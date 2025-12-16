பாலினம் சார்பற்றவர்களை மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பில் சேர்க்க கோரிய வழக்கு; உச்ச நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு
இது மிகவும் நல்ல மனு. இந்த வழக்கை மூன்று நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வுக்கு பட்டியலிடுங்கள் என்று தலைமை நீதிபதி சூர்யா காந்த் உத்தரவிட்டார்
Published : December 16, 2025 at 10:41 PM IST
புதுடெல்லி: பாலினம் சார்பற்றவர்களை (Intersex Person) மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பில் சேர்க்க கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
பாலின பன்முகத்தன்மை கொண்ட சமூகத்தின் உரிமைகளுக்காக போராடும் கோபி சங்கர் என்பவர், உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்தார். அவரது மனுவில், ''பாலின பன்முகத்தன்மை கொண்ட சமூகத்தினருக்காக பாலினம் மற்றும் பாலின அடையாளங்களை தனித்தனியாகக் கொண்ட அடையாள அட்டைகள் வழங்குவதற்கான ஏற்பாடுகளைச் செய்ய மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு உரிய வழிகாட்டுதல்களை வழங்க வேண்டும்.
பாலினம் இடைப்பட்ட குழந்தைகள் மற்றும் அவர்களது மருத்துவத் தலையீட்டை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு சட்ட விதிமுறைகளை வகுப்பது குறித்தும் மத்திய அரசு பரிசீலிக்க வேண்டும். பல்வேறு பாலின அடையாளம், பாலின வெளிப்பாடு மற்றும் பாலின பண்புகளை கொண்டவர்களின் உரிமைகளை பாதுகாப்பதற்கு மத்திய அரசு தேசிய அளவில் ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தை நிறுவ வேண்டும்.
பாலின சார்பற்ற நபர்களின் பிறப்பு மற்றும் இறப்புகளை பதிவு செய்வதற்கான வழிகாட்டுதல்களை வழங்க வேண்டும். மேலும் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பில் அவர்களை சேர்ப்பதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்ய உத்தரவிட வேண்டும். அதேபோல் தேசிய திருநங்கைகள் கவுன்சிலுக்கு அதிகாரம் அளிக்க மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பிக்க வேண்டும்'' என்று அந்த மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த வழக்கு உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சூர்யா காந்த், நீதிபதி ஜாய்மல்யா பாக்சி ஆகிய இரண்டு நீதிபதிகள் அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மத்திய அரசு தரப்பில் ஆஜரான சொலிசிட்டர் ஜெனரல் துஷார் மேத்தா, ''இந்த மனுவை மத்திய அரசு எதிர்க்கவில்லை. மேலும் இந்த மனுவை நீதிமன்றம் பரிசீலித்துள்ளது.
எனவே மூன்று நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு முன் இதை பட்டியலிடலாம்" என்று கூறினார்.
இதைக்கேட்ட இரண்டு நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு, '' இது மிகவும் நல்ல மனு. இந்த வழக்கை மூன்று நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வுக்கு பட்டியலிடுங்கள்" என்று உத்தரவிட்டது.