ஊழல் தடுப்பு சட்டம் பிரிவு 17A செல்லுபடியாகுமா? - உச்ச நீதிமன்றம் மாறுபட்ட தீர்ப்பு

இந்த வழக்கில் நீதிபதிகள் பி.வி.நாகரத்னா மற்றும் கே. வி. விஸ்வநாதன் அடங்கிய அமர்வு இன்று மாறுபட்ட தீர்ப்பை வழங்கியது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 13, 2026 at 7:16 PM IST

புதுடெல்லி: ஊழல் தடுப்புச் சட்டம் பிரிவு 17A செல்லுபடியாகுமா? என்பது தொடர்பாக தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் இன்று மாறுபட்ட தீர்ப்பு வழங்கியது.

ஊழல் தடுப்பு சட்டம் பிரிவு 17 ஏ-வின் அரசியலமைப்பு செல்லுபடியை எதிர்த்து, தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனம் சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் பொதுநல மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்து இருந்தது. இந்த மனு விசாரணைக்கு வந்த போது மனுதாரர் சார்பில் மூத்த வழக்கறிஞர் பிரசாந்த் பூஷன் மற்றும் மத்திய அரசு சார்பில் சொலிசிட்டர் ஜெனரல் துஷார் மேத்தா ஆகியோர் ஆஜராகினர்.

இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் பி.வி. நாகரத்னா மற்றும் கே.வி. விஸ்வநாதன் அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது நீதிபதிகள், ''தொல்லை தருவதற்காக அளிக்கப்படுகிற புகார்களில் இருந்து நேர்மையான அரசு அதிகாரிகள் பாதுகாக்கப்படாவிட்டால் கொள்கை முடக்கம் ஏற்படலாம். ஆனாலும், ஊழல் அதிகாரிகளுக்கு எந்த பாதுகாப்பும் கிடைக்கக் கூடாது'' என குறிப்பிட்டனர்.

மேலும், ''மனுதாரரான தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனம் ஏன் இந்த விதியை எதிர்க்கிறது? அதில் என்ன தவறு?'' என நீதிபதிகள் பிரசாந்த் பூஷனிடம் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு வழக்கறிஞர் பிரசாந்த் பூஷன், ''விசாரணை அல்லது விசாரணைக்கான முன் அனுமதியை கட்டாயமாக்கும் சட்டப் பிரிவு ஊழல் குற்றங்களின் விசாரணையை திறம்பட முடக்கும்'' என வாதிட்டு இருந்தார்.

இந்நிலையில் இந்த வழக்கில் நீதிபதிகள் பி.வி.நாகரத்னா மற்றும் கே. வி. விஸ்வநாதன் அடங்கிய அமர்வு இன்று மாறுபட்ட தீர்ப்பை வழங்கியது. இது, ஊழல் வழக்குகளில் அரசு அதிகாரிகளுக்கு எதிராக விசாரணையைத் தொடங்க முன் ஒப்புதல் அளித்திடும் வகையில் அமைந்துள்ளது.

நீதிபதி நாகரத்னா அளித்த தீர்ப்பில், ''பிரிவு 17ஏ அரசியலமைப்பிற்கு விரோதமானது. அது ரத்து செய்யப்பட வேண்டும். முன் அனுமதி தேவை இல்லை. முன் அனுமதி தேவை என்பது, சட்டத்தின் நோக்கத்திற்கு முரணானது. மேலும், இது விசாரணையை முன்கூட்டியே முடித்து, எந்தவொரு பாதுகாப்பும் தேவையில்லாத நேர்மையான அரசு அதிகாரிகளை பாதுகாக்க முற்படுவதை விடவும் ஊழல்வாதிகளை பாதுகாக்கிறது'' என்று கூறியுள்ளார்.

நீதிபதி விஸ்வநாதன், ''பிரிவு 17 ஏ-வை அரசியலமைப்பிற்கு விரோதமானது என கருத முடியாது. அதற்கு பதிலாக லோக்பால் அல்லது லோக் ஆயுக்தா தீர்மானிக்க வேண்டும். லோக்பால் அல்லது மாநில லோக் ஆயுக்தாவால் அனுமதி முடிவு செய்யப்பட வேண்டும் என்ற நிபந்தனைக்கு உட்பட்டு பிரிவு 17 ஏ அரசியலமைப்பு ரீதியாக செல்லுபடி ஆகும்.

இதை ரத்து செய்தால் குளிக்க வைக்கும் போது தண்ணீருடன் குழந்தையையும் வெளியேற்றுவது போல இருக்கும். நேர்மையான அரசாங்க ஊழியர்கள் அற்பமான விசாரணைகளில் இருந்து, பாதுகாக்கப்படாவிட்டால் கொள்கை முடக்கம் ஏற்படும்'' என்று தீர்ப்பில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

