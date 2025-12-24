20 ஆண்டு பகையை மறந்து கை கோர்த்த சகோதரர்கள்; மும்பை மாநகராட்சி தேர்தலில் புதிய திருப்பம்
மும்பையில் உள்ள 227 வார்டுகளில் உத்தவ் தாக்கரேவின் சிவசேனா 157 இடங்களிலும், மீதமுள்ள 70 இடங்களில் ராஜ் தாக்கரேவின் எம்என்எஸ் கட்சியும் போட்டியிடும் என தெரிகிறது.
மும்பை: மகாராஷ்டிராவில் பாஜக கூட்டணியின் வெற்றி பயணத்தை தடுக்கும் வகையில், 20 ஆண்டுகளாக பிரிந்திருந்த தாக்கரே சகோதரர்கள் மீண்டும் ஒன்றிணைந்து உள்ளாட்சி தேர்தலை சந்திக்கவுள்ளனர்.
மும்பை மாநகராட்சிக்கு வரும் ஜனவரி 15ஆம் தேதி தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. மும்பையில் கோலோச்சி வந்த சிவசேனா இரண்டாக உடைந்த பிறகு நடைபெறும் தேர்தலாக இது இருப்பதால் யாருக்கு செல்வாக்கு? என இரண்டு கட்சிகளும் நிரூபிக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. ஏக்நாத் ஷிண்டே தங்களிடம் இருந்து பாஜக துணையோடு சிவசேனாவிடம் இருந்து வில் அம்பு சின்னத்தை திருடிக் கொண்டதாக உத்தவ் தாக்கரே தொடர்ந்து குற்றஞ்சாட்டி வருகிறார்.
இந்நிலையில், சகோதரர்களான சிவசேனா (உத்தவ் பால்தாக்கரே) தலைவர் உத்தவ் தாக்கரே மற்றும் மகாராஷ்டிரா நவநிர்மான் தலைவர் ராஜ் தாக்கரே இணைந்து வரவிருக்கும் மும்பை மாநாகராட்சி தேர்தலை சந்திக்க முடிவு செய்துள்ளனர். இது தொடர்பாக இரண்டு கட்சிகளும் வார்டுகளை இறுதி செய்துள்ளனர்.
அதன்படி வரும் ஜனவரி 15ஆம் தேதி ஆசியாவின் பணக்கார மாநகராட்சி என்ற பெருமைக்குரிய மும்பை மாநகராட்சி உள்ளிட்ட 29 மாநகராட்சிகளின் 2,869 வார்டுகளுக்கு தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. இந்த தேர்தலில் பாஜகவின் வெற்றி பயணத்தை தடுக்கும் நோக்கில், உத்தவ் தாக்கரேவின் சிவசேனா, காங்கிரஸ் மற்றும் தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சிகளை உள்ளடக்கிய மஹா விகாஸ் அகாடி கூட்டணியில் இருந்து விலகி, மஹாராஷ்டிரா நவநிர்மான் சேனா தலைவர் ராஜ் தாக்கரேவுடன் கூட்டணி அமைத்துள்ளது.
20 ஆண்டுகளுக்கு மேலான பகையை மறந்து, இரு சகோதரர்களும் ஒன்றாக போட்டியிடுவது அந்த மாநில அரசியலில் பெரும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக மும்பையில் உள்ள 227 வார்டுகளில் உத்தவ் தாக்கரேவின் சிவசேனா 157 இடங்களிலும், மீதமுள்ள 70 இடங்களில் ராஜ் தாக்கரேவின் எம்என்எஸ் கட்சியும் போட்டியிடும் என தெரிகிறது.
இந்த கூட்டணியில் சரத் பவாரின் தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சிக்கு இடம் ஒதுக்கப்படவில்லை. காங்கிரஸ் கட்சி ஏற்கனவே தனித்து போட்டியிடவுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது.
கடந்த மாதம் நடைபெற்ற நகராட்சி அமைப்புக்களுக்கான உள்ளாட்சி தேர்தலில் ஏக்நாத் ஷிண்டேவின் சிவசேனா மற்றும் அஜித் பவாரின் தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியுடன் இணைந்து பாஜக பெரும் வெற்றி பெற்றது. இதனால் சிவசேனாவின் பாரம்பரிய வாக்கு வங்கி பாஜக பக்கம் திரும்பியதாக கூறப்பட்டது.
இதை சமாளிக்கவே உத்தவ் தாக்கரே, ராஜ் தாக்கரேவின் உதவியை நாடியுள்ளதாக அரசியல் நோக்கர்கள் கருதுகின்றனர். அதே நேரம் சில மாதங்களுக்கு முன்பு நடைபெற்ற நகராட்சி தேர்தல் வெற்றியால் உற்சாகமடைந்த பாஜக, மும்பை மாநகராட்சி தேர்தலில் வெற்றி பெற கடும் முயற்சியை மேற்கொண்டு வருகிறது. மும்பை மாநகராட்சி தேர்தல் இப்போதே சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ள நிலையில், தாக்கரே சகோதர்களின் கூட்டணி பாஜகவுக்கு சவாலாக இருக்குமா? என்பது விரைவில் தெரியவரும்.