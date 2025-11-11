'SIR பணியை உடனே நிறுத்தச் சொல்லுங்க' - திமுகவின் மனுவுக்கு பதிலளிக்க தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு
தமிழக சட்டமன்றத்துக்கு 2026 ஏப்ரல் அல்லது மே மாதத்தில் பொதுத் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.
Published : November 11, 2025 at 4:35 PM IST
புதுடெல்லி: தமிழ்நாட்டில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிரத் திருத்தம் (SIR) பணிகளுக்கு தடைவிதிக்க கோரி திமுக தாக்கல் செய்துள்ள மனுவுக்கு இரண்டு வாரங்களில் பதிலளிக்கும்படி உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
இதுதொடர்பாக திமுகவின் அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி மற்றும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த மனுக்கள் மீதான விசாரணை உச்ச நீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது இந்த மனுக்களுக்கு இரண்டு வாரங்களுக்குள் உரிய பதிலளிக்கும்படி இந்திய தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவி்டடுள்ளது.
இதேபோன்று, மேற்கு வங்கத்திலும் SIR-க்கு தடைவிதிக்கக் கோரி காங்கிரஸ், திரிணாமூல் காங்கிரஸ் கட்சிகளின் சார்பில் தனித்தனியாக தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள மனுக்களுக்கு பதிலளிக்கும்படியும் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
மேலும், SIR பணிகளுக்கு எதிராக தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள மனுக்கள் மீதான விசாரணையை நிறுத்தி வைக்குமாறும் சென்னை மற்றும் கொல்கத்தா உயர் நீதிமன்றங்களையும் உச்ச நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தி உள்ளது.
இதனிடையே, தமிழ்நாட்டில் மேற்கொள்ளப்படும் SIR பணிகளை ஆதரிக்கும் வகையில், அதிமுக சார்பில் இடையீட்டு மனுவை தாக்கல் செய்யும் உச்ச நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்துள்ளது.
இதையும் படிங்க: 'அடம்பிடிக்காதீங்க.. SIR பணியை தேர்தல் முடியும் வரை நிறுத்துங்க...' தேர்தல் ஆணையத்தில் திமுக மனு
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரல் அல்லது மே மாதம் நடைபெற உள்ளது. இந்த நிவையில், வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிரத் திருத்தப் பணிகளை தேர்தல் ஆணையம் தற்போது (நவ.4) தொடங்கியுள்ளது.
தேர்தலுக்கு இன்னும் சில மாதங்களே உள்ள நிலையில், தற்போது SIR -பணிகளை மேற்கொள்ளக் கூடாது எனவும், இந்தப் பணியில் நிலவும் பல்வேறு குழப்பங்களால் ஏற்கெனவே பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ள வாக்காளர்கள் நீக்கப்படும் அபாயம் உள்ளதாகவும் திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் தொடர்ந்து கூறி வருகின்றன. மேலும் தமிழகத்தில் தற்போது பருவமழைக் காலம் என்பதால் SIR- பணிகளை மேற்கொள்ள இது உகந்த காலம் இல்லை எனவும் திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் கூறி வருகின்றன.
இதுதொடர்பாக, தமிழக தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக்கை நேற்று நேரில் சந்தித்த திமுக பிரதிநிதிகள், தேர்தல் முடிவும் வரை தமிழகத்தில் SIR பணிகளை மேற்கொள்ளக்கூடாது எனக் கோரி மனு அளித்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதேபோன்று, மேற்கு வங்க மாநில சட்டமன்றத்துக்கு பொதுத் தேர்தல் நடைபெற இன்னும் சில மாதங்களே உள்ள நிலையில், அங்கு தற்போது SIR பணிகளை மேற்கொள்ளக்கூடாது எனக் கோரி, ஆளும் திரிணாமூல் காங்கிரஸ், காங்கிரஸ் ஆகிய கட்சிகள் உச்ச நீதிமன்றத்தை நாடி உள்ளன.