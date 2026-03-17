தொகுதிப் பங்கீடு: என்.ஆர்.காங்கிரஸ் - பாஜக இடையே தொடரும் இழுபறி - கூட்டணியில் பிளவா?

புதுச்சேரிக்கு மாநில அந்தஸ்து வழங்குவதற்கான உறுதிமொழியை மத்திய அரசு அளிக்க வேண்டும்; ஜோஸ் சார்லஸ் மார்ட்டின் தொடங்கிய கட்சியை என்டிஏ கூட்டணியில் சேர்க்கக் கூடாது என்று பாஜகவை என்.ஆர்.காங்கிரஸ் வலியுறுத்துகிறது.

Published : March 17, 2026 at 6:40 PM IST

புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான வேட்பு மனுத் தாக்கல் முடிவதற்கு குறைவான நாட்களே உள்ள நிலையில், ஆளும் என்.ஆர்.காங்கிரஸ் - பாஜக கூட்டணி இடையே இன்னும் தொகுதிப் பங்கீடு உடன்பாடு எட்டப்படவில்லை. இதனால் கூட்டணி தொடருமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

புதுச்சேரியில் என்.ஆர். காங்கிரஸ் தலைவர் என்.ரங்கசாமி தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி (என்டிஏ) ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. கடந்த தேர்தலில் வெற்றி பெற்பு ஆட்சியமைத்த இந்தக் கூட்டணி, வரும் தேர்தலிலும் தொடரும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. என்.ஆர். காங்கிரஸ் தலைவர்களும் பாஜக தலைவர்களும் கடந்த வாரம் தொகுதிப் பங்கீடு குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். ஆனால், இரு தரப்புக்கும் இடையே உடன்பாடு எட்டப்படவில்லை.

அதற்கு முக்கிய காரணம், என்.ஆர். காங்கிரஸ் தரப்பில் இருந்து 2 முக்கிய நிபந்தனைகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன. முதலாவதாக, புதுச்சேரிக்கு மாநில அந்தஸ்து வழங்குவதற்கான உறுதிமொழியை மத்திய அரசு அளிக்க வேண்டும். இரண்டாவது நிபந்தனை, ஜோஸ் சார்லஸ் மார்ட்டின் தொடங்கிய லட்சிய ஜனநாயகக் கட்சியை (எல்ஜேகே) என்டிஏ கூட்டணியில் சேர்க்கக் கூடாது என்பதாகும். இந்த இரு நிபந்தனைகளை பாஜக ஏற்க மறுத்து விட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

இந்நிலையில், புதுச்சேரியில் உள்ள ஒரு தனியார் விடுதியில் இன்று நடைபெற இருந்த கூட்டணிப் பேச்சுவார்த்தையை முதலமைச்சர் என்.ரங்கசாமி புறக்கணித்தார். பாஜக தரப்பில், புதுச்சேரி தேர்தல் பொறுப்பாளரும் மத்திய அமைச்சருமான மன்சுக் மாண்டவியா சுமார் இரண்டு மணி நேரம் காத்திருந்தும் அவர், என்.ரங்கசாமியை சந்திக்க முடியாமல் திரும்பிச் சென்றார். இது கூட்டணியில் விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளதை தெளிவாக காட்டுகிறது.

மேலும், பாஜகவுக்கு என்.ஆர். காங்கிரஸ் தலைமை 24 மணி நேர கெடு விதித்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. நிபந்தனைகளை ஏற்காவிட்டால் மாற்று வழிகளை நாடலாம் என்ற நிலைப்பாட்டில் என்.ஆர்.காங்கிரஸ் இருப்பதாக தெரிகிறது. அதாவது, தமிழக வெற்றிக் கழகம் தலைவர் விஜய்யுடன் என்.ரங்கசாமி பேசியதாகவும், பாஜக ஒத்துழைப்பு மறுத்தால், தவெகவுடன் கூட்டணி அமைத்து தேர்தலை எதிர்கொள்ள அவர் தயாராக உள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்கி உள்ள இந்த முக்கியமான கட்டத்தில், புதுச்சேரியில் என்டிஏ கூட்டணியின் எதிர்காலம் கேள்விக்குறியாக உள்ளது. ரங்கசாமியின் இந்த முடிவு புதுச்சேரி அரசியலில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மக்கள் நலனுக்கான மாநில அந்தஸ்து கோரிக்கையும், கூட்டணி அரசியலின் சிக்கல்களும் இத்தேர்தலில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் எனத் தெரிகிறது.

30 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளைக் கொண்ட புதுச்சேரியில் ஏப்ரல் 9-ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ளது. இதற்கான வேட்புமனு தாக்கல் நேற்றே (மார்ச் 16) தொடங்கிவிட்டது. வேட்புமனுக்களை தாக்கல் செய்ய கடைசி நாள் வரும் 23-ஆம் தேதியாகும்.

இன்னும் ஒரு வார காலம் மட்டுமே உள்ள நிலையில், இரண்டு நாட்கள் அரசு விடுமுறை என்பதால், உண்மையில் 5 அலுவவக நாட்கள் மட்டுமே உள்ளன. குறைவான அவகாசமே இருப்பதால், அரசியல் கட்சிகள் தீவிரமாக இயங்கத் தொடங்கியுள்ளன.

கடந்த 13-ஆம் தேதி, புதுச்சேரியில் என்.ஆர்.காங்கிரசுக்கு 16 தொகுதிகளும், பாஜக மற்றும் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு 14 தொகுதிகளும் ஒதுக்கப்படும் என பாஜக மேலிட பொறுப்பாளர் நிர்மல்குமார் சுரானா தெரிவித்திருந்தார். அதிமுகவுக்கு கடந்த முறை ஒதுக்கப்பட்ட 5 தொகுதிகள் குறித்து இந்த முறை பேசி முடிவெடுக்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்திருந்தார்.

ஆனால், தற்போது என்.ஆர்.காங்கிரஸ் - பாஜக இடையே தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தையில் இழுபறி ஏற்பட்டுள்ளது.

