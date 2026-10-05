தலைமை தேர்தல் ஆணையர் விவகாரம்- மத்திய அரசு, தேர்தல் ஆணையம் பதில் அளிக்க உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு
தலைமை தேர்தல் ஆணையர் மற்றும் தேர்தல் ஆணையர்கள் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுப்பதில் இருந்து விலக்கு அளிக்கும் அதிகாரம் குறித்து ஆய்வு செய்யவும் உச்ச நீதிமன்றம் ஒப்புக்கொண்டது.
Published : October 5, 2026 at 5:26 PM IST
புதுடெல்லி: தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் மற்ற தேர்தல் ஆணையர்களின் ஒப்பதலின்றி முடிவுகளை எடுத்ததாக கூறப்படும் புகாரில், இந்திய தேர்தல் ஆணையம் மற்றும் மத்திய அரசு பதில் அளிக்க உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
எஸ்.ஐ.ஆர் எனப்படும் வாக்காளர் பட்டியல் தீவிர திருத்தத்தின் போது, தேர்தல் ஆணையத்தின் மற்ற இரண்டு ஆணையர்களின் ஆட்சேபனைகளை கேட்காமல், தலைமை தேர்தல் ஆணையர் தன்னிச்சையாக செயல்பட்டதாகவும், அதற்கு தேர்தல் ஆணையர்கள் கடந்த 10 மாதங்களில் 14 முறை எதிர்ப்பு தெரிவித்து கடிதம் எழுதியதாகவும் ஊடகங்களில் செய்தி வெளியாகின. ஆனால், தேர்தல் ஆணையத்தில் ஆணையர்களுக்கு இடையே எந்த கருத்து வேறுபாடும் இல்லை; அனைத்து முடிவுகளும் ஆலோசணையின் பேரிலேயே எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன என்று தலைமை தேர்தல் ஆணையம் விளக்கமளித்திருந்து.
இந்நிலையில், தலைமை தேர்தல் அதிகாரி ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றத்தில் ராகேஷ் குமார் சிங் என்பவர் சார்பில் மூத்த வழக்கறிஞர் விகாஸ் சிங் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த மனு தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த், நீதிபதிகள் ஜாய்மல்யா, வி.மோகனா ஆகியோரை கொண்ட அமர்வு முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் மற்றும் தேர்தல் ஆணையர்களுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை எடுப்பதில் இருந்து விலக்கு அளிக்க முடியுமா? என்பது குறித்தும், தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் தன்னிச்சையாக முடிவுகளை எடுப்பதாக கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகள் குறித்தும் விசாரிக்க நீதிமன்றம் ஒப்புக் கொண்டது.
இருப்பினும், ஒருமித்த கருத்து இல்லாமல் எந்த முடிவையும் எடுக்கக் கூடாது என்று தலைமைத் தேர்தல் ஆணையரைத் தடுக்கும் வகையில் இடைக்கால உத்தரவைப் பிறப்பிக்க உச்ச நீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டது.
மேலும், இந்த விவகாரத்தில், தேர்தல் ஆணையமும், மத்திய அரசும் ஒரு வாரத்தில் பதில் அளிக்க நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர். தேர்தல் ஆணையத்தின் பதிலை பரிசீலித்த பிறகு, தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் படிவம் 6 தொடர்பான முடிவுகளை தன்னிச்சையாக எடுத்திருப்பது தெரிய வந்தால், அதனை மறுபரிசீலனை செய்வது அல்லது திரும்பப் பெறுவது குறித்து உத்தரவிடப்படும் என்றும் உச்ச நீதிமன்றம் தெரிவித்தது.
மேலும், வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த நடவடிக்கையின் போது, 'படிவம் 6'-இல் புதிதாக இரண்டு நிபந்தனைகள் சேர்க்கப்பட்டிருந்தன. அதில், புதிதாக வாக்காளர்களை சேர்க்கும் போது 18 வயது நிரம்பிய விண்ணப்பதாரர்கள் தங்கள் பெற்றோர் அல்லது தாத்தா, பாட்டியின் முந்தைய எஸ்ஐஆர் பட்டிலுடன் இணைக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. தலைமை தேர்தல் ஆணையர் கொண்டு வந்த இந்த மாற்றத்திற்கு மற்ற இரு தேர்தல் ஆணையர்களும் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததாக தகவல்கள் வெளியாகின.
இது குறித்து சைலேந்திர மணி திரிபாதி என்பவர் சார்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது. மனுவை விசாரித்த நீதிபதிகள், புதிய வாக்காளர் சேர்க்கைக்கான 'படிவம் 6'-இல் கொண்டுவரப்பட்ட மாற்றங்களுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் ஒப்புதல் அளிக்கவில்லை என்று தெரிவித்தனர்.