காவல்துறை எத்தகைய உணர்வற்றதாக மாறிவிட்டது? சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் நீதிபதிகள் கண்டனம்

குருகிராம் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கை காவல்துறை உணர்வற்ற முறையில் கையாண்டதாக உச்சநீதிமன்றம் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.

உச்சநீதிமன்றம் கோப்புப் படம் (ANI)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 23, 2026 at 7:30 PM IST

புதுடெல்லி: 4 வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கை, குருகிராம் காவல் துறையினர் மிகவும் மோசமாக கையாண்டிருப்பதாக உச்சநீதிமன்றம் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.

ஹரியானா மாநிலம் குருகிராம் நகரில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் தனியாக இருந்த நான்கு வயது சிறுமி வீட்டு வேலைக்கார பெண்ணின் தோழியின் ஆண் நண்பரால் அண்மையில் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்டார். இந்த சம்பவம் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

இந்த நிலையில் இந்த வழக்கு குறித்த விசாரணை உச்ச நீதிமன்றத்தில் தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த் மற்றும் நீதிபதிகள் ஜாய்மால்யா பாக்சி, விபுல் எம் பாஞ்சோலி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியின் சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "குற்றம்சாட்டப்பட்ட மூவரின் முன்னிலையிலேயே பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியிடம் காவல் துறை வாக்குமூலம் பெற்றுள்ளனர். சட்டப்படி குற்றவாளிக்கும், சிறுமிக்கும் இடையே குறைந்தபட்ச மறைப்பு இருந்திருக்க வேண்டும்" என வாதிட்டார்.

தொடர்ந்து, "உடல் அளவிலும், மன அளவிலும் அக்குழந்தை பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் என்பதை காவல்துறை புரிந்துக் கொள்ள தவறிவிட்டது. மேலும், விசாரணையில் ஈடுபட்ட பெண் காவல் அதிகாரி சிறுமியின் பெற்றோரிடம் எஃப்ஐஆர்-ரை திரும்பிப் பெறும்படி வலியுறுத்தினார்" என்றும் அவர் அதிர்ச்சியளிக்கும் குற்றச்சாட்டை முன் வைத்தார்.

"இது மட்டுமல்ல மற்றுமொரு போக்சோ வழக்கிலும் கூட இந்த பெண் அதிகாரி லஞ்சம் வாங்கி, அதற்காக பணியிடை நீக்கத்திற்கும் ஆளாகியிருக்கிறார்" என்ற தகவலையும் அவர் நீதிபதிகளிடம் தெரிவித்தார். எனவே இந்த வழக்கில் உச்சநீதிமன்றத்தின் கண்காணிப்பில் விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார்.

இந்த வழக்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்ற நீதிபதிகள், குருகிராம் காவல் துறையினரின் நடவடிக்கைக்கு கடும் கண்டனங்களை தெரிவித்தனர்.

தொடர்ந்து, இந்த வழக்கின் விசாரணை அறிக்கையுடன் குருகிராம் காவல் ஆணையர் மார்ச் 25 அன்று நேரில் ஆஜராகவும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர். மேலும், வழக்கை விசாரிக்க பெண் காவல் அதிகாரிகளை கொண்ட சிறப்பு விசாரணைக் குழுவை அமைக்கவும், விசாரணையை வேறு நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றவும் இருப்பதாக நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.

முன்னதாக, குருகிராம் போன்ற ஒரு நகரத்தில் இது போன்ற ஓர் முக்கிய வழக்கை காவல் துறை இவ்வளவு அலட்சியமாக கையாள்வது பெருத்த அதிர்ச்சியளிப்பதாக நீதிபதிகள் வேதனை தெரிவித்தனர். மேலும், சட்டத்தின் அடிப்படை விதிகளை மறந்துவிட்டீர்களா? என்றும் காவல் துறைக்கு அவர்கள் கேள்வியெழுப்பினர்.

