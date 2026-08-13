மகாராஷ்டிர குருத்வாராவில் பயங்கரம்| சுக்பீர் சிங் பாதல் மீது கொலைவெறி தாக்குதல்
தாக்குதல் நடத்திய ஜஸ்பால் சிங் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக அதே குருத்வாராவில் தங்கியிருந்தவர் என்பது விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது. அவரைப் பாதுகாப்புப் படையினர் சம்பவ இடத்திலேயே மடக்கி பிடித்துப் போலீஸாரிடம் ஒப்படைத்தனர்.
Published : August 13, 2026 at 5:20 PM IST
நாந்தேடு: மகாராஷ்டிர மாநில குருத்வாராவுக்கு சென்ற சிரோமணி அகாலி தளம் கட்சியின் தலைவரும், பஞ்சாப் முன்னாள் துணை முதல்வருமான சுக்பீர் சிங் பாதல் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இன்று (ஆகஸ்ட் 13, 2026) பிற்பகல் இந்த தாக்குதல் சந்பவம் நடத்துள்ளது. இந்த சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து, மகாராஷ்டிர முதல்வர் தேவேந்திர ஃபட்னாவிஸ், நாந்தேடு காவல் கண்காணிப்பாளரிடம் இருந்து விரிவான அறிக்கையைக் கோரியுள்ளதுடன், தாக்குதலின் பின்னணியில் உள்ள சதி குறித்து விசாரணை நடத்த உத்தரவிட்டுள்ளார்.
நாந்தேடில் உள்ள புகழ்பெற்ற தக்த் ஸ்ரீ ஹசூர் சாஹிப் குருத்வாராவிற்கு சற்று தொலைவில் உள்ள ‘குருத்வாரா மாதா சாஹிப் தேவான் ஜி முகத்’ வளாகத்தில் இந்தத் தாக்குதல் நடந்துள்ளது.
சுக்பீர் சிங் பாதல் தனது மனைவி மற்றும் எம்பியுமான ஹர்சிம்ரத் கவுர் பாதலுடன் அங்கு வழிபட சென்றிருந்தார். பிற்பகல் 1:45 மணியளவில் பாதல், அங்குள்ள சமையல் கூடம் நோக்கி நடந்து சென்று கொண்டிருந்த போது, அங்கு சீக்கிய உடையில் இருந்த 62 வயதான ஜஸ்பால் சிங் என்ற முதியவர் மறைத்து வைத்திருந்த கத்தியால் திடீரென பாதலின் வயிற்றில் குத்த முயன்றார்.
பாதலுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள இசட் பிளஸ் விஐபி பாதுகாப்புப் பிரிவைச் சேர்ந்த மெய்க்காப்பாளர் உடனடியாக குறுக்கே புகுந்து தடுத்தார். இதனால் கத்தி பாதலின் வயிற்றில் படாமல் அவரது வலது கையில் பலத்த வெட்டுக் காயத்தை ஏற்படுத்தியது. இந்தத் தடுப்பு நடவடிக்கையின் போது பாதுகாப்பு அதிகாரி சந்தோஷ் கேந்த்ரே மற்றும் பாதலின் ஓட்டுநரும் காயமடைந்தனர்.
தாக்குதலுக்கு பின் வலது கையில் குங்குமப் பூ நிறத் துணியை சுற்றியபடி பாதல் வெளியேறும் வீடியோ சமூக வலைதளத்தில் வெளியாகின. அவர் உடனடியாக நாந்தேடில் உள்ள ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு, கையில் 2 முதல் 3 தையல்கள் போடப்பட்டுத் தற்போது அபாய கட்டத்தைத் தாண்டியதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
தாக்குதல் நடத்திய ஜஸ்பால் சிங் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக அதே குருத்வாராவில் தங்கியிருந்தவர் என்பது விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது. அவரைப் பாதுகாப்புப் படையினர் சம்பவ இடத்திலேயே மடக்கி பிடித்துப் போலீஸாரிடம் ஒப்படைத்தனர்.
ஏற்கனவே 2024 டிசம்பரில் அமிர்தசரஸ் பொற்கோயிலில் பாதல் மீது ஒரு துப்பாக்கிச் சூடு கொலை முயற்சி நடந்தது. தற்போது இரண்டாவது முறையாக அவர் மீது தாக்குதல் நடந்துள்ளது. அகாலி தளம் கட்சியின் மூத்த தலைவர்கள் இச்சம்பவத்தைக் கடுமையாகக் கண்டித்துள்ளதுடன், இதன் பின்னணியில் உள்ள கூட்டுச் சதியை அம்பலப்படுத்த உயர்மட்ட விசாரணை வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளனர்.