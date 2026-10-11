டெல்லி போராட்டம்; சட்டவிரோதமாக கைது நடவடிக்கை கூடாது - உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு
டெல்லி மாநகரில் மெட்ரோ மற்றும் புறநகர் ரயில் சேவைகள் வழக்கம்போல் இயங்க வேண்டும் என உச்ச நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : October 11, 2026 at 4:26 PM IST
புதுடெல்லி: அமைதியான முறையில் போராட்டம் நடத்துபவர்களை சட்டவிரோதமாக கைது செய்யக் கூடாது என உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாரை பதவி விலக வலியுறுத்தி, காக்ரோச் ஜனதா கட்சி (சிஜேபி) சார்பில் நேற்று டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டம் நடைபெற்றது. இதில் கலந்துகொள்ள வந்த சிஜேபி, சிபிஎம், சிபிஐ உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சி தொண்டர்கள் டெல்லி போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டு தடுப்பு காவலில் வைக்கப்பட்டனர்.
முக்கியமாக போராட்டக்காரர்கள் ஜந்தர் மந்தர் பகுதிக்கு வருவதை தடை செய்யும் நோக்கில், டெல்லிக்கு வரும் ரயில்கள் மற்றும் மெட்ரோ ரயில் சேவைகள் நேற்று முற்றிலும் முடக்கப்பட்டன. மேலும் போராட்டம் நடைபெறும் இடத்திற்கு வருகை தந்த போராட்டக்காரர்களை ஆங்காங்கே தடுத்து நிறுத்தி டெல்லி போலீசார் கைது நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டனர்.
இந்த போராட்டத்தை கட்டுப்படுத்த டெல்லி காவல்துறையும், பிற பாதுகாப்பு படைகளும் மேற்கொண்ட இந்த நடவடிக்கைகளுக்கு எதிராக, உச்ச நீதிமன்றத்தில் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன. மத்திய அரசின் இந்த செயல்பாடுகள் நீதிமன்ற உத்தரவை மீறும் செயல் என மனுவில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டிருந்தது.
இந்த வழக்கை நீதிபதிகள் ஜாய்மால்யா பாக்சி, மோகனா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு இன்று விசாரித்தது. மனுக்களை பரிசீலனை செய்த உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள், மத்திய அரசுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்ப உத்தரவிட்டனர் மேலும், போராட்டம் தொடர்பாக சில உத்தரவுகளை பிறப்பித்தனர்.
இதையும் படிங்க: 'அமைதியா இருக்கணும்' என்ற நிபந்தனையுடன் அபிஜீத் திப்கே உள்ளிட்டோரை விடுவித்த டெல்லி நீதிமன்றம்
அதில், அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் 19-வது பிரிவின் கீழ், கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட வேண்டிய அவசியம் எழும் வரை, மெட்ரோ ரயில் சேவைகள் வழக்கம்போல் இயங்க வேண்டும். போக்குவரத்து ஒழுங்கு முறை விதிகளுக்கு உட்பட்டு, டெல்லி மாநகரில் மக்கள் தங்கு தடையின்றி செல்வதற்கு அனுமதிக்க வேண்டும். தேவையற்ற இடங்களில் சாலைகளில் வைக்கப்பட்டுள்ள தடுப்புக்களை காவல்துறையினர் உடனடியாக அகற்ற வேண்டும்.
சட்டப்படி இணைய சேவைகள் எவ்வித இடையூறுமின்றி தொடர்ந்து செயல்பட வேண்டும். சட்டத்திற்கு உட்பட்டு நகருக்குள் மக்கள் தடையின்றி நடமாட அனுமதிக்கப்பட வேண்டும். சட்டவிரோதமாக யாரையும் கைது செய்யக்கூடாது. அமைதியான முறையில் ஆயுதங்கள் இன்றி மக்கள் கூடுவதை, தடை உத்தரவு அமலில் உள்ள பகுதிகளுக்கு அப்பால் சட்டத்திற்கு புறம்பான வகையில் தடுத்து வைக்கக்கூடாது.
உச்ச நீதிமன்ற வளாகத்தை சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் பிரிவு 163-ன் கீழ் தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மக்களுக்கு நீதி கிடைப்பதில் எந்தவித அச்சமும் ஏற்படாத வகையில், இந்த தடையை அதிகாரிகள் நீக்க வேண்டும் எனவும் நீதிபதிகள் தங்களில் உத்தரவில் தெரிவித்துள்ளனர்.