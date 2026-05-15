உன்னாவ் பாலியல் மற்றும் கொலை வழக்கு - பாஜக முன்னாள் எம்எல்ஏவுக்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு
டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் 23 அன்று, செங்காரின் ஆயுள் தண்டனையை ரத்து செய்து தீர்ப்பு வழங்கியது. இதற்கு நாடு முழுவதும் பலத்த எதிர்ப்பு கிளம்பியது.
By PTI
Published : May 15, 2026 at 12:14 PM IST
புதுடெல்லி: நாட்டையே உலுக்கிய உன்னாவ் பாலியல் வன்கொடுமை மற்றும் கொலை வழக்கில் பாஜக முன்னாள் எம்எல்ஏ குலிதீப் சிங் செங்காருக்கு விதிக்கப்பட்ட ஆயுள் தண்டனையை நிறுத்தி வைத்த டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை ரத்து செய்து உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சூர்யா காந்த் தலைமையிலான அமர்வு, "இந்த வழக்கை இரண்டு மாதங்களுக்குள் டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் மீண்டும் புதிதாக விசாரித்து தீர்ப்பு அளிக்க வேண்டும்" என உத்தரவிட்டுள்ளது.
உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் உன்னாவ் பகுதியைச் சேர்ந்த 17 வயது சிறுமி, கடந்த 2017-ம் ஆண்டு வேலை தேடி சென்ற போது பாங்கர்மாவ் தொகுதி பாஜக எம்.எல்.ஏ-வாக இருந்த குல்தீப் சிங் செங்காரால் கடத்தப்பட்டு பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்டார்.
இது தொடர்பாக புகார் அளித்தும் காவல் துறை நடவடிக்கை எடுக்காததால், பாதிக்கப்பட்ட சிறுமி உத்தரப் பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் வீட்டின் முன் தீக்குளிக்க முயன்றார். இதன் பின்னரே இந்த வழக்கு தேசிய அளவில் கவனம் பெற்றது.
சிறுமியின் தந்தை பொய் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு, போலீஸ் காவலில் இருந்த போதே செங்காரின் ஆதரவாளர்களால் தாக்கப்பட்டு கொடூரமாக கொல்லப்பட்டார். மேலும் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியும் அவரது வழக்கறிஞரும் காரில் சென்ற போது, ஒரு லாரி அவர்கள் மீது மோதியது. இதில் சிறுமியின் உறவினர்கள் (2 பெண்கள்) சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். சிறுமியும், அவரது வழக்கறிஞரும் படுகாயங்களுடன் உயிர் பிழைத்தனர்.
பல்வேறு தரப்பினரின் போராட்டங்களுக்குப் பிறகு இந்த வழக்கை சிபிஐ விசாரித்தது. பின்னர், டெல்லி திஸ் ஹசாரி நீதிமன்றம் குல்தீப் சிங் செங்காருக்கு போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் ஆயுள் தண்டனையும், 25 லட்ச ரூபாய் அபராதமும் விதித்தி தீர்ப்பளித்தது. மேலும் சிறுமியின் தந்தை காவலில் மரணமடைந்த வழக்கில் செங்காருக்கு மேலும் 10 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும் விதிக்கப்பட்டது.
தண்டனையை எதிர்த்து பாஜக முன்னாள் எம்எல்ஏ செங்கார் சார்பில் டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது. இதனை விசாரித்த டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் 23 அன்று, செங்காரின் ஆயுள் தண்டனையை நிறுத்தி வைத்து தீர்ப்பு வழங்கியது. மேலும், அவருக்கு ஜாமீனும் வழங்கப்பட்டது. இதற்கு நாடு முழுவதும் பலத்த எதிர்ப்பு கிளம்பியது.
டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை எதிர்த்து உடனடியாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் சிபிஐ தரப்பில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது. அதனை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை ரத்து செய்து இன்று தீர்ப்பளித்துள்ளது.