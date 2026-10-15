பீகாரில் 10.3 லட்சம் ஆசிரியர்கள், காவலர்களின் சம்பளத்தை நிறுத்தி வைக்க உத்தரவு - நடந்தது என்ன?
சம்பளத்தை நிறுத்தி வைக்குமாறு பீகார் மாநில நிதித் துறை பிறப்பித்துள்ள இந்த உத்தரவால், சுமார் 9 லட்சம் ஆசிரியர்களும், 1.3 லட்சம் காவல் துறையினரும் பாதிக்கப்படுவர்.
Published : October 15, 2026 at 9:36 PM IST
பாட்னா: பீகார் மாநிலத்தில் ஆசிரியர்கள் மற்றும் காவல் துறையினருக்கு சம்பளம் வழங்கியதில் பெருமளவு முறைகேடு நடந்திருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டதை அடுத்து, அவர்களின் அடுத்த மாத சம்பள பட்டுவாடாவை நிறுத்தி வைக்க மாநில அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
ஆசிரியர்கள் மற்றும் காவல் துறையினர் என 10.3 லட்சம் பேரின் அக்டோபர் மாத சம்பளத்தை நிறுத்தி வைக்க உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
அரசு ஊழியர்கள் அல்லாதவர்களின் வங்கிக் கணக்கில் சம்பளம் வரவு வைத்தது, பணியில் இருக்கும் அரசு ஊழியர்களுக்கு அதிக தொகையை வரவு வைத்தது என இரண்டு வழிகளில் முறைகேடு நடைபெற்றுள்ளது தெரியவந்துள்ளது.
இதையடுத்து, பீகார் மாநில நிதித் துறை விசாரணையை தொடங்கி உள்ளது. மேலும், அக்டோபர் மாத சம்பளத்தை நிறுத்தி வைக்குமாறு கல்வித் துறை மற்றும் உள்துறைக்கு நிதித்துறைச் செயலர் வினய் குமார் தனித்தனியாக கடிதம் எழுதியுள்ளார்.
அதில், சம்பளம் வரவு வைத்ததில் நடந்த முறைகேடுகள் குறித்து விசாரணை நடத்தி, அடுத்த மாதத்திற்கான சம்பளம் வழங்குவதற்கு முன்பாக உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என இரு துறைகளுக்கும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
சம்பள பட்டியலை தயாரித்தவர்கள், அவற்றை சரிபார்த்தவர்கள், ஒப்புதல் அளித்தவர்கள் என ஒவ்வொரு நிலையிலும், முறைகேடுகளுக்கு பொறுப்பானவர்கள் யார் என்பதை கண்டறிய வேண்டும் என்றும், முறைகேடுகளில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது குற்றவியல் நடவடிக்கையும், துறை ரீதியான நடவடிக்கையும் எடுக்க வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், முறைகேட்டின் மூலமாகவோ, தவறுதலாகவோ கூடுதலாக வழங்கப்பட்ட தொகையை சம்பந்தப்பட்டவர்களிடமிருந்து திரும்பப் பெறவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
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சம்பளத்தை நிறுத்தி வைக்குமாறு பீகார் மாநில நிதித் துறை பிறப்பித்துள்ள இந்த உத்தரவால், சுமார் 9 லட்சம் ஆசிரியர்களும், 1.3 லட்சம் காவல் துறையினரும் பாதிக்கப்படுவர். தீபாவளி, சத் பூஜை நெருங்கும் நேரத்தில் சம்பளம் நிறுத்தி வைக்க உத்தரவிட்டிருப்பது அவர்களுக்கு கவலையை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
தவறு செய்தவர்கள் மீது நடவடிக்கை உறுதி
இதுகுறித்து பீகார் துணை முதல்வர் விஜேந்திர பிரசாத் யாதவ், ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திற்கு அளித்த பேட்டியில், "இந்திய தலைமை கணக்கு தணிக்கையாளர் (சிஏஜி) அளித்த அறிக்கையின் அடிப்படையில், விசாரணை நடத்த உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. கல்வித் துறைக்கும் உள்துறைக்கும் நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. முறைகேட்டில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மக்கள் பணம், தவறாக பயன்படுத்தப்படக் கூடாது" என்று தெரிவித்தார்.
ஆசிரியர் தம்பதி கைது
சம்பள முறைகேடு தொடர்பாக, பாகல்பூர் மாவட்டத்தில் ஆசிரியர் தம்பதி மீது முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அந்த பெண் ஆசிரியரின் கணவர், கல்வித் துறையில் பணியாற்றுகிறார். அவரே தனது மனைவியின் சம்பளத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் இருவரும் கைது செய்யப்பட்டு, சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
ஓய்வுபெற்ற ஊழியர்களின் சம்பளக் குறியீடுகளை, புதிய ஊழியர்களுக்கு ஒதுக்கி, அதிக அளவில் சம்பளம் வரவு வைத்த சம்பவங்களும் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. இதனால், புதிய ஊழியர்களுக்கு அவர்களுக்கு உரிய தொகையைவிட அதிக தொகை வங்கிக் கணக்குகளுக்கு சென்றுள்ளது.
சந்தேகத்திற்குரிய சம்பளப் பதிவுகளை முழுவீச்சில் ஆய்வு செய்தால், இரண்டு வாரங்களில் முறைகேடுகள் தொடர்பான முதற்கட்ட விசாரணையை முடிக்க முடியும் என நிதித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். இருப்பினும், தரவுகளில் எந்தவிதமான முரண்பாடுகளும் இல்லை என்பதை உறுதிப்படுத்த கூடுதல் கால அவகாசம் தேவைப்படும் என்றும் கூறியுள்ளனர்.
ஜார்க்கண்டிலும் முறைகேடு
ஜார்க்கண்டில் இதுபோன்ற முறைகேடு குற்றச்சாட்டை சிஏஜி முன்வைத்ததால் பீகாரிலும் சம்பளப் பட்டுவாடா குறித்து சந்தேகம் எழுந்ததாகவும், அதைத் தொடர்ந்து ஆய்வு மேற்கொண்டபோது, இந்த முறைகேடு வெளிச்சத்துக்கு வந்ததாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
மாநில அரசின் மனிதவள மேலாண்மை அமைப்பின் (HRMS) இணையதளத்தை அணுகும் வசதி கொண்டவர்கள் அல்லது அனுமதியின்றி அணுகியவர்கள், அரசு ஊழியர் அல்லாதவர்களின் பெயர்கள் மற்றும் வங்கிக் கணக்கு விவரங்களை சம்பளப் பட்டியலில் சேர்த்திருக்கலாம் என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது. இதுதொடர்பாக தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களின் உதவியுடன் சைபர் தடயவியல் கோணத்திலும் விசாரணை நடத்த அதிகாரிகள் திட்டமிட்டுள்ளனர்.