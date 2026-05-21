உபா சட்டத்தில் தவறாக சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்ட இலங்கையை சேர்ந்தவரை விடுவித்து உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு
இந்த வழக்கில் போலீசாரால் தேடப்படும் ஶ்ரீ என்பவர்தான் ரங்கன் என்பதை நிரூபிக்க போதிய ஆதாரங்கள் விசாரணை அமைப்புகள் சமர்ப்பிக்கவில்லை என்று நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.
Published : May 21, 2026 at 4:27 PM IST
புது டெல்லி: தடை செய்யப்பட்ட விடுதலைப் புலிகள் இயக்கத்தை வலுப்படுத்த முயற்சித்ததாக தவறாக கைது செய்யப்பட்டு, சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்ட இலங்கையை சேர்ந்தவரை வழக்கில் இருந்து விடுவித்து உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
இலங்கையைச் சேர்ந்த ரங்கன் என்பவர், தனது மனைவி, மகனுடன் இலங்கை பாஸ்போர்ட் உடன் இந்திய அரசின் சுற்றுலா விசா அனுமதியுடன் கடந்த 2009-ஆம் ஆண்டு இந்தியாவுக்கு வந்துள்ளார்.
அவர்கள் இந்தியா வந்ததும், திருச்சியில் உள்ள காவல் நிலையத்தில், தாங்கள் அகதிகள் அல்ல என்று அவர்களாகவே பதிவு செய்து கொண்டனர். பின்னர், 2014ஆம் ஆண்டு ரங்கனின் மனைவி, மகன் ஆகிய இருவரும் சுவிட்சர்லாந்துக்கு சென்றனர். அங்கு அவர்கள் சுவிஸ் குடியுரிமையும் பெற்றனர்.
பின்னர், ரங்கனும் சுவிட்சர்லாந்து செல்வதற்கு டெல்லியில் உள்ள சுவிஸ் தூதரகம் கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் விசா அளித்தது. அந்த விசா பெறுவதற்காக உள்ளூர் காவல் நிலையத்தின் தடையில்லா சான்று பெறுவதற்கு ரங்கன் விண்ணப்பித்தார். அப்போது அவருடைய பெயர் ஶ்ரீ என்கிற ரங்கன் என்பதை அறிந்த காவல் துறையினர், அவரை தேடப்படும் நபராக கைது செய்து, அவர் மீது தேசவிரோத செயல்கள் தடுப்பு சட்டத்தின் (உபா) கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்தது.
ஏனெனில், தடை செய்யப்பட்ட விடுதலைப் புலிகள் இயக்கத்தை மீண்டும் வலுப்படுத்தும் நோக்கத்தில் ஶ்ரீ என்பவர் செயல்பட்டு வருவதாக கடந்த 2015-ஆம் ஆண்டு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, அவரை தேடி வந்தனர்.
இந்நிலையில், தாங்கள் தேடிவரும் ஶ்ரீ என்பவர்தான் ரங்கன் என நினைத்து அவரை கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் திருச்சி போலீசார் கைது செய்தனர்.
இந்த வழக்கில் ரங்கனுக்கு விசாரணை நீதிமன்றம் 5 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்தது. இதை எதிர்த்து ரங்கன் தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனுவை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றமும் அருடைய சிறை தண்டனையை உறுதிப்படுத்தி கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் தீர்ப்பளித்தது.
இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து, உச்ச நீதிமன்றத்தில் ரங்கன் மேல்முறையீடு செய்திருந்தார். இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதிகள் விக்ரம் நாத், சந்தீப் மேத்தா, விஜய் பீஷ்னோய் அமர்வு, இந்த வழக்கில் ரங்கன் தவறாக சிக்க வைக்கப்பட்டிருக்கிறார் எனக் கூறி, அவரை விடுதலை செய்ய உத்தரவிட்டுள்ளது.
அப்போது நீதிபதிகள் கூறுகையில், "ரங்கன் 10 ஆண்டுகள் திருச்சியில் வசித்து வந்துள்ளார். அவர் மீது எந்த புகாரும், வழக்கும் பதிவு செய்யப்படவில்லை. சட்டவிரோத செயல்கள் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் தலைமறைவாக இருக்கும் ஒருவரால் வெளிநாடு செல்வதற்கு வெளிநாட்டு தூதரகத்தில் விண்ணப்பிக்கவோ, அருகில் உள்ள காவல் நிலையத்திற்குச் சென்று தடையில்லா சான்று பெறவோ துணிச்சல் இருக்காது.
மேலும், இந்த வழக்கில் ரங்கன்தான் போலீசாரால் தேடப்படும் ஶ்ரீ என்பதை நிரூபிக்க போதிய ஆதாரங்களை விசாரணை அமைப்புகள் சமர்ப்பிவில்லை. ரங்கனுக்கு 5 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் கடந்த 6 மாதங்களாக நிபந்தனை ஜாமினில் திருச்சியில் உள்ள முகாமில் அவர் தங்கியுள்ளார். அவரை உடனடியாக விடுவிக்க உத்தரவிடுகிறோம். இனி அவர் தனது விருப்பப்படி சுவிட்சர்லாந்து செல்வதற்கு எந்த தடையும் இல்லை" என்று தெரிவித்தனர்.