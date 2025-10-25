ETV Bharat / bharat

தெரு நாய்கள் விவகாரம்: உச்ச நீதிமன்றத்தில் மீண்டும் விசாரணை!

தெரு நாய்கள் விவகாரத்தில் மத்திய, மாநில அரசுகள் போதுமான நடவடிக்கைகள் எடுக்கவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டை சிலர் முன்வைத்து வரும் நிலையில், உச்ச நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கு மீண்டும் விசாரணைக்கு வருகிறது.

உச்ச நீதிமன்றம் (கோப்புப்படம்)
உச்ச நீதிமன்றம் (கோப்புப்படம்) (IANS)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 25, 2025 at 4:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

புதுடெல்லி: தெரு நாய்கள் தொடர்பான வழக்கை வரும் 27ஆம் தேதி உச்ச நீதிமன்றம் மீண்டும் விசாரிக்க உள்ளது.

கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு டெல்லியில் தெரு நாய்களால் ஏற்படும் பாதிப்புக்களை சுட்டிக்காட்டி தொடரப்பட்ட மனுவை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், எட்டு வாரங்களில் டெல்லியில் உள்ள தெருநாய்களை பிடித்து காப்பகங்களில் அடைக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டிருந்தது. இரண்டு நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு இந்த உத்தரவை பிறப்பித்த நிலையில், நாடு முழுவதும் விலங்கு நல ஆர்வலர்கள் இதற்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்திருந்தனர். குறிப்பாக,ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி, குறிப்பிட்ட சில சினிமா நடிகர், நடிகைகள், விலங்கு நல ஆர்வலர்கள் உள்ளிட்டோர் உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு அதிருப்தி தெரிவித்தனர்.

இதையடுத்து, இரண்டு நீதிபதிகள் அமர்வில் இருந்து இந்த வழக்கு மூன்று நீதிபதிகள் அமர்வுக்கு மாற்றப்பட்டது. ஆகஸ்ட் 22ஆம் தேதி வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், "தெரு நாய்களை பிடித்து கருத்தடை செய்து மீண்டும் அதே தெருவில் விடலாம். அவைகளை காப்பகங்களில் அடைக்க வேண்டும் என்ற உத்தரவு காலவரையின்றி நிறுத்தி வைக்கப்படுகிறது" என்று தெரிவித்திருந்தனர்.

மேலும், "தெரு நாய்களுக்கு சாலையில் உணவு வைக்கக் கூடாது, அதற்கான இடங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு அங்கு மட்டுமே உணவு வழங்கப்பட வேண்டும்" எனவும் தங்களது உத்தரவில் நீதிபதிகள் தெரிவித்திருந்தனர். மேலும், இந்த வழக்கில் அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களையும் சேர்க்க உத்தரவிட்டனர்.

உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டதை தொடர்ந்து, நாய்களை காப்பகங்களில் அடைக்கும் முடிவை டெல்லி அரசு நிறுத்தியது. இதனிடையே, நாய்களால் ஏற்படும் அச்சுறுத்தல்கள் டெல்லியில் தற்போது மேலும் அதிகரித்துள்ள நிலையில், இந்தியா முழுவதுமே இதே போன்ற ஒரு நிலை தொடர்ந்து நீடித்து வருகிறது.

சிறுவர்கள், மாணவர்கள், கல்லூரி மாணவிகள் என தினமும் யாரையேனும் நாய்கள் துரத்துவது, கடிப்பது, அச்சுறுத்துவது என அதிரச்சியூட்டும் சிசிடிவி காட்சிகள் தொடர்ந்து வெளியாகி வருகின்றன. நாய்கள் விவகாரத்தில் மத்திய, மாநில அரசுகள் போதுமான நடவடிக்கைகள் எடுக்கவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டையும் சிலர் முன்வைத்துள்ளனர்.

இந்நிலையில், வரும் 27 ஆம் தேதி உச்ச நீதிமன்றத்தில் சூமோட்டோவாக வழக்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ள நிலையில், இது சம்பந்தமான மேலும் 4 மனுக்களையும் சேர்த்து உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் விக்ரம் நாத், சந்தீப் மேத்தா மற்றும் என்.வி. அஞ்சாரியா அமர்வு விசாரிக்கவுள்ளது.

TAGGED:

SUO MOTU CASE
SC
STRAY DOGS
தெரு நாய்கள்
SUO MOTU CASE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.