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நடிகை ஜாக்குலின் பெர்னாண்டஸ் வழக்கில் இருந்து நீதிபதி 'திடீர்' விலகல்

குற்றச்செயலின் மூலம் ஈட்டப்பட்ட பணம் என்று தெரிந்தே நடிகை ஜாக்குலின் பெர்னாண்டஸ் சொகுசுப் பரிசுகளை அனுபவித்தார் என்பது தான் அவர் மீதான பிரதான குற்றச்சாட்டு.

ஜாக்குலின் பெர்னாண்டஸ் - கோப்புப்படம்
ஜாக்குலின் பெர்னாண்டஸ் - கோப்புப்படம் (ANI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 11, 2026 at 3:31 PM IST

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புதுடெல்லி: 200 கோடி ரூபாய் பண மோசடி வழக்கில், பாலிவுட் நடிகை ஜாக்குலின் பெர்னாண்டஸ் தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரிப்பதில் இருந்து உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி பிரசாந்த் குமார் மிஸ்ரா விலகினார்.

இந்த வழக்குடன் தொடர்புடைய மற்றொரு வழக்கில், தனது மகன் அரசுத் தரப்பிற்காக (மத்திய அரசு வழக்கறிஞராக) ஆஜராகியிருந்ததால், இந்த மனுவை தான் விசாரிப்பதில் சிக்கல் உள்ளதாக கூறி நீதிபதி பி.கே. மிஸ்ரா விசாரணையில் இருந்து விலகினார்.

சுகேஷ் சந்திரசேகர் சம்பந்தப்பட்ட ரூ.200 கோடி பண மோசடி வழக்கில், டெல்லி விசாரணை நீதிமன்றம் நடிகை ஜாக்குலின் பெர்னாண்டஸ் மீது குற்றச்சாட்டுகளைப் பதிவு செய்ய அண்மையில் உத்தரவிட்டது. இந்த உத்தரவை எதிர்த்து நடிகை ஜாக்குலின் பெர்னாண்டஸ் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்திருந்தார்.

அவர் தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி பிரசாந்த் குமார் மிஸ்ரா மற்றும் நீதிபதி அதுல் எஸ். சந்துர்கர் அடங்கிய அமர்வு முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது வழக்கில் இருந்து விலகுவதாக நீதிபதி பிரசாந்த் குமார் மிஸ்ரா அறிவித்தார். மேலும், விசாரணையை ஜூன் 25 ஆம் தேதிக்கு தான் இடம் பெறாத மற்றொரு நீதிபதிகள் அமர்வு முன் பட்டியலிடுமாறும் உத்தரவிட்டார்.

நடிகை ஜாக்குலின் பெர்னாண்டஸ் மீதான புகார் என்ன?

போர்டிஸ் ஹெல்த்கேர் நிறுவனத்தின் விளம்பரதாரர் ஷிவிந்தர் சிங்கிடம் இருந்து, சிறையில் இருந்தபடியே சுகேஷ் சந்திரசேகர் ஏமாற்றிப் பறித்த 200 கோடி ரூபாயில், ஒரு பெரும் பகுதியை நடிகை ஜாக்குலின் பெர்னாண்டஸ் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினருக்காக செலவு செய்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. குற்றச்செயலின் மூலம் ஈட்டப்பட்ட பணம் என்று தெரிந்தே ஜாக்குலின் பெர்னாண்டஸ் சொகுசுப் பரிசுகளை அனுபவித்தார் என்பது தான் அவர் மீதான பிரதான குற்றச்சாட்டு.

யார் இந்த சுகேஷ் சந்திரா?

கர்நாடகாவை சேர்ந்த சுகேஷ் சந்திரா, ஆரம்பத்தில் அரசியல்வாதிகளின் உறவினர், முதலமைச்சரின் மகன், ஐஏஎஸ் அதிகாரி என பொய் கூறி பெங்களூரு மற்றும் சென்னையில் பல கோடி ரூபாய் மோசடி செய்ததாக புகார் உள்ளது.

மேலும், டி.டி.வி. தினகரனுக்கு அதிமுகவின் 'இரட்டை இலை' சின்னத்தை பெற்று தருவதாக கூறி, தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகளுக்கு லஞ்சம் கொடுக்க முயன்ற வழக்கில் டெல்லி காவல் துறையால் சுகேஷ் சந்திரா முதன் முதலில் கைது செய்யப்பட்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

JACQUELINE FERNANDEZ
SUKESH CHANDRASEKHAR
JACQUELINE SUKESH MONEY LAUNDERING
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