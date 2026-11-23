சாஸ்த்ரா பல்கலை.க்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கத் தமிழக அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் தடை
இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள், பல்கலைக்கழகத்தின் மேல்முறையீட்டு மனுவுக்குப் பதிலளிக்குமாறு தமிழக அரசுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்ப உத்தரவிட்டனர்.
By Sumit Saxena
Published : November 23, 2026 at 1:18 PM IST
புதுடெல்லி: தஞ்சாவூரில் உள்ள சாஸ்த்ரா நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகம் அரசு நிலத்தை ஆக்கிரமித்துள்ளதாகக் கூறப்படும் வழக்கில், பல்கலைக்கழகத்திற்கு எதிராக எந்தவொரு நடவடிக்கையும் எடுக்கக் கூடாது என் தமிழ்நாடு அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் இன்று (நவம்பர் 23, 2026) தடை விதித்துள்ளது.
முன்னதாகப் பிறப்பிக்கப்பட்ட இடைக்காலத் தடையை உறுதி செய்த நீதிமன்றம், இந்த மேல்முறையீட்டு மனுவை இறுதி விசாரணைக்குப் பட்டியலிட்டுள்ளது.
தஞ்சாவூர் அருகே திருமலைசமுத்திரத்தில் செயல்பட்டு வரும் சாஸ்த்ரா பல்கலைக்கழகம், திறந்தவெளிச் சிறைச்சாலை அமைப்பதற்காக சிறைத்துறைக்கு ஒதுக்கப்பட்ட 31.37 ஏக்கர் அரசு நிலத்தை ஆக்கிரமித்துக் கட்டிடங்களைக் கட்டியுள்ளதாக புகார் எழுந்தது.
ஆக்கிரமிப்பு நிலத்தை மீட்க தமிழக அரசு எடுத்த நடவடிக்கைகளை எதிர்த்துப் பல்கலைக்கழகம் தொடர்ந்த வழக்கில், பல்கலைக்கழகத்தை அங்கிருந்து வெளியேற்றச் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. இதை எதிர்த்து பல்கலைக்கழகம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தது.
கடந்த ஜனவரி மாதம் வெளியேற்ற உத்தரவுக்கு இடைக்காலத் தடை விதித்த உச்ச நீதிமன்றம், செப்டம்பரில் நடைபெற்ற விசாரணையில், 'முறைகேடுகளை கண்டுகொள்ளாமல் விடுவது நீதிமன்றத்தின் நோக்கம் அல்ல. அந்த நிலத்தில் ஒரு உல்லாச விடுதி, வணிக வளாகம் அல்லது சட்டவிரோதச் செயல்பாடு இருந்திருந்தால், அதிகாரிகள் ஆக்கிரமிப்பாளர்களை வெளியேற்றியிருப்பார்கள்.
சம்பந்தப்பட்ட நிலம் வணிக நோக்கத்திற்காக அல்லாமல் ஒரு கல்வி நிறுவனத்திற்காகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. எனவே பல்கலைக்கழகம் தரும் மாற்று நிலத்தை ஏற்றுக் கொள்வது குறித்துத் தமிழக அரசு பரிசீலிக்க வேண்டும்' என தெரிவித்திருந்தது.
இந்நிலையில், உச்ச நீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த், நீதிபதிகள் ஜாய்மால்யா பாக்சி மற்றும் வி.மோகனா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு இந்த வழக்கு இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் ஜெய்தீப் குப்தா, பல்கலைக்கழகம் வழங்க முன்வந்த மாற்று நிலத் திட்டத்தை நிராகரிக்க அரசு முடிவு செய்துள்ளதாகவும், ஆக்கிரமிப்பு நிலம் மீண்டும் அரசிடமே ஒப்படைக்கப்பட வேண்டும் என்பதில் அரசு உறுதியாக இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார்.
சாஸ்த்ரா பல்கலைக்கழகம் சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர்கள் முகுல் ரோத்தகி மற்றும் அபிஷேக் சிங்வி ஆகியோர், அரசுக்குத் தகுந்த மாற்று நிலம் வழங்கப் பல்கலைக்கழகம் தயாராக இருந்தும் மாநில அரசு சம்மதிக்க மறுப்பதாக வாதிட்டனர்.
இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள், பல்கலைக்கழகத்தின் மேல்முறையீட்டு மனுவுக்குப் பதிலளிக்குமாறு தமிழக அரசுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்ப உத்தரவிட்டனர். மேலும், வழக்கு இறுதி விசாரணைக்கு வரும் வரை பல்கலைக்கழகக் கட்டிடங்களை இடிப்பதோ அல்லது வெளியேற்றுவதோ போன்ற எந்தவொரு நடவடிக்கையும் எடுக்கக் கூடாது என்று தடை விதித்தும் உத்தரவிட்டனர்.