சிதம்பரம் நடராஜர் கோயில் விவகாரம்- சென்னை உயர்நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு இடைக்காலத் தடை
உயர்நீதிமன்ற உத்தரவை எதிர்த்து பொது தீட்சிதர்கள் தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனுவை விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம், இடைக்காலத் தடை விதித்துள்ளது.
By PTI
Published : November 4, 2026 at 8:36 PM IST
புதுடெல்லி: சிதம்பரம் நடராஜர் கோயில் நிர்வாகத்தை கண்காணிக்க ஓய்வு பெற்ற நீதிபதிகள் இருவர் தலைமையில் நிர்வாக குழுவை அமைத்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவுக்கு உச்சநீதிமன்றம் இடைக்காலத் தடை விதித்துள்ளது.
சிதம்பரம் நடராஜர் கோயிலில் கனக சபை மீதேறி, பக்தர்கள் தரிசனம் செய்ய அனுமதித்து தமிழக அரசு பிறப்பித்த உத்தரவை எதிர்த்து, பொது தீட்சிதர்கள் உள்ளிட்டோர் தரப்பில், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தன. அதே போல, அரசாணைக்கு ஆதரவு தெரிவித்தும் வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தன.
இந்த வழக்குகளை விசாரித்த நீதிபதிகள் ஜெயச்சந்திரன் மற்றும் மனோகரன் அடங்கிய அமர்வு, கோயில் நிர்வாகத்தை கண்காணிக்க நிர்வாக குழுவை நியமித்து அக்டோபர் 30 ஆம் தேதி தீர்ப்பளித்தது.
அப்போது நீதிபதிகள், "கடந்த 2014 ஆம் ஆண்டு கோயிலின் நிர்வாகத்தை தீட்சிதர்களிடம் ஒப்படைத்து உத்தரவு பிறப்பித்த பிறகு, கோயில் முறையாக நிர்வகிக்கப்படவில்லை. எனவே, நிர்வாகத்தைக் கண்காணிக்க உயர் நீதிமன்ற ஓய்வு பெற்ற நீதிபதிகள் வி. பாரதிதாசன், ஆர். சுரேஷ்குமார் ஆகியோரை முறையே தலைவர் மற்றும் துணைத் தலைவராகவும், ஓய்வு பெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரி ராஜேந்திரனை உறுப்பினராகவும், பொது தீட்சிதர்கள் சங்கத்தின் செயலாளர், இந்து சமய அறநிலையத்துறைச் செயலாளர் ஆகியோரை அலுவல் சாரா உறுப்பினர்களாக நியமிக்கப்படுகிறார்கள்" என தெரிவித்தனர்.
மேலும், "இந்த நிர்வாக குழு, கோயிலின் புராதனக் கட்டடங்களுக்கு இடையூறாக அனுமதியின்றி கட்டப்பட்டுள்ள தேவையற்ற கட்டடங்களை அப்புறப்படுத்துவது தொடர்பாக தமிழ்நாடு புராதனச் சின்ன ஆணையத்துடன் கலந்தாலோசித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
மேலும், ஆக்கிரமிப்பில் உள்ள கோயில் சொத்துகளை மாவட்ட நிர்வாகத்தின் உதவியுடன் மீட்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். சொத்துகளைக் கணக்கெடுத்து மாயமான மதிப்புமிக்க பொருள்களை மீட்கவும், கோயில் சொத்துகளின் வாடகை மற்றும் குத்தகை பாக்கியை வசூலிக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
கடந்த 12 ஆண்டுகளாக கோயிலுக்கு வந்த வருமானம் குறித்த முழு கணக்கை தீட்சிதர்கள் சமர்ப்பிக்கவில்லை. கோயிலை தீட்சிதர்கள் முறையாக நிர்வகிக்காதது வேதனை அளிக்கிறது. புராதன கட்டடங்களுக்குச் சேதம் ஏற்படுத்தாமல், கோயில் திருப்பணிகளை மேற்கொண்டு மத சடங்குகள், மரபுகளின்படி குடமுழுக்கு நடத்த வேண்டும். விரைவில் கோயிலின் பெருமையை மீட்டெடுக்க தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் நிர்வாகக் குழு மேற்கொள்ள வேண்டும்.
நிர்வாகக் குழுவுக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும், அனைத்து அரசுத் துறை அதிகாரிகளும் வழங்க வேண்டும். கோயிலின் கனகசபையில் நின்று அனைத்து பக்தர்களும் தரிசனம் செய்யவும், தேவாரம், திருவாசகம் பாடவும் சம வாய்ப்பு வழங்குவதை நிர்வாகக் குழு உறுதி செய்ய வேண்டும்" என்றும் நீதிபதிகள் தங்களது உத்தரவில் தெரிவித்தனர்.
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இந்த உத்தரவை எதிர்த்து பொது தீட்சிதர்கள் சார்பில், உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது. இந்த மனு, நீதிபதிகள் அரவிந்த் குமார், விபுல் பஞ்சோலி ஆகியோரைக் கொண்ட அமர்வு முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. மனுவை விசாரித்த நீதிபதிகள், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புக்கு இடைக்காலத் தடை விதித்து உத்தரவிட்டனர்.