ETV Bharat / bharat

பொறுப்பு டிஜிபி விவகாரம்; தமிழ்நாடு அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் நோட்டீஸ்!

உச்ச நீதிமன்றம் பிரகாஷ் சிங் வழக்கில் பிறப்பித்த பல உத்தரவுகளை தமிழ்நாடு அரசு நேரடியாக மீறியுள்ளது என்று உச்ச நீதிமன்றத்தில் வாதிடப்பட்டது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 7, 2025 at 9:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

டெல்லி: நியமன டிஜிபி விவகாரம் தொடர்பாக மூன்று வாரங்களுக்குள் பதிலளிக்குமாறு தமிழ்நாடு அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.

தமிழ்நாடு டிஜிபியாக இருந்த சங்கர் ஜிவால் ஆகஸ்ட் 31-ஆம் தேதி பணியில் இருந்து ஓய்வு பெற்றார். இதையடுத்து, மாநிலத்தின் பொறுப்பு டிஜிபியாக மூத்த ஐபிஎஸ் அதிகாரி வெங்கட்ராமன் நியமிக்கப்பட்டார். இந்த நிலையில் தமிழ்நாட்டுக்கு புதிய டிஜிபியை நியமிக்காமல் பொறுப்பு டிஜிபியை அரசு நியமித்ததை எதிர்த்து வழக்கறிஞர் ஹென்றி திபேன் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம், மத்திய அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் (UPSC) பரிந்துரை செய்யும் டிஜிபி நியமனத்திற்கான உத்தேச பட்டியலில் இருந்து புதிய டிஜிபியை நியமிக்க தமிழ்நாடு அரசுக்கு உத்தரவிட்டிருந்தது.

இந்த நிலையில், ''பொறுப்பு டிஜிபி என்ற கருத்து அந்நியமானது என 2006 ஆம் ஆண்டு பிரகாஷ் சிங் வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் தனது உத்தரவில் கூறியுள்ளது. யுபிஎஸ்சி பரிந்துரைத்த டிஜிபி நியமனத்திற்கான உத்தேச பட்டியலில் இருந்து மாநில காவல்துறை டிஜிபி தேர்வு செய்யப்பட வேண்டும். ஆனால், நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை அவமதித்து வேண்டுமென்றே டிஜிபியின் நியமனத்தை தமிழ்நாடு அரசு தடுத்தி நிறுத்தியுள்ளது'' என்று கிஷோர் கிருஷ்ணசாமி என்பவர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தாக்கல் செய்தார்.

இதையும் படிங்க: தெருநாய்கள் விவகாரம்: கல்வி நிறுவனங்கள், மருத்துவமனைகள் நிர்வாகத்துக்கு உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு

இந்த வழக்கு இன்று உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி பி.ஆர்.கவாய் தலைமையிலான நீதிபதி கே.வினோத் சந்திரன் அடங்கிய அமர்வு முன் விசாரணைக்கு வந்தது. மனுதாரர் சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் பிரசாந்த் பூஷண், '' செப்டம்பர் 8 ஆம் இது தொடர்பான வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தபோது யுபிஎஸ்சி அளிக்கும் பரிந்துரைகளில் இருந்து ஒரு டிஜிபி-ஐ உடனடியாக நியமிக்குமாறு தமிழ்நாடு அரசுக்கு உத்தரவிட்டது. ஆனால், தமிழ்நாடு அரசு இன்னும், பொறுப்பு டிஜிபியையே பணியில் அமர்த்தியுள்ளது. இன்றுவரை முழுநேர டிஜிபி-யை நியமிக்கவில்லை. உச்ச நீதிமன்றம் பிரகாஷ் சிங் வழக்கில் பிறப்பித்த பல உத்தரவுகளை தமிழ்நாடு அரசு நேரடியாக மீறியுள்ளது. எனவே மாநில அரசு மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி வாதிட்டார்.

இதனையடுத்து நீதிபதிகள், நீதிமன்ற அவமதிப்பு மனு மீது மூன்று வாரங்களுக்குள் பதிலளிக்குமாறு தமிழ்நாடு அரசுக்கு நோட்டீஸ் பிறப்பித்து உத்தரவிட்டனர்.

TAGGED:

ACTING DGP CASE
DMK GOVERNMENT
உச்ச நீதிமன்றம் நோட்டீஸ்
தமிழ்நாடு டிஜிபி நியமனம்
TN DGP APPOINTMENT ISSUE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

தானியங்கி மூலம் சிப்ஸ் மட்டும் இல்ல புத்தகமும் வரும்.. பட்டதாரி பெண்ணின் புதிய முயற்சி!

Exclusive: 'வரும் தை பொங்கல் எங்கள் கிராமத்தில் தான்' - உறுதி எடுத்துக்கொண்ட நாட்டாகுடி மக்கள்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.