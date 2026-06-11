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நாளை கொல்லூர் மூகாம்பிகையை தரிசிக்கும் முதல்வர் விஜய் - பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரம்

டெல்லிக்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ள தமிழக முதலமைச்சர் விஜய், அங்கிருந்து நாளை கர்நாடக மாநிலம் கொல்லூர் மூகாம்பிகை கோயிலுக்கு செல்கிறார்.

முதல்வர் விஜய்
முதல்வர் விஜய் (@X/TNDIPR)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 11, 2026 at 10:41 PM IST

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உடுப்பி: தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய் நாளை (ஜூன் 12) கொல்லூர் ஸ்ரீ மூகாம்பிகா தேவி கோயிலுக்கு சென்று சாமி தரிசனம் செய்ய உள்ளார். இதையொட்டி, உடுப்பி மாவட்ட காவல் துறை அங்கு தகுந்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளைச் செய்துள்ளது.

முதல்வரின் பயணப் பாதை மற்றும் கோயில் வளாகத்தைச் சுற்றி பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ள நிலையில் பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக பொதுமக்கள் ஒத்துழைக்குமாறு காவல்துறை கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.

கோயிலில் சாமி தரிசனம் செய்த பிறகு, தமிழக முதல்வர் விஜய் அங்கிருந்து சென்னை கிளம்புகிறார். அவருடன் பொதுமக்கள் சந்திப்புக்கோ,வேறு நிகழ்ச்சிகளோ ஏற்பாடு செய்யப்படவில்லை என்றும் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

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முதல்வர் விஜய்யின் வருகையின்போது மிக முக்கியப் பிரமுகரின் (VVIP) வாகனங்கள் செல்லும் பாதை, கோயில் நுழைவு வாயில்கள் மற்றும் கோயில் வளாகப் பகுதிகளில் மக்கள் கூட்டமாகவோ, குழுவாகவோ கூடுவதைத் தவிர்க்குமாறு காவல்துறை கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.

தமிழக முதல்வரின் வருகையையொட்டி மேற்கொள்ளப்படும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளால் பொதுமக்களுக்குச் சிரமம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால், பக்தர்கள் மதியம் 12 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை கோயிலுக்கு வருவதைத் தவிர்ப்பது நல்லது. சிரமங்களைத் தவிர்க்க, பணியில் உள்ள காவல்துறை அதிகாரிகளின் அறிவுறுத்தல்களுக்கு பக்தர்கள் முழுமையாக ஒத்துழைக்குமாறு காவல் துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

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UDUPI KARNATAKA
கொல்லூர் மூகாம்பிகை
தமிழக முதல்வர் விஜய்
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