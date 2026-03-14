எரிபொருள் தட்டுப்பாட்டுக்கு தீர்வு? அடுத்தடுத்து ஹார்முஸை கடந்த இந்தியாவின் 2 கப்பல்கள்

ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை கடந்துள்ள இரண்டு கப்பல்களும் அடுத்த 2 நாட்களுக்குள் இந்திய துறைமுகத்தை வந்தடையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 14, 2026 at 4:40 PM IST

புதுடெல்லி: ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை கடந்து நேற்று ஒரு இந்திய கப்பல் மும்பையை வந்தடைந்த நிலையில், இன்று ஷிவாலிக் மற்ரும் நந்தா தேவி ஆகிய இரண்டு கப்பல்கள் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை பாதுகாப்பாக கடந்து, இந்தியா நோக்கி வந்துகொண்டிருக்கின்றன.

மத்திய கிழக்கில் தொடர்ந்து வரும் போரின் தாக்கம் காரணமாக ஈரான் தனது கட்டுபாட்டில் உள்ள ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை மூடிவிட்டது. உலகின் கச்சா எண்ணெய், எரிபொருள் வர்த்தகத்தில் 20 சதவீதத்திற்கும் அதிகமாக இந்த வழித்தடம் மூலம் நடைபெற்று வந்த நிலையில் ஈரானின் இந்த முடிவானது ஆசிய நாடுகளுக்கு பெரும் நெருக்கடியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை கடக்க முயலும் கப்பல்களுக்கு தீ வைக்கப்படும் என்று ஈரான் எச்சரித்திருந்த நிலையில், பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த சரக்கு கப்பல்கள் 46,000 மெட்ரிக் டன்னுக்கும் அதிகமான திரவ பெட்ரோலியம் கியாஸை சுமந்தவாறு கடலிலேயே நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. இதன் காரணமாக பல்வேறு நாடுகளில் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு தலைதூக்க ஆரம்பித்திருக்கிறது. அதில் இந்தியாவும் ஒன்று.

நமது நாட்டில் கடந்த ஓரிரு நாட்களாக எல்பிஜி சிலிண்டர்களுக்கான தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டிருக்கும் நிலையில், வணிக சிலிண்டர்களின் விநியோகம் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும் நாடு முழுக்க ஏற்பட்டுள்ள எரிபொருள் தட்டுப்பாடு பிரச்சினையை சரி செய்ய, ஈரானுடன் இந்தியா தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தைகளில் ஈடுபட்டு வந்தது. அதன் விளைவாக இந்திய கப்பல்களுக்கு ஈரான் அனுமதி அளித்திருப்பதாக மார்ச் 12ஆம் தேதி மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தெரிவித்தார்.

அதனைத் தொடர்ந்து, கச்சா எண்ணெய் ஏற்றி வந்த ‘ஷென்லாங்’ என்ற இந்திய கப்பலுக்கு ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை கடக்க ஈரான் அனுமதி அளித்தது. அந்த கப்பல் நேற்று மும்பை வந்தடைந்தது. இதன் மூலம் 70% எரிபொருள் தட்டுப்பாடு சரிசெய்யப்படும் என்று மத்திய அரசு தெரிவித்திருந்த நிலையில், அடுத்தடுத்து 2 கப்பல்கள் தற்போது ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை கடந்திருப்பதாக மத்திய அரசு தெரிவித்திருக்கிறது.

இதையும் படிங்க: பொறுப்பில்லாமல் பீதியை உருவாக்குகிறது காங்கிரஸ் - பிரதமர் நரேந்திர மோடி கடும் தாக்கு

இன்று இந்தியாவைச் சேர்ந்த எல்பிஜி டேங்கர் கப்பலான ‘ஷிவாலிக்’ ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை பாதுகாப்பாக கடக்க, ஈரான் அனுமதித்தது. அதனைத் தொடர்ந்து, இரண்டாவது எல்பிஜி கப்பலான ‘நந்தா தேவி’யும் ஹார்முஸை கடந்து இந்தியா நோக்கி வந்துகொண்டிருக்கிறது. இந்த இரண்டு கப்பல்களும் அடுத்த 2 நாட்களுக்குள் இந்திய துறைமுகத்தை வந்தடையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த கப்பல்கள் நமது கடல் எல்லைக்குள் பாதுகாப்பாக வந்தடைய இந்திய கடற்படை வழிகாட்டி வருகிறது.

இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கும், ஈரான் அதிபர் மசூத் பெஷெஸ்கியானுக்கும் இடையே நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையைத் தொடர்ந்து இந்த முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது.

பாரசீக வளைகுடா பகுதியில் இந்தியாவைச் சேர்ந்த 28 கப்பல்கள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன. அந்த கப்பல்களில் 24 கப்பல்கள் ஹார்முஸ் ஜலசந்திக்கு மேற்கே நிறுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில், அவற்றில் 677 மாலுமிகள் உள்ளனர். கிழக்கே நிறுத்தப்பட்டுள்ள 4 கப்பல்களில் 101 இந்திய மாலுமிகள் உள்ளனர். இந்த கப்பல்களின் பாதுகாப்பு குறித்து இந்தியா தீவிர கண்காணிப்பை மேற்கொண்டு வருவதாக துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பல் போக்குவரத்து அமைச்சகம் தெரிவித்திருக்கிறது.

