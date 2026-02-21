பயங்கரவாத அச்சுறுத்தல்: டெல்லியின் முக்கிய பகுதிகளில் கண்காணிப்பு பணிகள் தீவிரம்
இது ஒரு பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கை தானே தவிர, இதுகுறித்து மக்கள் பீதியடைய வேண்டாம் என்று காவல்துறை அதிகாரிகள் கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர்.
Published : February 21, 2026 at 12:29 PM IST
புதுடெல்லி: தலைநகர் டெல்லியில் பயங்கரவாத அச்சுறுத்தலுக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாக உளவுத்துறை எச்சரிக்கை விடுத்ததை தொடர்ந்து செங்கோட்டை, வழிபாட்டு தலங்கள் மற்றும் மக்கள் நெரிசல் அதிகமுள்ள பகுதிகளில் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
பாகிஸ்தானைச் சேர்ந்த பயங்கரவாத அமைப்புகளில் ஒன்றான லஷ்கர்-இ-தொய்பா, டெல்லி மற்றும் நாடு முழுவதும் உள்ள முக்கிய நகரங்களில் தாக்குதல்களை நடத்த திட்டமிட்டிருப்பதாக மத்திய உளவுத் துறை தகவல் கிடைத்தது. மேலும் அந்த அமைப்பானது சக்திவாய்ந்த வெடிபொருட்களை பயன்படுத்தி தாக்குதல்களை நடத்த திட்டமிட்டிருப்பதாக தெரியவந்ததை அடுத்து, டெல்லியில் கண்காணிப்பு பணி தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக, செங்கோட்டையை சுற்றியுள்ள பகுதிகள், சாந்தினி சவுக் பகுதியில் உள்ள வழிபாட்டு தலங்களில் தாக்குதல் நடத்த வாய்ப்புகள் இருப்பதாக தகவல்கள் கிடைத்திருக்கும் நிலையில், அங்கு போலீஸ் படைகள் குவிக்கப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும் இந்த தகவல் இன்னும் உறுதி செய்யப்படாத நிலையில், புலனாய்வு அமைப்புகள் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றன.
பயங்கரவாத அச்சுறுத்தலைத் தொடர்ந்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக, செங்கோட்டை, ஜூம்மா மசூதி, சாந்தினி சவுக், முக்கிய மார்க்கெட்கள் மற்றும் கோயில்களைச் சுற்றி டெல்லி காவல்துறை ரோந்து பணிகளை அதிகரித்திருக்கிறது. மேலும் நுழைவாயில்களிலும் சிசிடிவி கண்காணிப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளதோடு, தீவிர சோதனைகளும் நடைபெற்று வருகின்றன.
இந்த தகவல் குறித்து விசாரணை மட்டுமே நடைபெற்று வரும் நிலையில், இதுவரை யாரும் கைது செய்யப்படவில்லை. எனவே இது ஒரு பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கை தானே தவிர, இது குறித்து மக்கள் பீதியடைய வேண்டாம் என்று காவல்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
எனினும், கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 10 ஆம் தேதி டெல்லி செங்கோட்டை அருகே குண்டுவெடிப்பு நிகழ்ந்ததில் 15 அப்பாவி பொதுமக்கள் கொல்லப்பட்டனர். பலர் படுகாயமடைந்தனர். இந்த சம்பவம் குறித்து நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், வெடிபொருட்கள் நிரப்பப்பட்ட கார் வெடித்ததில் அருகில் நின்ற வாகனங்களிலும் தீப்பற்றியது தெரிய வந்தது. இந்த சம்பவம் குறித்து தேசிய புலனாய்வு அமைப்பு விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறது.
இந்நிலையில் கடந்த 6 ஆம் தேதி பாகிஸ்தானின் இஸ்லாமாபாத் நகரில் உள்ள மசூதி ஒன்றில் பயங்கரவாத தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது. அதற்கு பழிவாங்கும் விதமாக தற்போது இங்கு தாக்குதல் நடத்த திட்டமிட்டிருப்பதாக கூறப்படும் நிலையில், வதந்திகளை மக்கள் நம்ப வேண்டாம் என அதிகாரிகள் கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர். மேலும் சந்தேகத்திற்கிடமான எந்தவொரு நடவடிக்கையாக இருந்தாலும் அதுகுறித்து உடனடியாக காவல்துறைக்கு தெரிவிக்கும்படி பொதுமக்கள் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளனர்.