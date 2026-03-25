குருகிராம் சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு; பெண் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் தலைமையில் சிறப்பு விசாரணைக் குழு அமைப்பு
சிறுமி குடும்பத்தினரால் துன்புறுத்தப்படுவதாக வெளியான தகவல் அதிர்ச்சி அளிப்பதாக கூறிய தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த், இது அந்த குழந்தை ஏற்கெனவே அனுபவித்ததை விட மிகப் பெரிய கொடுமை என்று வேதனை தெரிவித்தார்.
Published : March 25, 2026 at 9:39 PM IST
புதுடெல்லி: மூன்று வயது குழந்தை பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட வழக்கை குருகிராம் காவல்துறை 'வெட்கக்கேடான' முறையில் கையாண்டதாக உச்ச நீதிமன்றம் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. இது, பாதிக்கப்பட்டவருக்கு இழைக்கப்படும் மிக மோசமான அவமதிப்பு என்றும் நீதிபதிகள் குறிப்பிட்டனர். மேலும் பெண் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் தலைமையில் சிறப்பு விசாரணைக் குழுவை அமைத்தும் உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
ஹரியானா மாநிலம் குருகிராம் நகரில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் தனியாக இருந்த 3 வயது சிறுமி வீட்டு வேலைக்கார பெண்ணினுடைய தோழியின் ஆண் நண்பரால் அண்மையில் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்டார். இந்த சம்பவம் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இந்த வழக்கை விசாரித்த காவல்துறையினர் மெத்தனப்போக்குடன் நடந்து கொண்டதாக குற்றச்சாட்டு எழுத்தது. பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியிடம் வாக்குமூலம் பெற்றபோது, குற்றம்சாட்டப்பட்ட நபரை அருகிலேயே நிற்க வைத்திருந்ததாக புகார் எழுந்தது.
இதுதொடர்பாக, நீதிமன்றத்தின் மேற்பார்வையில் விசாரணை நடத்த உத்தரவிடக் கோரி உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த மனு கடந்த திங்கட்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது விசாரித்த உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த், ஜாய்மால்யா பாக்சி, விபுல் எம்.பஞ்சோலி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு, காவல் துறையினர் செயலுக்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்தனர். மேலும், சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட வழக்கில் காவல் துறையினர் மனிதாபிமானமற்ற முறையில் நடந்து கொண்டனர் என்றும் அதிருப்தி தெரிவித்திருந்தனர்.
இந்த நிலையில், உச்ச நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கு இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த் தலைமையிலான அமர்வு, "பாலியல் வன்கொடுமை என்பதன் வரையறையே தெரியாதது போல் காவல் துறையினர் நடவடிக்கைகள் இருந்தன என்றும், இது மிகுந்த மனவேதனை அளிக்கிறது" என்றும் தெரிவித்தனர்.
மேலும், குருகிராமில் நடந்த இந்த குற்றம் குறித்து நியாயமான விசாரணை நடத்துவதற்காக, பெண் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளை கொண்ட ஒரு சிறப்பு புலனாய்வு குழுவை அமைத்து நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர். இதனை உடனடியாக அமல்படுத்த ஹரியானா அரசுக்கு ஆணையிட்டனர். வழக்கு ஆவணங்களை சிறப்பு விசாரணைக் குழுவிடம் ஒப்படைக்குமாறும் குருகிராம் காவல்துறைக்கு உத்தரவிட்டனர்.
பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிக்கு நீதி கிடைக்கும் வகையில் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்திருக்க வேண்டிய காவல்துறை, குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ளவர்கள் தப்பிக்கும் வகையில் வழக்குப்பதிவு செய்திருப்பதாக நீதிபதிகள் வேதனை தெரிவித்தனர்.
அந்த சிறுமி குடும்பத்தினரால் துன்புறுத்தப்படுவதாக வெளியான தகவல் அதிர்ச்சி அளிப்பதாக கூறிய தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த், இது அந்த குழந்தை ஏற்கெனவே அனுபவித்ததை விட மிகப் பெரிய கொடுமை என்று வேதனை தெரிவித்தார்.
"ஹரியானா அரசுக்கு சட்டத்தின் மீது ஏதேனும் மரியாதை இருந்தால், வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து அதிகாரிகளையும் உடனடியாக பணியிட மாற்றம் செய்ய வேண்டும். நாங்கள் வழக்கை விசாரணைக்கு எடுத்து பிறகு தான் நீங்கள் கைது நடவடிக்கைகளை தொடங்குகிறீர்கள்" என்றும் நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர்.
மேலும், இந்த வழக்கை முறையாக விசாரிக்க தவறியதற்காக, குருகிராம் காவல் துறை அதிகாரிகள் மீது ஏன் நடவடிக்கை எடுக்க கூடாது என்று கேட்டு, அவர்களுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பவும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர். அதே போல், குருகிராம் குழந்தை நலக் குழுவின் உறுப்பினர்களை ஏன் அந்த பதவியிலிருந்து நீக்கக் கூடாது என்று கேட்டு, அவர்களுக்கும் நோட்டீஸ் அனுப்பவும் உத்தரவிட்டனர்.
பாதிக்கப்பட்ட குழந்தையிடம் போதிய ஆதாரங்கள் இல்லை என்றும், பெற்றோர் அளித்த புகாரில் முகாந்திரம் இல்லை என்றும் நிரூபிப்பதற்கு ஒட்டுமொத்த காவல்துறையும் அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொண்டதாக நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர். போக்சோ சட்டத்தின் பிரிவு 6-ன் கீழ் தண்டனைக்குரிய குற்றம் நிகழ்ந்துள்ளது என்பதில் எவ்வித சந்தேகமும் நீதிமன்றத்திற்கு இல்லை என்றும் நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.
இதை தொடர்ந்து, வழக்கு விசாரணையை குருகிராம் நகரில் உள்ள போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் பணியாற்றும் ஒரு மூத்த பெண் நீதிபதியின் விசாரணைக்கு மாற்ற வேண்டும் என்று மாவட்ட நீதிபதிக்கு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.