நகராட்சி நிர்வாகத் துறை முறைகேடு வழக்கு: கே.என்.நேரு மனுவை தள்ளுபடி செய்தது உச்சநீதிமன்றம்
"ஒரு வழக்கைப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்த உத்தரவிடுவது என்பது, ஒரு ஆரம்பகட்ட நடவடிக்கைதான். இது யாருடைய குற்றத்தையும் உறுதிப்படுத்தவில்லை" என்று நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.
By PTI
Published : November 2, 2026 at 5:35 PM IST
புதுடெல்லி: நகராட்சி நிர்வாகத் துறை அதிகாரிகள் நியமனத்தில் முறைகேடு செய்ததாக, தன் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யுமாறு, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவை எதிர்த்து, முன்னாள் அமைச்சர் கே.என்.நேரு தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனுவை உச்சநீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது.
முந்தைய திமுக ஆட்சியில் நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை அமைச்சராக கே.என்.நேரு பதவி வகித்தார். அந்த காலகட்டத்தில், நகராட்சி நிர்வாகத் துறையில் உதவி பொறியாளர்கள், இளநிலை பொறியாளர்கள் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் நியமனத்துக்கு ரூபாய் 634 கோடி லஞ்சம் கைமாறியதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு டிஜிபிக்கு அமலாக்கத்துறை கடிதம் அனுப்பியிருந்தது.
இதையடுத்து, அமலாக்கத் துறை வழங்கிய தகவல்களின் அடிப்படையில், வழக்குப் பதிவு செய்யுமாறு லஞ்ச ஒழிப்புத் துறைக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது. இந்த உத்தரவை எதிர்த்து, கே.என்.நேரு தாக்கல் செய்த மறுஆய்வு மனுவை அக்டோபர் 26-ஆம் தேதி சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது.
மறுஆய்வு மனுவைத் தள்ளுபடி செய்த போது, உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் அமர்வு தங்கள் உத்தரவில் இரண்டு முக்கிய அம்சங்களை குறிப்பிட்டனர்.
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"முதலாவதாக, இந்த வழக்கின் தீர்ப்பு பிப்ரவரி 4-ஆம் தேதி ஒத்திவைக்கப்பட்டு பிப்ரவரி 20-ஆம் தேதி தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது. இடையில் இரண்டு வாரங்களுக்கும் மேலாக அவகாசம் இருந்தபோதிலும் மனுதாரருக்கு நீதிமன்றத்தின் கவனத்திற்குக் கொண்டு வர ஏதேனும் விஷயங்கள் இருந்திருந்தால், அவர் மனு தாக்கல் செய்திருக்கலாம். ஆனால், அவர் அவ்வாறு செய்யவில்லை.
இரண்டாவதாக, நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவு என்பது ஒரு வழக்கைப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்துமாறு மட்டுமே தவிர, வேறொன்றும் இல்லை. யாருடைய குற்றத்தையும் நீதிமன்றம் தீர்மானிக்கவில்லை, தீர்மானிக்கவும் முடியாது. அமலாக்கத் துறையின் வாதங்களை மட்டுமே நீதிமன்றம் பதிவு செய்துள்ளது. இது நீதிமன்றத்தின் இறுதி முடிவல்ல. சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆதாரங்கள் எந்த அளவுக்கு உண்மையானவை என்பதையும், மனுதாரருக்கு அதில் தொடர்பு உள்ளதா என்பதையும் கண்டறிய வேண்டியது விசாரணையின் பொறுப்பாகும். அதன் பிறகு, ஒரு குற்றவியல் நீதிமன்றமே இது குறித்து முடிவெடுக்க வேண்டும்.
ஒரு வழக்கைப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்த உத்தரவிடுவது என்பது, ஒரு ஆரம்பகட்ட நடவடிக்கைதான். இது யாருடைய குற்றத்தையும் உறுதிப்படுத்தவில்லை. விசாரணை தன்னை வந்தடையும் போது, மனுதாரர் தனது தரப்பு கருத்துகளை முழுமையாகத் தெரிவித்துக்கொள்ளலாம்" என்று நீதிபதிகள் தெரிவித்திருந்தனர்.
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இதை எதிர்த்து, கே.என்.நேரு உச்சநீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்திருந்தார். அவருடைய மனுவை நீதிபதிகள் திபங்கர் தத்தா, ஷீல் நாகு ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு இன்று தள்ளுபடி செய்தது.
இது தொடர்பாக சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கடந்த பிப்ரவரி 20-ஆம் தேதி அளித்த தீர்ப்பிலும், அக்டோபர் 26-ஆம் தேதி பிறப்பித்த உத்தரவிலும் தலையிடுவதற்கு எந்த முகாந்திரமும் இல்லை என்றும் நீதிபதிகள் அமர்வு தெரிவித்தது.