மாநிலங்களவை தேர்தல் வேட்புமனு நிராகரிப்பு - மீனாட்சி நடராஜன் மனு மீது உச்ச நீதிமன்றம் நாளை விசாரணை
மீனாட்சி நடராஜனின் மனு உச்ச நீதிமன்றத்தில் நாளை விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும் நிலையில், நாளையே காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர்கள் குழு குடியரசு தலைவரையும் சந்திக்க திட்டமிட்டுள்ளது.
By PTI
Published : June 11, 2026 at 1:54 PM IST
புதுடெல்லி: மத்தியப்பிரதேசத்தில் நடைபெறவுள்ள மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவிக்கான தேர்தலில் தனது வேட்புமனு நிராகரிக்கப்பட்டதை எதிர்த்து காங்கிரஸ் தலைவர் மீனாட்சி நடராஜன் தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரணைக்கு உச்ச நீதிமன்றம் ஏற்றுக் கொண்டது.
தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, மத்தியப்பிரதேசம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் காலியாக உள்ள 26 இடங்களுக்கான மாநிலங்களவை தேர்தல் வரும் 18 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. அதில் மத்தியப்பிரதேசத்தில் 3 மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் பதவிக்கு தேர்தல் நடைபெறுகிறது. மத்தியப்பிரதேச சட்டப் பேரவையில் மொத்தம் 230 எம்.எல்.ஏக்கள் உள்ளனர். இதில் 164 பேர் பாஜக எம்.எல்.ஏக்கள். ஒரு எம்.பி சீட்டிற்கு 58 வாக்குகள் தேவை என்பதால் பாஜவை சேர்ந்த இருவருக்கு கட்டாயம் எம்.பியாகும் வாய்ப்பு உண்டு.
ஆனால் பாஜகவின் தேசியப் பொதுச் செயலாளர் தருண் சுக், மத்தியப் பிரதேச மாநில செயலாளர் ரஜனீஷ் அகர்வால் ஆகியோர் பாஜக வேட்பாளர்களாக அறிவிக்கப்பட்டனர். மேலும், காங்கிரஸின் பலத்தை சோதிக்கும் வகையில் மகேஷ் கேவத் என்பவரையும் பாஜக தனது அதிகாரப்பூர்வ 3-வது வேட்பாளராக இறுதி நேரத்தில் களமிறக்கியுள்ளது.
மத்தியப்பிரதேச மாநில சட்டப் பேரவையில் காங்கிரஸுக்கு 64 எம்.எல்.ஏக்கள் இருக்கும் நிலையில், முன்னாள் எம்.பி மீனாட்சி நடராஜனை மீண்டும் வேட்பாளராக காங்கிரஸ் அறிவித்திருந்தது. இவர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்திருந்த நிலையில், அந்த வேட்புமனு பரிசீலனையின் போது தேர்தல் அதிகாரி அரவிந்த் சர்மாவால் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது.
இந்த சம்பவம் நாடு முழுவதும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. பாஜகவின் 3-வது வேட்பாளரையும் வெற்றி பெற வைக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே காங்கிரஸின் மீனாட்சி நடராஜன் மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டதாக பல்வேறு தரப்பினரும் குற்றம்சாட்டி வருகின்றனர்.
ஆனால், தெலங்கானா மாநிலத்தில் மீனாட்சி நடராஜன் மீதுள்ள வழக்கை அவர் வேட்புமனுவில் குறிப்பிடாமல் மறைத்திருப்பதாக மகேஷ் கேவத் அளித்த புகாரின் பேரில் அவருடைய மனு நிராகரிக்கப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
இதனை எதிர்த்து, காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர்களுடன் மீனாட்சி நடராஜன், தேர்தல் ஆணையத்தை அணுகினார். இருப்பினும் அங்கிருந்து இதுவரை எந்த பதிலும் கிடைக்கவில்லை. இதனைத் தொடர்ந்து காங்கிரஸ் தலைமை குடியரசு தலைவர் திரௌபதி முர்முவை அணுக வாய்ப்பிருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், இந்த விவாகரம் குறித்து அவரச விசாரணை கோரி, மீனாட்சி நடராஜன் உச்ச நீதிமன்றத்தை நாடினார். அவர் சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் அபிஷேக் சிங்வி, தவறான சட்ட காரணத்தின் அடிப்படையில் தனது மனுதாரரின் வேட்புமனு நிராகரிக்கப்பட்டதாக குற்றம்சாட்டினார்.
மேலும், தெலங்கானா மாநிலத்தில் மீனாட்சி நடராஜன் மீது எந்தவொரு குற்றவியல் வழக்கும் பதியப்படவில்லை எனவும், ஒரு முறை வார்னிங் மட்டுமே அனுப்பப்பட்டிருப்பதாகவும் சிங்வி தெரிவித்ததோடு, 2 ஆண்டுகளுக்கு மேல் தண்டனை விதிக்கக்கூடிய குற்றங்களாக இருந்தால் மட்டுமே அது குறித்த விவரங்களை வேட்புமனுவில் குறிப்பிட வேண்டும் என்று தேர்தல் ஆணைய விதிகள் வலியுறுத்துவதாகவும் தெரிவித்தார்.
இதனை கேட்ட உச்ச நீதிமன்றம் மீனாட்சியின் மனுவை வெள்ளிக்கிழமை (ஜூன் 12) விசாரிக்க ஒப்புக்கொண்டது.
இதனிடையே, மத்தியப் பிரதேச காங்கிரஸ் தலைவர் ஜித்து பட்வாரி தேர்தல் ஆணையத்தின் இந்த நடவடிக்கைக்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். உச்ச நீதிமன்றத்தை நாடுவதோடு மட்டுமல்லாமல், பாஜக அலுவலங்கள், முதலமைச்சர் இல்லம் ஆகியவற்றை முற்றுகையிட்டு மாநிலம் தழுவிய போராட்டத்தை முன்னெடுக்க உள்ளதாக தெரிவித்தார். மேலும் நாளை, குடியரசு தலைவரை சந்திக்க உள்ளதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார்.