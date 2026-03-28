நாட்டிலேயே முதன்முறையாக மாணவர்களின் ஆரோக்கியத்திற்காக புதிய இணையதளம்: ஆந்திர அரசின் புது முயற்சி

இந்த இணையதளத்தை பயன்படுத்தும் முறையை மாணவர்களுக்கு எடுத்துரைக்கும் வகையில், பள்ளி மற்றும் ஜூனியர் கல்லூரி ஆசிரியர்களுக்கு பிரத்யேக பயிற்சியும் அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

டிஜிட்டல் சுகாதாரம் மற்றும் நல்வாழ்வு திட்டம்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 28, 2026 at 2:40 PM IST

ஹைதராபாத்: நாட்டிலேயே முதன்முறையாக, ஆந்திர பிரதேசத்தில் அரசுப் பள்ளி மாணவர்களின் சுகாதாரம் மற்றும் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் நோக்கில், ‘டிஜிட்டல் சுகாதாரம் மற்றும் நல்வாழ்வு திட்டத்தை’ அம்மாநில அரசு உருவாக்கி இருக்கிறது. ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தின் கீழ் 13 முதல் 19 வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்காக உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த திட்டத்திற்காக புதிய இணையதளம் ஒன்றும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆந்திர பிரதேச அரசு, மத்திய அரசுடன் இணைந்து அரசுப் பள்ளி மாணவர்களின் சுகாதார மேம்பாட்டிற்காக பல்வேறு திட்டங்களை முன்னெடுத்து வருகிறது. அதன் ஒரு பகுதியாகவே இந்த இணையதளம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. சுகாதாரம் குறித்த விழிப்புணர்வை மாணவர்களிடையே ஏற்படுத்தவும், தீய பழக்க வழக்கங்களில் இருந்து மாணவர்கள் விலகி இருப்பதை உறுதி செய்யும் வகையிலும் இந்த இணையதளம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

மாணவர்களின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த...

வளர் இளம்பருவ மாணவர்களை ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைமுறையை பின்பற்ற வைப்பதே இந்த இணையதளத்தின் நோக்கம். மருத்துவம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறையால் உருவாக்கப்பட்டுள்ள apshwp.ap.gov.in என்ற இணையதளத்தில் மாணவர்கள் தங்கள் பெயர்களை தெலுங்கு மற்றும் ஆங்கிலத்தில் பதிவு செய்துகொள்ளலாம்.

இந்த இணையதளமானது தேசிய சுகாதார இயக்கம், ராஷ்ட்ரிய கிஷோர் ஸ்வஸ்த்யா திட்டம், ஆந்திரப் பிரதேச எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு சங்கம், மாநில கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி மன்றம், பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் நலத்துறை, எய்ம்ஸ் மங்களகிரி, யுனிசெஃப் உள்ளிட்ட பல்வேறு அமைப்புகளுடன் இணைந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது.

இந்த இணையதளம் எவ்வாறு இயங்குகிறது? இதன் பயன்கள் என்னென்ன? என்பதை மாணவர்களுக்கு எடுத்துரைக்கும் வகையில், பள்ளி மற்றும் ஜூனியர் கல்லூரி ஆசிரியர்களுக்கு பிரத்யேக பயிற்சியும் அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள்

உடல்நலம் குறித்த விழிப்புணர்வை மாணவர்களுக்கு ஏற்படுத்தும் வகையில், இந்த இணையதளத்தில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் இருக்கின்றன. குறிப்பாக, வளர்சிதை மாற்றம், சாலை பாதுகாப்பு, HIV/AIDS விழிப்புணர்வு, ஊட்டச்சத்து, மனநலம் மற்றும் ரத்தசோகை போன்ற தலைப்புகளில் வீடியோக்களும், விளக்கங்களும், ஆவணங்கள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன.

இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக...

நாட்டிலேயே முதன்முறையாக, ஆயுஷ்மான் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியான பள்ளி சுகாதாரம் மற்றும் நல்வாழ்வு திட்டமானது டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்டுள்ளது என ஆந்திர பிரதேச சுகாதார அமைச்சர் சத்யகுமார் யாதவ் தெரிவித்துள்ளார். மேலும் முதலமைச்சர் சந்திரபாபுவின் ஆலோசனையின்பேரில், வளர் இளம்பருவ மாணவர்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த பல்வேறு விதமான முன்னெடுப்புகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.

ஏற்கனவே, அரசுப் பள்ளிகளில் அவசரகால சிகிச்சைகளுக்காக மருத்துவ அறைகளை உருவாக்க மத்திய அரசுடன் இணைந்து ஆந்திர அரசு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. இந்த அறைகளில் அடிப்படை மருத்துவ வசதிகளை மேற்கொள்ளும் வகையில் முதலுதவிப் பெட்டிகள் வைக்கப்படும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. மார்ச் மாத இறுதிக்குள் இந்த அறைகள் பயன்பாட்டு வரும் என்று கூறப்பட்டுள்ள நிலையில், தற்போது மாணவர்களுக்கான இணையதளமும் பயன்பாட்டிற்கு வந்திருக்கிறது.

