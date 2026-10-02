தூய்மைப் பணியாளர்களின் தினசரி ஊதியம் ரூ.424 ஆக உயர்வு - முதலமைச்சர் ரங்கசாமி
மாநிலத்தின் சுகாதாரத்தைப் பேணிப் பாதுகாப்பதில் மிக முக்கியப் பங்காற்றும் தூய்மைப் பணியாளர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தும் வகையில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக முதலமைச்சர் ரங்கசாமி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 2, 2026 at 10:55 PM IST
புதுவை: தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த தினசரி ஊதியம் ரூ.424 ஆக உயர்த்தப்படும் என புதுச்சேரி முதலமைச்சர் ரங்கசாமி அறிவித்துள்ளார்.
உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மற்றும் கொம்யூன் பஞ்சாயத்துகளில் பணியாற்றி வரும் தூய்மைப் பணியாளர்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையை ஏற்கும் வகையில், அவர்களின் தினசரி ஊதியத்தை உயர்த்தி வழங்கப் புதுச்சேரி அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.
இது தொடர்பாகப் புதுச்சேரி முதலமைச்சர் ரங்கசாமி வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், "மாநிலம் முழுவதும் பணிபுரியும் பகுதிநேர மற்றும் தினக்கூலித் தூய்மைப் பணியாளர்களின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு இந்த ஊதிய உயர்வு முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு இதுவரை தினசரி ஊதியமாக வழங்கப்பட்டு வந்த ரூ.290, இனி நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.424 ஆக மாற்றி வழங்கப்படும். இந்த ஊதிய உயர்வு அறிவிப்பு உடனடியாக அமலுக்கு வருகிறது. இதன் மூலம் புதுச்சேரியில் உள்ள ஆயிரக்கணக்கான தூய்மைப் பணியாளர்கள் மற்றும் அவர்களின் குடும்பத்தினர் நேரடியாகப் பலன் பெறுவார்கள்.
மாநிலத்தின் சுகாதாரத்தைப் பேணிப் பாதுகாப்பதில் மிக முக்கியப் பங்காற்றும் தூய்மைப் பணியாளர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தும் வகையில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. விலைவாசி உயர்வு நிலவி வரும் இக்காலக்கட்டத்தில், தினசரி ஊதியம்ரூ.290-லிருந்து ரூ.424 ஆக உயர்த்தப்பட்டிருப்பது தூய்மைப் பணியாளர்கள் மத்தியில் பெரும் மகிழ்ச்சியையும் நிம்மதியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.