பெற்றோரின் சம்பளத்தை வைத்தே ஓபிசி கிரீமிலேயரை முடிவு செய்ய முடியாது- உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு

மனுவை விசாரித்த உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள், மாணவர்களை தவறுதலாக கிரீமிலேயர் வரம்பில் சேர்த்துவிட்டதாக கூறி, மத்திய அரசின் மனுவை தள்ளுபடி செய்தனர்.

உச்சநீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
உச்சநீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat)
Published : March 12, 2026 at 9:32 PM IST

புதுடெல்லி: இதர பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தினருக்கு (ஓபிசி) இட ஒதுக்கீடு வழங்குவது தொடர்பான கிரீமிலேயர் பிரிவை, பெற்றோரின் சம்பளத்தை மட்டுமே வைத்து தீர்மானிக்க முடியாது என்று உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பை அளித்துள்ளது.

ஓபிசி சமூகத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு ஆண்டு வருமானம் 8 லட்சம் ரூபாய்க்கும் அதிகமாக இருந்தால், அவர்கள் கிரீமிலேயர் வரம்பில் கொண்டு வரப்பட்டு, அவர்களுக்கு கல்வி, வேலைவாய்ப்பில் இடஒதுக்கீடு அளிக்கப்படுவதில்லை.

இந்நிலையில், யுபிஎஸ்சி தேர்வில் வெற்றி பெற்ற ஓபிசி சமூகத்தை சேர்ந்த சில மாணவர்கள் கிரீமிலேயர் வரம்பில் கொண்டு வரப்பட்டு, அவர்களுக்கு பணி நியமனம் வழங்கப்படவில்லை. இதை எதிர்த்த்து அவர்கள், மத்திய பணியாளர் மற்றும் பயிற்சித் துறையிடம் முறையிட்டிருந்தனர். பல மாணவர்களின் வருமானம் மற்றும் அவர்களின் பெற்றோர் பொதுத் துறை நிறுவனங்களில் பணியாற்றியதை கருத்தில் கொண்டு, அவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பில் இடஒதுக்கீடு வழங்க மத்திய பணியாளர் மற்றும் பயிற்சித் துறை மறுத்துவிட்டது.

இதை எதிர்த்து, மாணவர்களில் சிலர், சென்னை, டெல்லி மற்றும் கேரளாவில் உள்ள உயர்நீதிமன்றங்களிலும், மத்திய நிர்வாக தீர்ப்பாயத்திலும் வழக்கு தொடுத்திருந்தனர். இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தபோது, பெற்றோரின் வருமானத்துடன் அவர்கள் வகிக்கும் பதவியையும் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என, மத்திய அரசு கடந்த 1993ல் குறிப்பாணை வெளியிட்டுள்ளது என்று மாணவர்கள் தரப்பில் வாதிடப்பட்டது. அதேசமயம், அரசு பதவியையும், பொதுத் துறை நிறுவனங்களின் பதவியையும் சமமாக கருத முடியாது என்று அந்த குறிப்பாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டிருப்பதாக மாணவர்கள் தரப்பில் வாதிடப்பட்டது. இதை ஏற்றுக் கொண்ட உயர்நீதிமன்றங்கள், மாணவர்களுக்கு சாதகமாக தீர்ப்பளித்தன.

இதை எதிர்த்து, மத்திய அரசு சார்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த மனு, நீதிபதிகள் பி.எஸ்.நரசிம்மா, ஆர்.மகாதேவன் ஆகியோரைக் கொண்ட அமர்வு முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. மனுவை விசாரித்த நீதிபதிகள், மாணவர்களை தவறுதலாக கிரீமிலேயர் வரம்பில் சேர்த்துவிட்டதாக கூறி, மத்திய அரசின் மனுவை தள்ளுபடி செய்தனர். மாணவர்களின் குடும்ப வருமானத்தை மட்டுமே வைத்து, கிரீமிலேயர் வரம்பை தீர்மானிக்க முடியாது என்றும் அவர்கள் தீர்ப்பளித்தனர்.

முதல்வர் ஸ்டாலின் வரவேற்பு

உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் வரவேற்றுள்ளா். இதுகுறித்து அவர் எக்ஸ் பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது:

பல ஆண்டுகளாக நடந்த போராட்டத்திற்குப் பிறகு ஓபிசி சமூகத்திற்கு நீதி கிடைத்துள்ளது.

ஓபிசி சமூகத்தை சேர்ந்த உண்மையான பயனாளி விடுபடுவதில் இருந்து உச்சநீதிமன்றம் காப்பாற்றி உள்ளது. இட ஒதுக்கீட்டின் பயன், சமூகத்தில் பின்தங்கியவர்களை சென்றடைய வேண்டும் என்பதை உச்சநீதிமன்றம் உறுதிப்படுத்தி உள்ளது. இருப்பினும் மத்திய பாஜக அரசு, உண்மையான ஓபிசி பயனாளிகளை தவிர்த்து, பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய முன்னேறிய வகுப்பினருக்கான இட ஒதுக்கீட்டை கொண்டு வந்துள்ளது. இதனால், மண்டல் பரிந்துரை அமல்படுத்தப்பட்டு 30 ஆண்டுகளாகியும், இன்றும் மத்திய அரசிலும், உயர் கல்வி நிறுவனங்களிலும் ஓபிசி பிரிவினருக்கான பல பணியிடங்கள் நிரப்பபடாமலேயே உள்ளன. ஆனால், திமுக தொடர்ந்து சமூகநீதிக்காக போராடி வருகிறது. எங்கள் போராட்டம் தொடரும்.

மேலும், உரிமை மறுக்கப்பட்ட ஓபிசி மாணவர்களை மத்திய அரசு விரைவில் பணி நியமனம் செய்ய வேண்டும் என்று அந்த பதிவில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

ஓபிசி இட ஒதுக்கீடு
கிரீமிலேயர்
வருமான உச்சவரம்பு
OBC CREAMY LAYER
OBC CREAMY LAYER AND PARENT INCOME

