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'இனி இப்படி நீடிக்க அனுமதிக்க முடியாது'| நீட் வழக்கில் மத்திய அரசுக்கு 'கெடு' விதித்த உச்ச நீதிமன்றம்

நீட் தேர்வு முறைகேடுகள் மீண்டும் நிகழாமல் தடுக்க, மத்திய அரசு எடுக்கும் ஒவ்வொரு சீர்திருத்த நடவடிக்கைகளையும் இந்த ஆண்டு முழுவதும் உச்சநீதிமன்றம் மிக உன்னிப்பாக தொடர்ந்து கண்காணிக்கும் என்று நீதிபதிகள் அமர்வு திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளது.

டெல்லியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட இந்திய மாணவர் சங்கம் மற்றும் இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கத்தினர்
டெல்லியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட இந்திய மாணவர் சங்கம் மற்றும் இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கத்தினர் (ANI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 24, 2026 at 3:01 PM IST

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புதுடெல்லி: நீட் தேர்வு முறைகளை நிரந்தரமாக முறைப்படுத்த உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மத்திய அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

இளநிலை நீட் நுழைவுத்தேர்வு வினாத்தாள் முன் கூட்டியே வெளியான விவகாரம் மற்றும் முறைகேடுகள் தொடர்பான வழக்குகளின் விசாரணை, உச்ச நீதிமன்றத்தில் இன்று (ஜூலை 24, 2026) நடைபெற்றது. இந்த விசாரணையின் போது, மத்திய அரசு இதுவரை முறையான பதில் மனு தாக்கல் செய்யாததற்கு நீதிபதிகள் அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தியதோடு, தேர்வு முறையில் தற்காலிகத் தீர்வுகள் இன்றி அமைப்புரீதியான நிரந்தர கட்டமைப்பை உருவாக்குமாறு உத்தரவு பிறப்பித்தனர்.

நீட் தேர்வை நடத்தும் தேசிய தேர்வு முகமையை கலைக்கக் கோரியும், தேர்வு முறையில் விரிவான சீர்திருத்தங்கள் கோரியும் தாக்கல் செய்யப்பட்ட பல்வேறு மனுக்களை நீதிபதி பி.எஸ். நரசிம்மா, நீதிபதி அலோக் ஆராதே அமர்வு இன்று விசாரித்தது.

அப்போது நீதிபதிகள், "நாம் இதனை இப்படியே தொடர்ந்து நீடிக்க அனுமதிக்க முடியாது" என்று குறிப்பிட்டதோடு, ஒரு வார காலத்திற்குள் விரிவான பதில் மனுவை மத்திய அரசு தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என கெடு விதித்தனர்.

நீட் தேர்வில் ஏற்படும் குளறுபடிகளைத் தடுக்க மத்திய அரசு எடுத்து வரும் தற்காலிக நடவடிக்கைகளை நீதிபதிகள் கடுமையாக விமர்சித்தனர்.

தற்காலிக முடிவுகள் தான் இத்தனை ஆண்டுகளாக பெரும் சிக்கலை ஏற்படுத்தியுள்ளன என்று குறிப்பிட்ட நீதிபதிகள், "இந்த ஆண்டு வினாத்தாள்களை பாதுகாப்பாகக் கொண்டு செல்ல நீங்கள் விமானப்படையைப் பயன்படுத்தினீர்கள், ஆனால் அது ஒரு தற்காலிகத் தீர்வு மட்டுமே. ஆண்டுதோறும் விமானப் படைகளைப் பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்க முடியாது" எனச் சாடினர்.

வினாத்தாள் கசிவைத் தடுக்கவும், தேர்வு நிர்வாகத்தை மேம்படுத்தவும் இஸ்ரோ முன்னாள் தலைவர் கே. ராதாகிருஷ்ணன் குழு அளித்த பரிந்துரைகளை முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்டு, அதனை ஒரு நிரந்தரச் சட்டப்பூர்வ கட்டமைப்பாக மாற்ற வேண்டும் என்றும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.

தேசிய தேர்வு முகமை அடுத்த ஆண்டு முதல் நீட் தேர்வை கணினி வழித் தேர்வாக மாற்றத் திட்டமிட்டுள்ளதை நீதிமன்றம் சுட்டிக் காட்டியது. ஆன்லைன் தேர்வுகளுக்கு மாறும் போது ஏற்படக்கூடிய இணைய பாதுகாப்பு மற்றும் தரவுப் பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல்கள் பற்றி நீதிபதிகள் ஆழ்ந்த கவலை தெரிவித்தனர்.

"ஆன்லைனுக்கு மாறும் போது தரவுகள் எவ்வாறு திருடப்படாமல் பாதுகாக்கப்படும்? தரவுப் பாதுகாப்பு தான் மிகவும் முக்கியமானது. இணையப் பாதுகாப்பை யார் மேற்கொள்வார்கள்? என்பதை மத்திய அரசு தனது பதில் மனுவில் துல்லியமாக விளக்க வேண்டும்" என்று நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.

நீட் தேர்வு முறைகேடுகள் மீண்டும் நிகழாமல் தடுக்க, மத்திய அரசு எடுக்கும் ஒவ்வொரு சீர்திருத்த நடவடிக்கைகளையும் இந்த ஆண்டு முழுவதும் உச்ச நீதிமன்றம் மிக உன்னிப்பாக தொடர்ந்து கண்காணிக்கும் என்று நீதிபதிகள் அமர்வு திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளது.

மத்திய அரசின் சார்பில் ஆஜரான சொலிசிட்டர் ஜெனரல் துஷார் மேத்தா, "மாணவர்களின் நலனுக்காக அரசு இன்னும் 10 மடங்கு கூடுதலாகச் சென்று அனைத்துப் பிரச்சினைகளுக்கும் தீர்வு காணும்" என்று உறுதியளித்து, முழுமையான விவரங்களைச் சமர்ப்பிக்கக் கூடுதல் அவகாசம் கோரினார்.

இதனை ஏற்றுக் கொண்ட நீதிபதிகள், மத்திய அரசு தனது விரிவான சீர்திருத்தப் பிரமாணப் பத்திரத்தைத் தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டு, இந்த வழக்கின் அடுத்தகட்ட விசாரணையை வரும் திங்கட்கிழமைக்கு (ஜூலை 27) ஒத்திவைத்தனர்.

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SUPREME COURT
NEET UG PAPER LEAK ISSUE
SC ON NEET UG PAPER LEAK

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