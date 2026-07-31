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டாஸ்மாக் முறைகேடு வழக்கில் செந்தில் பாலாஜியை கைது செய்ய தடை: உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு

செந்தில் பாலாஜி தனது பாஸ்போர்ட்டை ஒப்படைக்க வேண்டும் எனவும், சாட்சிகளையும், ஆதாரங்களையும் பாதிக்கும் வகையில் எந்த நடவடிக்கைகளிலும் ஈடுபடக்கூடாது என்றும் நீதிபதிகள் தங்களது உத்தரவில் தெரிவித்துள்ளனர்.

செந்தில் பாலாஜி -கோப்புப்படம்
செந்தில் பாலாஜி -கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ANI

Published : July 31, 2026 at 4:01 PM IST

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புதுடெல்லி: டாஸ்மாக் முறைகேடு தொடர்பான வழக்கில் திமுக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியை கைது செய்ய உச்ச நீதிமன்றம் இடைக்கால தடை வித்துள்ளது.

டாஸ்மாக் நிர்வாகத்தில் முறைகேடு நடைபெற்றதாக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி உள்ளிட்ட ஏழு பேர் மீது நேற்று முன்தினம் வழக்குப்பதிவு செய்த லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார், செந்தில் பாலாஜிக்கு தொடர்புடைய பல்வேறு இடங்களில் சோதனை நடத்தினர்.

தொடர்ந்து இந்த வழக்கில் தனக்கு முன்ஜாமின் வழங்கக்கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் செந்தில் பாலாஜி மனு தாக்கல் செய்தார். உயர் நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கு நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது.

இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி இளந்திரையன், குற்றம் நடைபெற்றதற்கான முகாந்திரம் இருப்பதாக கூறி முன்ஜாமீன் மனுவை தள்ளுபடி செய்தார். தொடர்ந்து நேற்று மாலையே உச்ச நீதிமன்றத்தில் முன்ஜாமீன் கோரி செந்தில் பாலாஜி தரப்பு மனு தாக்கல் செய்தனர். இந்த மனு தலைமை நீதிபதி சூரியகாந்த் மற்றும் ஜாய்மால்யா பாக்சி அமர்வில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது செந்தில் பாலாஜி தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் கபில் சிபில், "அமலாக்கத்துறை விசாரணை அடிப்படையில் புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள தமிழக அரசு தற்போது வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளது. போலீசார் குறிப்பிடும் சம்பவங்கள் கடந்த 2021-25 காலகட்டத்தை சேர்ந்தவை. 2025-இல் அமலாக்கத்துறை சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட பிரமாண பத்திரம் அடிப்படையில் ஜூலை-28இல் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது" என்றார்.

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அப்போது குறுக்கிட்ட தலைமை நீதிபதி, தமிழக அரசு சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் குரு கிருஷ்ணகுமாரிடம் "இந்த வழக்கு ஆவணங்கள் சார்ந்த ஆதாரங்களை மட்டுமே கொண்டதால் செந்தில் பாலாஜியை கைது செய்து விசாரிக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன?" என்று கேள்வி எழுப்பினார்.

அதற்கு பதிலளித்த தமிழக அரசு வழக்கறிஞர், "இந்த வழக்கு சம்பவங்கள் எல்லாம் 2021 முதல் 2025 வரை நடைபெற்றவைதான். ஆனால், அப்போது செந்தில் பாலாஜி அமைச்சராக இருந்ததால் முதல் தகவல் அறிக்கையை பதிவு செய்யவிடாமல் தடுத்துவிட்டார். இந்த வழக்கின் தீவிரத்தை கருத்தில் கொண்டு செந்தில் பாலாஜிக்கு முன்ஜாமின் வழங்க கூடாது" என கூறினார்.

மேலும் வேலை வாங்கி தருவதாக பணம் பெற்ற வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றமே செந்தில் பாலாஜி மீது கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்துள்ளது என்றும் குறிப்பிட்டார்.

இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள், செந்தில் பாலாஜியை கைது செய்ய இடைக்கால தடை விதித்து முன்ஜாமீன் வழங்கினர். மேலும், செந்தில் பாலாஜி தனது பாஸ்போர்ட்டை ஒப்படைக்க வேண்டும் எனவும், சாட்சிகளையும், ஆதாரங்களையும் பாதிக்கும் வகையில் எந்த நடவடிக்கைகளிலும் ஈடுபடக்கூடாது என்றும் உத்தரவிட்டனர்.

மேலும் செந்தில் பாலாஜியை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க வேண்டிய அவசியத்தை மாநில அரசு நிரூபித்தால் இந்த உத்தரவில் மாற்றம் செய்யலாம் என்றும் தங்களின் தீர்ப்பில் நீதிபதிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

TAGGED:

TN GOVT
SC
SENTHIL BALAJI
செந்தில் பாலாஜி
TASMAC SCAM CASE

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