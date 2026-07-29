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முன்தேதியிட்டு சுற்றுச்சூழல் அனுமதி: மத்திய அரசின் அதிகாரத்தை ரத்து செய்தது உச்ச நீதிமன்றம்

சட்டத்தை மீறி ஒரு விஷயத்தை செய்துவிட்டு, பிறகு மன்னிப்பு கேட்டால் அது சரியாகிவிடும் என்ற எண்ணத்தைதான் அந்த குறிப்பாணை தருவதாக நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.

உச்ச நீதிமன்றம்
உச்ச நீதிமன்றம் (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 29, 2026 at 3:37 PM IST

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புதுடெல்லி: சுற்றுச்சூழல் அனுமதி பெறாமல் தொடங்கப்பட்ட திட்டங்களுக்கு முன் தேதியிட்டு ஒப்புதல் வழங்கும் மத்திய அரசின் அதிகாரத்தை உச்ச நீதிமன்றம் ரத்து செய்து தீர்ப்பளித்துள்ளது.

கடந்த 2025-ம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம், வனவளம் திட்டம் தொடர்பான வழக்கில், அப்போதைய உச்ச நீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதி கவாய் அமர்வு ஒரு முக்கிய தீர்ப்பை வழங்கியது.

அதாவது, சுற்றுச்சூழல் அனுமதி பெறாமல் தொடங்கப்பட்ட திட்டங்களாக இருந்தாலும் கூட, ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய் வீணாகும் என்பதை கருத்தில் கொண்டு, சில திட்டங்களுக்கு முன்தேதியிட்ட அனுமதியை, 2021 அலுவலக குறிப்பாணையின் கீழ் மத்திய அரசு வழங்கலாம் என தீர்ப்பளித்தது.

இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து 49 மேல்முறையீட்டு மனுக்கள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தன. இந்த மனுக்கள் அனைத்தையும் ஒரே வழக்காக கருதி, உச்ச நீதிமன்றம் விசாரித்து வந்தது.

இந்த வழக்கின் இறுதிக்கட்ட வாதம், உச்ச நீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த், நீதிபதிகள் ஜோய்மால்யா பாக்சி, விபுல் பஞ்சோலி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு இன்று (ஜூலை 29) நடைபெற்றது.

அப்போது நீதிபதிகள் வழங்கிய தீர்ப்பின் விவரம்

முன்கூட்டியே சுற்றுச்சூழல் அனுமதி பெறாமல் சட்டவிரோதமாக தொடங்கப்பட்ட திட்டங்களுக்கு கூட, பிற்காலத்தில் தொடர்ந்து அனுமதி வழங்கிக் கொண்டே இருக்கும் நிரந்தர வழிமுறையை தான் 2021-ம் ஆண்டின் குறிப்பாணை உருவாக்கியுள்ளது.

இது பல தவறான நடைமுறைகளுக்கு வழி வகுத்துவிடும். அனுமதி இல்லாமல் ஒரு திட்டத்தை தொடங்கிவிட்டு, பின்னர் எப்போது வேண்டுமானாலும் அதற்கு அனுமதி பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்ற மனநிலையை இது உருவாக்கும்.

ஒரு திட்டத்துக்கு சுற்றுச்சூழல் அனுமதி கிடைப்பதற்கு பல கட்ட விசாரணைகளும், அளவீடுகளும் தேவை. 2006-ம் ஆண்டின் அரசாணையானது இவை அனைத்தையும் உறுதிப்படுத்துகின்றன.

ஆனால், 2021-ம் ஆண்டின் நிர்வாக குறிப்பாணை மேற்குறிப்பிட்ட விஷயங்களை தலைகீழாக மாற்றுகிறது. ஒரு சட்ட விதியை, சாதாரண நிர்வாக குறிப்பாணை மாற்றுவதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது.

சட்டத்தை மீறி ஒரு விஷயத்தை செய்து விட்டு, பிறகு மன்னிப்பு கேட்டால் அது சரியாகிவிடும் என்ற எண்ணத்தைதான் அந்த குறிப்பாணை தருகிறது.

மேலும், அரசியலமைப்புச் சட்டப்பிரிவுகள் 14-ஐயும் (சமத்துவம்) மற்றும் 21-ஐயும் (வாழும் உரிமை) மீறும் வகையில் இந்த குறிப்பாணை இருக்கிறது.

எனவே, இந்த குறிப்பாணையை இந்த நீதிமன்றம் ரத்து செய்கிறது. இந்த தீர்ப்பானது, இனி வரும் திட்டங்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும். ஏற்கனவே முன்தேதியிட்டு அனுமதி வழங்கிய திட்டங்களுக்கு இது பொருந்தாது" என அந்த தீர்ப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சட்டத்தை மீறி ஒரு விஷயத்தை செய்துவிட்டு, பிறகு மன்னிப்பு கேட்டால் அது சரியாகிவிடும் என்ற எண்ணத்தைதான் அந்த குறிப்பாணை தருவதாக நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.

TAGGED:

உச்ச நீதிமன்றம்
சுற்றுச்சூழல் அனுமதி
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