ETV Bharat / bharat

நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதனுக்கு எதிரான அவதூறு - தமிழ்நாடு அரசுக்கு நீதிபதிகள் கேள்வி

இந்த வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் நீதிபதிகள் அரவிந்த் குமார் மற்றும் பி.பி. வரலே அடங்கிய அமர்வு முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 28, 2026 at 6:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

புதுடெல்லி: மதுரை திருப்பரங்குன்றம் மலையில் 'கார்த்திகை தீபம்' ஏற்றுவதற்கு அனுமதி அளித்த உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதனுக்கு எதிராக சாதி மற்றும் மதம் சார்ந்து அவதூறு கருத்துக்களை தெரிவித்தவர்கள் மீதான நடவடிக்கைகள் குறித்து பதில் அளிக்குமாறு தமிழ்நாடு அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

மதுரை திருப்பரங்குன்றம் மலையில் உள்ள தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற அனுமதி வழங்கக் கோரி, இந்து தமிழர் கட்சி நிறுவனர் ராம ரவிக்குமார் உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் மனு தாக்கல் செய்தார். இதனை விசாரித்த நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன், குறிப்பிட்ட அந்த தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற உத்தரவிட்டார்.

ஆனால் சட்டம் ஒழுங்கை காரணம் காட்டி, இந்த உத்தரவை தமிழ்நாடு அரசு அமல்படுத்தவில்லை. பிறகு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு எதிராக தாக்கல் செய்யப்பட்ட நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்குகளையும் நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் விசாரித்தார். மேலும், உயர் நீதிமன்றத்தின் இரு நீதிபதிகள் அமர்வு, தனி நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதனின் உத்தரவை உறுதி செய்து தீர்ப்பு வழங்கியது.

இந்த நிலையில், நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதனுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை வளாகத்தில் சிலர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதற்கிடையே பாஜகவை சேர்ந்த வழக்கறிஞர் ஜி.எஸ். மணி என்பவர் இது தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

அதில் அவர், நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதனுக்கு எதிராக அவதூறு பரப்பியவர்கள், போராட்டம் நடத்தியவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க தமிழ்நாடு அரசுக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டிருந்தார்.

இந்த வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் நீதிபதிகள் அரவிந்த் குமார் மற்றும் பி.பி. வரலே அடங்கிய அமர்வு முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது நீதிபதி சுவாமிநாதனுக்கு எதிராக அவதூறு கருத்துகளை தெரிவித்தவர்கள் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை என்ன என்று நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர்.

மேலும், இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு, தமிழக காவல் துறை தலைமை இயக்குநர், சென்னை காவல் ஆணையர் உள்ளிட்டோர் பதில் அளிக்கவும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.

இதையும் படிங்க: பீகார் இளைஞர் சென்னையில் படுகொலை; கால்வாயில் வீசப்பட்ட மனைவி, குழந்தையின் சடலங்கள் - ஐந்து பேர் கைது

இந்த வழக்கில் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்த நிலை அறிக்கையைத் தாக்கல் செய்யுமாறும் மாநில அரசுக்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள், வழக்கு விசாரணையை வரும் பிப்ரவரி 2 ஆம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்தனர்.

TAGGED:

JUSTICE GR SWAMINATHAN
MADRAS HIGH COURT
THIRUPPARANKUNDRAM
TAMIL NADU GOVERNMENT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.