பீகார் சட்டப் பேரவைத் தேர்தல்... இரண்டாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு தொடங்கியது!
ஆட்சியை தக்க வைக்க ஜேடியூ-பாஜக கூட்டணியினர் பம்பரமாய் சுழன்று வரும் நிலையில், அவர்களுக்கு சிறிதும் குறைவில்லாது மாநிலம் முழுவதும் 200க்கும் மேற்பட்ட பேரணியில் இந்தியா கூட்டணியின் முதல்வர் வேட்பாளர் தேஜஸ்வி கலந்து கொண்டார்.
Published : November 11, 2025 at 7:01 AM IST
பாட்னா: பீகாரில் 122 தொகுதிகளில் இரண்டாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு காலை 7 மணிக்கு தொடங்கியது.
நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு பிறகு மிகுந்த எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள பீகார் மாநிலத்தில் இரண்டு கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெறும் என கடந்த மாதம் தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது. தேர்தல் அறிவிப்பு வெளியான நாள் முதல் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவின் கவனத்தையும் கடந்த 45 நாட்களாக பீகார் மாநிலம் தன்வசப்படுத்தியது. குறிப்பாக அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில், பல்வேறு வகையான வாக்குறுதிகளை வழங்கி பொதுமக்களை திக்குமுக்காட வைத்தனர்.
குறிப்பாக ஆளும் ஜக்கிய ஜனதா தளம்- பாஜக கூட்டணியினர் ஒரு கோடி பேருக்கு வேலை, கல்வித் உதவித் தொகை, புதிய மெட்ரோ ரயில் நிலையங்கள் என பல்வேறு வாக்குறுதிகளை வழங்கினர். அவர்களுக்கு சிறிதும் குறைவில்லாது, ஆர்ஜேடி-காங்கிரஸ் கூட்டணி சார்பிலும் பல்வேறு வாக்குறுதிகள் வழங்கப்பட்டன. குறிப்பாக, வீட்டுக்கு ஒருவருக்கு அரசு வேலை, பெண்களுக்கு ஆண்டுதோறும் ரூ.30 ஆயிரம், விவசாயிகளுக்கு கடன் உதவி என வாக்குறுதிகள் வழங்கப்பட்டன.
இந்த அதிரடி அறிவிப்புக்களுக்கு நடுவே, கடந்த 6ஆம் தேதி 121 தொகுதிகளில் முதற்கட்ட வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. இதில், பீகார் மாநில தேர்தல் வரலாற்றில் முதல்முறையாக 65.08% வாக்குகள் பதிவானது. இந்நிலையில், இரண்டாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் 122 தொகுதிகளில் கடந்த சில தினங்களாக அரசியல் கட்சிகள் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வந்தனர். இதனிடையே நேற்று முன்தினம் பரப்புரை நிறைவடைந்த நிலையில், இன்று காலை 7 மணிக்கு வாக்குப்பதிவு தொடங்கியது.
வாக்குப்பதிவு தொடங்குவதற்கு முன்பே பல வாக்குச்சாவடிகளில் பொதுமக்கள் வரிசையில் காத்திருந்தனர். வாக்குப்பதிவு தொடங்கியதும் பொதுமக்கள் ஆர்வமாக தங்களின் வாக்குகளை செலுத்தினர். சில வாக்குச்சாவடிகளில் இயந்திர கோளாறு ஏற்பட்ட நிலையில், தேர்தல் அதிகாரிகள் மாற்று இயந்திரம் மூலம் வாக்குப்பதிவை சரியான நேரத்தில் தொடங்கினர். இந்த தேர்தலில் 1165 ஆண்கள், 136 பெண்கள், 1 திருநங்கை உள்ளிட்ட 1,302 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர். மொத்தம் 3.70 கோடி வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க தகுதி பெற்றுள்ளனர்.
மீண்டும் ஆட்சி அமைத்துவிட வேண்டும் என ஜேடியூ-பாஜக கூட்டணியினர் பம்பரமாய் சுழன்று பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வந்த நிலையில், அவர்களுக்கு சிறிதும் குறைவில்லாது மாநிலம் முழுவதும் 200க்கும் மேற்பட்ட பேரணியில் இந்தியா கூட்டணியின் முதல்வர் வேட்பாளர் தேஜஸ்வி யாதவ் கலந்துகொண்டார். ஆட்சி கட்டிலில் ஆளும் கட்சியே தொடருமா? அல்லது இந்த முறை பொதுமக்கள் மாற்றத்தை விரும்புகிறார்களா? என்பது வரும் 14ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கையின் போது தெரியவரும்.