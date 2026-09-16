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ஸ்ரீதேவியின் சென்னை சொத்து விவகாரம் - போனி கபூர், ஜான்விக்கு உச்ச நீதிமன்றம் நோட்டீஸ்

சென்னை உயர் நீதிமன்றம் இந்த மனுவை சொத்தைக் அபகரிப்பதற்காகத் தொடுக்கப்பட்ட வீண் வழக்கு என்று கூறி தள்ளுபடி செய்திருந்தது.

நடிகை ஸ்ரீதேவி - கோப்புப்படம்
நடிகை ஸ்ரீதேவி - கோப்புப்படம் (imdb)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 16, 2026 at 5:29 PM IST

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புதுடெல்லி: மறைந்த முன்னணி நடிகை ஸ்ரீதேவிக்கு சொந்தமான சென்னை சொத்து தொடர்பான வழக்கில், அவரது கணவர் போனி கபூர் மற்றும் மகள்கள் ஜான்வி கபூர், குஷி கபூர் ஆகியோருக்கு உச்ச நீதிமன்றம் இன்று நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது. மேலும், இந்தச் சொத்து விவகாரத்தில் அடுத்தகட்ட விசாரணை வரை தற்போதைய நிலையே நீடிக்க வேண்டும் என்றும் நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவிட்டுள்ளது.

சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் அமைந்துள்ள 4.7 ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்ட நிலமே இந்த வழக்கின் மையப்புள்ளி. இந்த நிலத்தை கடந்த 1988-ம் ஆண்டு நடிகை ஸ்ரீதேவியும் அவரது சகோதரியும் 4 விற்பனைப் பத்திரங்கள் மூலம் வாங்கியிருந்தனர்.

இந்த நிலையில், எம்.சி. சிவகாமி மற்றும் அவரது சகோதரர் எம்.சி. நடராஜன் ஆகியோர் இந்தச் சொத்து தங்களது பாட்டனாருக்குச் சொந்தமானது என்றும், இதில் தங்களுக்கும் பங்கு உண்டு என்றும் கூறி நீதிமன்றத்தை நாடினர். மேலும், ஸ்ரீதேவி பெயரில் பதியப்பட்ட விற்பனை பத்திரங்கள் போலியானவை, செல்லாதவை என அறிவிக்கக் கோரி கடந்த 2023-ம் ஆண்டு மனுத் தாக்கல் செய்தனர்.

இந்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி டி.வி. தமிழ்ச்செல்வி, சிவகாமியின் மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டிருந்தார். அப்போது நீதிபதி, மனுதாரர்களின் தந்தை சந்திரசேகரனின் முதல் திருமணம் நடைமுறையில் இருந்த போது தான் அவர்களது தாயார் சந்திரபானுவின் திருமணம் நடந்துள்ளது. இந்த சட்டப்படியான உண்மையை மனுதாரர்கள் மறைத்துள்ளனர். மனுதாரர்கள் சந்திரசேகரனின் 'வாரிசு-1' பிரிவின் கீழ் வராததால், இந்த வழக்கை தொடர அவர்களுக்குத் தகுதி இல்லை.

1988-ல் நடந்த சொத்து விற்பனையை, தந்தை உயிரோடு இருந்த வரை எதிர்க்காமல், 40 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு 2023-ல் எதிர்ப்பது சட்டப்படி செல்லாது என்று நீதிபதி தீர்ப்பில் குறிப்பிட்டிருந்தார். உயர் நீதிமன்றம் இந்த மனுவை சொத்தைக் அபகரிப்பதற்காகத் தொடுக்கப்பட்ட வீண் வழக்கு என்று கூறி தள்ளுபடி செய்தது.

சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து எம்.சி. சிவகாமி மற்றும் எம்.சி. நடராஜன் ஆகியோர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தனர். இந்த மனு உச்ச நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி கே.வி. விஸ்வநாதன் மற்றும் நீதிபதி அருண் பிள்ளை ஆகியோர் முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது வழக்கை விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ள நீதிபதிகள் ஒப்புக் கொண்டனர்.

மனுதாரர்களின் கோரிக்கையை அடுத்து, எதிர் மனுதாரர்களான போனி கபூர், ஜான்வி கபூர் மற்றும் குஷி கபூருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்ப உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள், வழக்கை ஒத்தி வைத்தனர். அதுவரை அந்த சென்னை சொத்தின் தற்போதைய நிலையில் எந்த மாற்றமும் செய்யக் கூடாது என நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.

TAGGED:

JANHVI KAPOOR PROPERTY CASE
SRIDEVI ECR PROPERTY CASE
SUPREME COURT STATUS QUO ORDER
KHUSHI KAPOOR COURT NOTICE
SRIDEVI CHENNAI PROPERTY DISPUTE

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