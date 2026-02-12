இந்த ஆண்டில் முதன்முதலாக திறக்கப்பட்டுள்ள சபரிமலை நடை - மாதாந்திர பூஜைகள் தொடங்கின
மலையாள மாதத்தின் கும்பம் மற்றும் தமிழ் மாதத்தின் மாசி ஆகிய மாதங்களில் மாதாந்திர பூஜைகளுக்காக சபரிமலை நடை இன்று திறக்கப்பட்டுள்ளது.
February 12, 2026
திருவனந்தபுரம்: மண்டல மகர விளக்கு பூஜைக் காலத்திற்கு பின் இந்த ஆண்டில் முதன்முதலாக மாதாந்திர பூஜைகளுக்காக இன்று மாலை சபரிமலை நடை திறக்கப்பட்டுள்ளது.
கேரள மாநிலத்தில் பிரசித்தி பெற்ற சபரிமலை திருக்கோயிலில் கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 16ஆம் தேதி முதல் மண்டல மற்றும் மகர விளக்கு பூஜைகளுக்காக கோயில் நடை திறக்கப்பட்டது. பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த ஐயப்ப பக்தர்கள் சபரிமலைக்கு வருகை தந்து சாமி தரிசனம் செய்தனர். இந்நிலையில் கடந்த 27ஆம் தேதி ஐயப்பனுக்கு பிரதான மண்டல பூஜை நடந்த நிலையில், அன்றிரவே ஹரிவராசனம் பாடி கோயில் நடை அடைக்கப்பட்டு, நவம்பர் 30ஆம் தேதி மீண்டும் திறக்கப்பட்டது.
62 நாட்கள் என நீண்டிருந் மண்டல மகர விளக்கு பூஜைக் காலம் நிறைவடைந்து 2026 ஜனவரி 20ஆம் தேதி நடை அடைக்கப்பட்டது. 56 லட்சத்திற்கும் அதிகமான பக்தர்கள் தரிசனம் முடித்த மண்டல மகர விளக்கு பூஜைக்காலத்திற்குப் பின் முதன்முதலாக இன்று (பிப்ரவரி 12ஆம் தேதி) மாலை 5 மணிக்கு சபரிமலை நடை மீண்டும் திறக்கப்பட்டுள்ளது.
சபரிமலை தந்திரி கண்டரரு மகேஸ் மோகனரு தலைமையில் மேல்சாந்தி பிரசாந்த் நம்பூதிரி நடை திறந்து, யோக நித்திரையில் ஆழ்ந்திருக்கும் ஐயப்பனை தீபம் காட்டி துயிலெழுப்பினார். பின் கற்பூர ஆழியில் தீபம் ஏற்றியதும் பக்தர்கள் 18ஆம் படி ஏறி தரிசனம் செய்ய அனுமதிக்கப்படுவர்.பிப்ரவரி 17ஆம் தேதி வரை நடை திறந்திருக்கும்.
இந்த பூஜைகளில் கலந்துகொள்ள வருகைபுரியும் பக்தர்கள் வழக்கம்போல் sabarimalaonline.org.in என்ற ஆன்லைன் தளத்தில் முன்பதிவு செய்து சாமி தரிசனம் செய்யலாம் என்று திருவிதாங்கூர் தேவஸ்வம் போர்டு சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
