நடைபெற்ற 62-ஆவது ஆணையக் கூட்டத்தில், காவிரி நீர் பங்கீடு குறித்து விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட்டது.
அப்போது, தமிழ்நாட்டிற்கு அடுத்த 15 நாட்களுக்கு விநாடிக்கு 2,000 கனஅடி வீதம் காவிரி நீரைத் திறந்துவிட வேண்டும் என கர்நாடக அரசுக்கு ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தின் பின்னணி
தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, கேரளம் மற்றும் புதுச்சேரி ஆகிய மாநிலங்களுக்கு இடையிலான காவிரி நதிநீர் பங்கீடு குறித்த உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்பைச் செயல்படுத்துவதற்காக மத்திய அரசால் காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது. நீர் பற்றாக்குறை காலங்களில் மாநிலங்களுக்கு இடையிலான நீர் மேலாண்மையைச் சுமுகமாக ஒருங்கிணைப்பதும், காவிரி நீர் ஒழுங்குமுறைக் குழுவின் பரிந்துரைகளைச் செயல்படுத்துவதும் ஆணையத்தின் முதன்மைப் பணிகளாகும்.