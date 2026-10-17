EXCLUSIVE: கேரள பேக்கரியில் ஒயின் விற்பனை தொடங்கியது
கேரளாவில் பேக்கரியில் ஒயின் விற்பனையை முந்தைய பினராயி விஜயன் தலைமையிலான இடதுசாரி முன்னணி அரசு ரகசியமாக தொடங்கியது தற்போது தெரியவந்துள்ளது.
Published : October 17, 2026 at 10:17 PM IST
-By பிஜு கோபிநாத்
திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் வரலாற்றிலேயே முதல்முறையாக பேக்கரியில் ஒயின் விற்பனை அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
பழங்களில் இருந்து தயாரிக்கப்படும் 'ஹோர்ட்டி ஒயின்' எனப்படும் 15 சதவீத ஆல்கஹால் கொண்ட ஒயின் வகைகள் பேக்கரியில் விற்பனைக்கு வந்துள்ளது. சாலக்குடியில் உள்ள ஒரு பேக்கரியில் முதலாவது விற்பனை நடைபெற்றுள்ளது. அந்த பேக்கரி, கேரள மதுபான கழகத்தின் உள்ளூர் கிடங்கில் இருந்து 7 பெட்டிகள் ஒயின் வாங்கியுள்ளது. அந்த பேக்கரி, ஒயின் வாங்கிது தொடர்பான ரசீதை 'ஈடிவி பாரத்' பெற்றுள்ளது.
உரிய உரிமம் பெற்ற பேக்கரிகளுக்கு, தங்கள் கிடங்குகளில் இருந்து மொத்த விற்பனை விநியோகம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது என்று கேரள மதுபானக் கழகம் தெரிவித்துள்ளது.
கேரளாவில் அரசு மதுக்கடைகளைத் தவிர மற்ற இடங்களில் குறைந்த அளவு ஆல்கஹால் உள்ள பானங்களை விற்பனை செய்வது குறித்த முடிவை அம்மாநில அரசு நிறுத்தி வைத்திருந்தது. இந்நிலையில், தற்போது பேக்கரி மூலம் ஒயின் விற்பனை தொடங்கியிருப்பது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தக் கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
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'ஹோர்ட்டி ஒயின்' சில்லறை விற்பனையை ஊக்குவிக்கும் நோக்கில், மது விற்பனை தொடர்பான அப்காரி விதிகளில் திருத்தம் செய்வதற்கான அறிவிக்கை, பினராயி விஜயன் தலைமையிலான இரண்டாவது அரசின் ஆட்சிக் காலத்தில், கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 24ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்டது.
அந்த அறிவிக்கையின்படி, குறைந்தது 100 சதுர மீட்டர் பரப்பளவு கொண்ட ஹைப்பர் மார்க்கெட்டுகள், சூப்பர் மார்க்கெட்டுகள், வணிக வளாகங்கள், பேக்கரிகள் ஆகியவற்றில் ஒயின் விற்பனை செய்ய அனுமதிக்கப்படுகிறது. இருப்பினும், அங்கேயே ஒயினை அருந்துவதற்கு தடை செய்யப்படுகிறது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பேக்கரிகளில் ஒயின் விற்பனை செய்வதற்கான ஆண்டு உரிமக் கட்டணம் ரூ.10,000 என்று நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக, 1953-ஆம் ஆண்டின் அப்காரி சட்டத்தில் திருத்தம் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.
ஒயின் விற்பனை செய்ய உரிமம் பெறும் பேக்கரிகள், ஹைப்பர் மார்க்கெட்டுகள், வணிக வளாகங்கள், சூப்பர் மார்க்கெட்டுகள் ஆகியவற்றுக்கு 20 சதவீத கமிஷன்தொகை வழங்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த உத்தரவு 2024-ல் பிறப்பிக்கப்பட்டு உடனடியாகச் செயல்படுத்தப் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருந்தாலும், பொதுமக்களிடமிருந்து எதிர்ப்பு கிளம்பக்கூடும் என்ற அச்சத்தால் தள்ளிவைக்கப்பட்டிருந்தது.
இருப்பினும், இந்த முடிவை செயல்படுத்துமாறு கேரள மதுபானக் கழகத்திற்கு கேரள அரசு சமீபத்தில் ரகசிய அறிவுறுத்தல்களை வழங்கியது. தற்போது, மாநிலத்தில் 'ஹோர்ட்டி ஒயின்' தயாரிக்க இரண்டு நிறுவனங்களுக்கு கலால் துறை அனுமதி அளித்துள்ளது.