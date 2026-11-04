குடும்ப கட்டுப்பாட்டு கொள்கைகளை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டியது அவசியம்- உச்சநீதிமன்றம்
"ஊராட்சி மன்றத் தலைவரின் தகுதி நீக்கத்தை உறுதி செய்த உயர் நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு இடைக்காலத் தடை விதிக்கப்படுகிறது" என்று உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.
Published : November 4, 2026 at 10:03 PM IST
புதுடெல்லி: குடும்ப கட்டுப்பாட்டு கொள்கைகளை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டிய நேரம் வந்து விட்டது என்று உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது. இந்தியாவில் முதியவர்கள் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் சூழல் உருவாகி வருவதால், இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகளை பெற்றுக் கொள்பவர்களை தண்டிக்க வகை செய்யும் சட்டங்கள் தற்போதைய சூழலில் பொருத்தமற்றதாகி விட்டது என்றும் உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
மகாராஷ்டிர மாநிலத்தைச் சேர்ந்த மங்கலா பீம்ராவ் இங்கிளே என்ற முன்னாள் கிராம பஞ்சாயத்து தலைவர், மூன்றாவது குழந்தை பிறந்ததால் தனது பதவி பறிக்கப்பட்டதை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்திருந்தார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் பி.எஸ். நரசிம்மா, அலோக் அராதே ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு இவ்வாறு கருத்து தெரிவித்துள்ளது. அப்போது நீதிபதிகள் கூறுகையில், "மகாராஷ்டிர கிராம பஞ்சாயத்து சட்டத்தின்படி, இரண்டு குழந்தைகளுக்கு மேல் உள்ளவர்கள், பஞ்சாயத்து உறுப்பினர் அல்லது ஊராட்சி மன்றத் தலைவர் பதவியில் இருக்கத் தகுதியற்றவர்கள். இந்த விதி, மகாராஷ்டிராவில் கடந்த 2000-ம் ஆண்டு செப்டம்பர் 13-ம் தேதி அமல்படுத்தப்பட்டது.
கடந்த 2003-ம் ஆண்டு ஜாவித் எதிர் ஹரியானா மாநில அரசு வழக்கில், இரண்டு குழந்தைகள் விதியின் அரசியலமைப்புச் சட்டப்பூர்வத் தன்மையை உச்ச நீதிமன்றம் உறுதி செய்தது. அப்போது இந்தியாவின் மொத்த குழந்தை பிறப்பு விகிதம் 3-ஆக இருந்தது. ஆனால், தற்போது 1.9 ஆகக் குறைந்து விட்டது.
இந்தியாவின் குழந்தை பிறப்பு விகிதம் குறைந்து விட்டதால், எதிர்காலத்தில் முதியோர் எண்ணிக்கை அதிகரித்து, வேலை செய்யும் வயதுடைய மக்களின் விகிதம் குறையும் அபாயம் உள்ளது.
இரண்டு குழந்தைகளுக்கு மேல் பெற்றுக்கொள்வதால் தேர்தலில் போட்டியிடத் தடை விதிப்பது, பெண்களின் குழந்தை பெற்றுக் கொள்ளும் உரிமை மற்றும் ஜனநாயகப் பங்கேற்பை பாதிக்கச் செய்கிறது. ஒரு குழந்தையை எப்போது பெற்றுக்கொள்வது? எத்தனை குழந்தைகளைள் பெற்றுக்கொள்வது? என்பது தனிநபரின் கண்ணியம் மற்றும் தனியுரிமையுடன் தொடர்புடைய மிக நெருக்கமான தனிப்பட்ட முடிவாக உள்ளது. இதில் வெளிப்புற நிர்பந்தங்கள் இருக்க கூடாது.
ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் ஒரே மாதிரியான தகுதி நீக்க விதி பொருந்தும் என்று கூறுவதால், சமூகத்தில் பெண்கள் எதிர்கொள்ளும் உண்மையான பிரச்சினைகளைப் புறக்கணிக்க முடியாது.
2009-ம் ஆண்டு மத்திய பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைச்சகம் சார்பில் ராஜஸ்தான், மத்தியப் பிரதேசம், குஜராத் ஆகிய மாநிலங்களில் ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டன. அதில், இரண்டு குழந்தைகள் கொள்கையை அமல்படுத்துவது, பெண்களுக்கு அதிகாரமளிப்பதற்குப் பதிலாக அவர்களின் நிலையை மேலும் பலவீனப்படுத்துவதாக உள்ளது என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
குழந்தை பெற்றுக்கொள்வது தொடர்பான முடிவுகள், பல நேரங்களில் கணவரின் விருப்பம் மற்றும் குடும்பச் சூழலால் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன. அப்படியிருக்க, தனது கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத முடிவுக்காக ஒரு பெண் தனது அரசியல் பிரதிநிதித்துவ உரிமையை இழக்க வாய்ப்புள்ளது.
அதிக குழந்தை பிறப்பு விகிதத்திற்கு குறிப்பிட்ட சமூகத்தினரையோ, அரசியல் பிரதிநிதித்துவம் கோருபவர்களையோ பொறுப்பாக்க முடியாது. மக்கள் தொகையைக் கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகளின் நீண்டகால விளைவுகளை சீனாவின் அனுபவம் உணர்த்துகிறது.
2003-ம் ஆண்டின் வழக்கை விசாரித்தபோது, மக்கள் தொகையை கட்டுப்படுத்துவதில் வெற்றி பெற்ற நாடாக சீனா குறிப்பிடப்பட்டது. ஆனால், பின்னர் அந்நாடு தனது ஒரு குழந்தை கொள்கையை 2015-ம் ஆண்டு கைவிட்டது. முதியோர் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு, தொழிலாளர் பற்றாக்குறை உள்ளிட்ட பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்வதற்காக, இரண்டு குழந்தைகள் பெற ஊக்கத்தொகை உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளை சீனா மேற்கொண்டது. மக்கள் தொகை வளர்ச்சி குறைவதால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை மாற்றியமைப்பது மிகவும் கடினம்.
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எனவே, மங்கலா பீம்ராவ் இங்கிளேவின் தகுதி நீக்கத்தை உறுதி செய்த உயர் நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு இடைக்காலத் தடை விதிக்கப்படுகிறது. இதனால், வழக்கின் இறுதி முடிவு வெளியாகும் வரை அவர், ஊராட்சி மன்றத் தலைவர் பதவியில் தொடர்ந்து நீடிக்கலாம்" என்று நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.