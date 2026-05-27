எஸ்.ஐ.ஆர். நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள தேர்தல் ஆணையத்திற்கு அதிகாரம் உள்ளது- உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு

வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்கும் நோக்கத்திற்காக குடியுரிமை தொடர்பான விவகாரங்களை ஆய்வு செய்ய தேர்தல் ஆணையத்திற்கு அதிகாரம் உள்ளது என்று உச்ச நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.

உச்சநீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat)
Published : May 27, 2026 at 3:41 PM IST

புதுடெல்லி: எஸ்ஐஆர் என அழைக்கப்படும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள இந்திய தேர்தல் ஆணையத்திற்கு அதிகாரம் உள்ளது என்று உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.

பீகார் மாநிலத்தில் 2025-ஆம் ஆண்டு ஜூன் 24 ஆம் தேதி, வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த நடவடிக்கையை தேர்தல் ஆணையம் தொடங்கியது. அதைத் தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு, மேற்கு வங்கம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களிலும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

இதை எதிர்த்து, ஏடிஆர், பியூசிஎல் போன்ற அமைப்புகள், கே.சி.வேணுகோபால் (காங்கிரஸ்), மனோஜ் குமா் ஜா (ஆர்ஜேடி), மஹுவா மொய்த்ரா (திரிணாமுல் காங்கிரஸ்) உள்ளிட்ட அரசியல் தலைவர்கள் மற்றும் சமூக ஆர்லவர் யோகேந்திர யாதவ் உள்ளிட்டோர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்குகள் தொடர்ந்தனர்.

இந்த வழக்கை விசாரித்து வந்த உச்ச நீதிமன்றம், விசாரணை நிறைவடைந்த நிலையில் கடந்த ஜனவரி 29 ஆம் தேதி தீர்ப்பை ஒத்தி வைத்திருந்தது. இந்நிலையில் இந்த வழக்கில், உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த், நீதிபதி பக்சி அமர்வு இன்று தீர்ப்பளித்தது.

அதில், "வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த (எஸ்.ஐ.ஆர்) நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள இந்திய தேர்தல் ஆணையத்திற்கு அதிகாரம் உள்ளது. தேர்தல் ஆணையம் எந்தவொரு சட்டரீதியான விதியையும், அரசியலமைப்புரீதியான விதியையும் மீறவில்லை. எஸ்.ஐ.ஆர். நடவடிக்கை என்பது நேர்மையான தேர்தல் நடைமுறையுடன் தொடர்புடையது.

தேர்தல் ஆணையம், எஸ்.ஐ.ஆர். நடவடிக்கையை மேற்கொள்வதால் தனது அதிகார வரம்பை மீறி செயல்படுவதாக கூற முடியாது. எஸ்.ஐ.ஆர். நடவடிக்கையும் சட்டரீதியிலான, அரசமைப்புரீதியிலான விதிகளை பின்பற்றியே மேற்கொள்ளப்பட்டது.

மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்ட விதிகளை மீறி எஸ்.ஐ.ஆர். நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படவில்லை. மாறாக, அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் 324 விதி, பிரிவு 21 (3)-ன் படி, தேர்தல் ஆணையம் எஸ்.ஐ.ஆர். நடவடிக்கையை மேற்கொண்டுள்ளது. தேர்தலை நேர்மையான முறையில் நடத்தும் விதமாக எஸ்.ஐ.ஆர். நடவடிக்கை அமைந்திருப்பதால், நீதிமன்றம் இதனை வரவேற்கிறது.

வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்கும் நோக்கத்திற்காக, குடியுரிமை தொடர்பான விவகாரங்களை ஆய்வு செய்ய தேர்தல் ஆணையத்திற்கு அதிகாரம் உள்ளது. அதே சமயம், தேர்தல் ஆணையம், வாக்காளர் பட்டியலை தயாரிப்பதற்கு மட்டுமே குடியுரிமை விவகாரங்களை ஆய்வு செய்ய முடியும்.

வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து ஒருவரின் பெயரை நீக்கி விட்டால், அவர் குடியுரிமையை இழந்து விட்டார் என்று அர்த்தமாகி விடாது. அவ்வாறு நீக்கப்பட்டவர்கள் சட்டப்படி நடத்தப்பட வேண்டும்.

ஒரு வாக்காளரின் பெயர் வாக்காளர் பட்டியலில் இடம் பெறவில்லை என்றால், அவரால் தனது குடியுரிமையை நிரூபிக்க முடியவில்லை என்று அர்த்தமாகி விடாது. மாறாக, அது குடியுரிமையை சரி பார்ப்பதில் தேர்தல் ஆணையத்தின் இயலாமையையே காட்டுகிறது.

குடியுரிமையை நிரூபிக்க முடியாததால் பெயர்கள் நீக்கப்பட்ட வாக்காளர்களை தகுந்த அதிகாரியிடம் தேர்தல் ஆணையம் அனுப்பி வைக்க வேண்டும்" என்று நீதிபதிகள் தங்கள் தீர்ப்பில் தெரிவித்துள்ளனர்.

