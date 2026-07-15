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எ.வ.வேலுவுக்கு எதிரான தமிழக அரசின் மேல்முறையீட்டு மனுவை தள்ளுபடி செய்த உச்சநீதிமன்றம்

காவல் துறையின் 'லுக் அவுட்' நோட்டீஸுக்கு தடைவிதித்து, ஜூலை 15-ஆம் தேதி லஞ்ச ஒழிப்பு துறை விசாரணைக்கு நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ANI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 15, 2026 at 5:38 PM IST

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புதுடெல்லி: திமுக முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலுவுக்கு எதிரான தமிழக அரசின் மேல்முறையீட்டு மனுவை உச்ச நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது.

கடந்த திமுக ஆட்சி காலத்தில் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சராக எ.வ.வேலு இருந்தபோது டெண்டர் ஒதுக்கீட்டில் ரூ.3.23 கோடி முறைகேடு நடைபெற்றதாக புகார் எழுந்தது. இதன் தொடர்ச்சியாக எ.வ.வேலு, அரசு அதிகாரிகள் 9 பேர், தனியார் ஒப்பந்ததாரர் ஒருவர் என 11 பேர் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்குப்பதிவு செய்தது.

இதையடுத்து சென்னை, திருவண்ணாமலை, கரூர், திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் உள்ள முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலுவுக்கு சொந்தமான இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் அதிரடி சோதனை மேற்கொண்டனர்.

இந்நிலையில், எ.வ.வேலு நேரில் ஆஜராக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சார்பில் சம்மன் அனுப்பப்பட்டிருந்த நிலையில், உடல்நலக்குறைவு காரணமாக சிங்கப்பூர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அவர் அனுமதிக்கப்பட்டார். இந்நிலையில், சென்னை காவல் துறை சார்பில் அவருக்கு எதிராக லுக் அவுட் நோட்டீஸ் பிறப்பிக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், தனக்கு எதிராக பிறப்பிக்கப்பட்ட லுக் அவுட் நோட்டீஸை ரத்து செய்யக்கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் எ.வ.வேலு சார்பில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இதனை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம் லுக் அவுட் நோட்டீஸ்-க்கு தடை விதித்து, ஜூலை 15-ஆம் தேதி லஞ்ச ஒழிப்பு துறை விசாரணைக்கு நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என உத்தரவிட்டது.

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இந்த நிலையில், லுக் அவுட் நோட்டீஸை ரத்து செய்து உத்தரவிட்ட சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புக்கு எதிராக தமிழ்நாடு அரசு தரப்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது.

இந்த வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு வந்தபோது, முறையாக ஆய்வு செய்யாமல் லுக் அவுட் நோட்டீஸை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் ரத்து செய்ததாக தமிழக அரசு தரப்பில் வாதம் முன்வைக்கப்பட்டது.

இந்த வாதத்தை ஏற்க மறுத்த தலைமை நீதிபதி தலைமையிலான அமர்வு, "எ.வ.வேலு விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்க வேண்டும் என உத்தரவிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவர் தரப்பில் விசாரணைக்கு ஒத்துழைப்பேன் என்று உறுதியளிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, லுக் அவுட் நோட்டீஸை ரத்து செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவு செல்லும்" என்று தெரிவித்தனர்.

மேலும், தமிழக அரசின் மேல்முறையீட்டு மனுவை நீதிபதிகள் தள்ளுபடி செய்தனர்.

TAGGED:

SC
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CORRUPTION CASE
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