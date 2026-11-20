திருப்பரங்குன்றம் வழக்கு: உயர் நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு இடைக்கால தடை; நவ. 24-ல் ஒருமுறை மட்டும் தீபம் ஏற்ற சிறப்பு அனுமதி
இந்த அனுமதியை நிரந்தர உரிமையாகக் கருதக் கூடாது. இதனை அங்கு தீபம் ஏற்றுவதற்கான நிரந்தர உரிமையாகவோ, பாரம்பரிய பழக்க வழக்கத்திற்கான ஆதாரமாகவோ எவரும் கருதக் கூடாது.
By PTI
Published : November 20, 2026 at 2:31 PM IST
புதுடெல்லி: மதுரை திருப்பரங்குன்றம் மலையின் உச்சியில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றுவதற்கு, நவம்பர் 24 அன்று ஒருமுறை மட்டும் அனுமதி அளித்து உச்ச நீதிமன்றம் வெள்ளிக்கிழமை உத்தரவிட்டது. மேலும், அரசியலமைப்பால் ஆளப்படும் ஒரு சமூகத்தில் மத விழாக்களைக் கொண்டாடுவது என்பது பரஸ்பர மரியாதை, பொது ஒழுங்கு மற்றும் சட்டத்தின் ஆட்சி ஆகியவற்றுடன் இணைந்து இருக்க வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசு, இந்து சமய அறநிலையத்துறை மற்றும் சிக்கந்தர் பாதுஷா தர்ஹா நிர்வாகம் சார்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மேல்முறையீட்டு மனுக்களை, நீதிபதிகள் அரவிந்த் குமார் மற்றும் விபுல் எம். பஞ்சோலி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு விசாரித்தது.
இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்டறிந்த நீதிபதிகள், "வரும் நவம்பர் 24-ஆம் தேதி (கார்த்திகை தீபத்தன்று) ஒருமுறை மட்டும் தற்காலிக ஏற்பாடாக மலையின் உச்சியில் உள்ல தூணில் தீபம் ஏற்ற அனுமதிக்கப்படுகிறது.
கார்த்திகை தீபம் ஏற்றும் நாள் நெருங்கி வருவதால், அதனை தனிப்பட்ட முறையில் பரிசீலித்ததன் அடிப்படையிலேயே இங்கு வழிகாட்டுதல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன என்பதை நாங்கள் மேலும் தெளிவுபடுத்துகிறோம்.
இதனை நிரந்தர உரிமையாகக் கருதக் கூடாது. இந்த அனுமதியை அங்கு தீபம் ஏற்றுவதற்கான நிரந்தர உரிமையாகவோ, பாரம்பரிய பழக்க வழக்கத்திற்கான ஆதாரமாகவோ எவரும் கருதக் கூடாது.
வரும் ஆண்டுகளில் இதேபோல் தீபம் ஏற்ற உரிமை கோரவும் இதனைப் பயன்படுத்த முடியாது" என நீதிபதிகள் திட்டவட்டமாக தெரிவித்தனர்.
தீபம் ஏற்றும் நிகழ்வின்போது கோயில் தேவஸ்தானத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் மற்றும் அரசு அதிகாரிகள் மட்டுமே தீபம் ஏற்றும் பகுதிக்குச் செல்ல அனுமதிக்கப்படுவர் என்றும் நீதிபதிகள் உத்தரவில் குறிப்பிட்டனர்.
மேலும், பொதுமக்கள் மற்றும் பக்தர்கள் அங்கு செல்லக் கடுமையான தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த பகுதியில் சட்டம்-ஒழுங்கு மற்றும் முழுமையான பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும் என உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள், தேவைப்பட்டால் மத்திய தொழிலகப் பாதுகாப்புப் படையை பணியமர்த்தவும் அனுமதி அளித்துள்ளனர்.
வழக்கமான இடங்களில் நடைபெறும் இந்து வழிபாடுகளுக்கும், மலை மீதுள்ள தர்ஹா மற்றும் மசூதிக்கு செல்வதற்கும் எவ்வித இடையூறும் ஏற்படாமல் இருக்க வேண்டும் எனவும் நீதிபதிகள் அறிவுறுத்தினர்.
மேலும், உச்ச நீதிமன்றத்தின் வழிகாட்டுதல்களை செயல்படுத்துவதில் மாவட்ட ஆட்சியர், காவல் ஆணையர், இந்திய தொல்லியல் துறை மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட மத்திய, மாநில அரசு அதிகாரிகள் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்றும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.
"திருப்பரங்குன்றத்தில் தீப திருவிழா அமைதியாக நடைபெறுவதை உறுதி செய்வதற்காக, அதிகாரிகள் இந்த ஏற்பாடுகளை நேர்மையாக மதிப்பீடு செய்ய வேண்டும். இந்த நிகழ்வுக்குத் தேவையான நிதானத்துடனும் பொறுப்புடனும் செயல்பட, சம்பந்தப்பட்ட அனைவரும் அதிகாரிகளுக்கு முழு ஒத்துழைப்பை வழங்குவார்கள் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். அரசியலமைப்பால் ஆளப்படும் ஒரு சமூகத்தில் மத விழாக்களைக் கொண்டாடுவது பரஸ்பர மரியாதை, பொது ஒழுங்கு மற்றும் சட்டத்தின் ஆட்சிக்கு இணக்கமாக இருக்க வேண்டும்" என்று நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.
மேலும், "மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர், தீப திருவிழா முடிந்த மூன்று நாட்களுக்குள், வழிகாட்டுதல்கள் பின்பற்றப்பட்டது குறித்து ஒரு சுருக்கமான அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்" என்றும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர். மேலும் வழக்கு விசாரணையை 2027-ம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்திற்கு ஒத்தி வைத்தனர்.
திருப்பரங்குன்றம் வழக்கின் பின்னணி
மதுரை அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில் அமைந்துள்ள திருப்பரங்குன்றம் மலையில், கார்த்திகை தீபத்தை எங்கு, யார் ஏற்றுவது என்பது தொடர்பாக நீண்ட காலமாகச் சர்ச்சை நிலவி வருகிறது.
பல தசாப்தங்களாக மலையின் கீழ் சரிவில் உள்ள உச்சிப் பிள்ளையார் கோயில் அருகே அமைந்துள்ள தீப மண்டபத்தில் தான் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றப்பட்டு வருகிறது. ஆனால், மலை உச்சியில் ஹஸ்ரத் சுல்தான் சிக்கந்தர் பாதுஷா அவுலியா தர்ஹாவுக்கு சுமார் 50 மீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ள பழமையான கல் தூணில் தீபம் ஏற்ற அனுமதி கோரி இந்து அமைப்புகள் சார்பில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.
இதற்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்து கடந்த புதன்கிழமை உச்ச நீதிமன்றத்தில் வாதிட்ட தமிழக அரசு, "தர்ஹா அருகே உள்ள அந்தக் கல் தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற அனுமதித்தால், நாடு முழுவதும் உள்ள ஆயிரக்கணக்கான நில அளவைத் தூண்களும் மதச் சாயத்தைப் பெற்றுவிடும்" என தனது கவலையைப் பதிவு செய்திருந்தது.