திகார் சிறையில் அடைக்கப்பட்ட சிஜேபி நிர்வாகிகள் - ராகுல், கெஜ்ரிவால் கண்டனம்
அதிருப்தி குரல்களை நசுக்குவதில் பிரதமர் மோடி உறுதியாக இருந்தால், அதிகாரப்பூர்வ அவசரநிலையை அறிவிக்க வேண்டும் என்று அபிஜீத் தீப்கே கூறியுள்ளார்.
Published : October 14, 2026 at 3:53 PM IST
புதுடெல்லி: டெல்லி ஜந்தர் மந்தர் பகுதிக்குள் அத்துமீறி நுழைந்தததாக கைது செய்யப்பட்ட கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியைச் சேர்ந்த இருவர் 5 நாட்கள் நீதிமன்ற காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்த சம்பவத்திற்கு மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவரும் காங்கிரஸ் எம்.பி.யுமான ராகுல் காந்தி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தில் முறைகேடு நடந்ததாக கூறி, தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாரை பதவி நீக்கம் செய்யக் கோரி, டெல்லியில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் மற்றும் இந்தியா கூட்டணி கட்சிகளின் தலைவர்கள் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இதையடுத்து, டெல்லியில் வழக்கமாக போராட்டங்கள் நடத்தப்படும் ஜந்தர் மந்தர் பகுதியை, போராட்டம் நடத்த அனுமதிக்கப்படும் இடங்களின் பட்டியலில் இருந்து நீக்கி டெல்லி காவல் துறை ஆணையர் அனுராக் குமார் கடந்த 11ஆம் தேதி அறிவிப்பு வெளியிட்டார்.
இந்நிலையில் கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி (சிஜேபி) நிர்வாகிகள் சௌரவ் தாஸ், அசுதோஷ் ரங்கா, அஜிங்கியா ஷிண்டே ஆகிய மூவரும் நேற்று தடையை மீறி ஜந்தர் மந்தர் பகுதிக்குள் நுழைந்ததாக, டெல்லி போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டனர்.
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அவர்களில், சௌரவ் தாஸ், அசுதோஷ் ரங்கா ஆகிய இருவரும் 5 நாள் நீதிமன்ற காவலில் வைக்கப்பட்டனர். இதையடுத்து இருவரும் திகார் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். டெல்லி போலீசார் கைது செய்து வைத்திருந்த அஜிங்கியா ஷிண்டே, ஓராண்டு காலத்திற்கு பொது அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவிக்க மாட்டேன் என்ற உறுதிமொழியுடன் விடுவிக்கப்பட்டார்.
#BREAKING: Delhi Police arrests Saurav Das, Ashutosh Ranka, and Ajinkya Shinde at Parliament Street Police Station in today’s Jantar Mantar case. Trespass, bond violation, obstruction of public official’s duty, etc. They’ll be produced before the SCM Court in the morning. A possibility of Judicial Custody (JC) in the Tihar Jail is possible. They were not allowed to meet their lawyers till late at night. They were brought to Parliament Street PS at 3 AM in a private van. Despite these illegal actions, their spirits are high. @Cockroachisback— Ratna Singh (@whattalawyer) October 13, 2026
கரப்பான் பூச்சி கட்சியின் நிர்வாகிகள் நீதிமன்ற காவலில் வைக்கப்பட்ட சம்பவத்திற்கு அக்கட்சியின் நிறுவனர் அபிஜீத் தீப்கே கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து எக்ஸ் தளத்தில் அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "ஜந்தர் மந்தர் பகுதியில் தேசியக் கொடியை ஏந்தி நின்று, பாரத மாதா வாழ்க என்று கோஷமிட்டதற்காக சிஜேபி நிர்வாகிகள் இருவரும் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர். தேசியக் கொடியை ஏந்தி முழக்கமிடுவது குற்றமா?
அதிருப்தி குரல்களை நசுக்குவதில் பிரதமர் மோடி உறுதியாக இருந்தால், அதிகாரப்பூர்வ அவசரநிலை அறிவிப்பை வெளியிட வேண்டும். அதைவிட்டு விட்டு கோழைத்தனமான தந்திர செயல்களுக்கு பின்னால் ஒளிந்து கொள்ளாதீர்கள்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ராகுல், கெஜ்ரிவால் கண்டனம்
சிஜேபி கட்சியினர் சிறையில் அடைக்கப்பட்ட சம்பவத்திற்கு காங்கிரஸ் எம்.பி. ராகுல் காந்தி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் மேலும் கூறுகையில், "ஜந்தர் மந்தர் பகுதியில் தேசியக்கொடியை ஏந்தி அமைதியான வழியில் போராடுவது குற்றம் அல்ல. போராட்டம் நடத்திய இளைஞர்களை சிறையில் அடைப்பது கோழைத்தனமான செயல்.
மாணவர்கள், இளைஞர்கள், பத்திரிகையாளர்கள், இந்தியா கூட்டணி என பல்வேறு தரப்பினரும் ஒரே நோக்கத்திற்காக போராடுகிறார்கள். ஜந்தர் மந்தர் பகுதி, இந்திய மக்களுக்கு சொந்தமானது. அதை மீட்டெடுப்போம்" என்றார்.
இதேபோல், ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தேசிய அமைப்பாளர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலும், சிஜேபி நிர்வாகிகள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதற்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.