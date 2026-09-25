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தமிழக பக்தர்கள் வழங்கிய 55 சவரன் தங்க கிரீடம் மாயமா? சபரிமலையில் பரபரப்பு - உண்மை என்ன?

தங்கம் அல்லாத பொருட்களும் பாதுகாப்பு அறையில் வைக்கப்பட்டிருந்தன. இதுவே வதந்திகளுக்கு வழி வகுத்துள்ளது.

சபரிமலை கோயில் - கோப்புப்படம்
சபரிமலை கோயில் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 25, 2026 at 3:11 PM IST

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பத்தனம்திட்டா: சபரிமலை சன்னிதானத்தில் 55.72 சவரன் எடை கொண்ட தங்க கிரீடம் காணாமல் போனதாக வெளியான தகவலுக்கு கோயில் நிர்வாகம் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது.

குறிப்பாக, திருவாபரணம் ஆணையர் சி. சுனிலா, அந்த புனிதமான காணிக்கை பாதுகாப்பாக இருப்பதாக கூறியுள்ளார்.

மேலும், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக, அரன்முலாவில் உள்ள திருவாபரண ஆணையர் அலுவலகத்தில் இருந்து திருவிதாங்கூர் தேவசம் வாரியம் மற்றும் தேவசம் ஆணையர் பி.சுனில்குமாருக்கு அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கை ஒன்றையும் அவர் சமர்பித்துள்ளார். அதில், "நேற்று காலை முதல் பரவி வரும் தகவல் பொய்யானது. அசல் கிரீடம் சன்னிதானத்தின் பாதுகாப்பு அறையில் பத்திரமாக உள்ளது" என தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டு பக்தர்களால் வழங்கப்பட்ட கிரீடம்

2012 ஆம் ஆண்டில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த ஐயப்ப பக்தர்கள் குழுவால் காணிக்கையாக வழங்கப்பட்டதே இந்த தங்கக் கிரீடம். இதன் தற்போதைய மதிப்பு ரூ. 60 லட்சத்துக்கும் அதிகமாக இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. இந்த கிரீடம் காணாமல் போய்விட்டதாகவும், அதற்கு பதிலாக அதே மாதிரியான போலி கிரீடம் சன்னிதானத்தில் வைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் திடீரென தகவல் பரவியது.

இந்த தகவல் ஒட்டு மொத்த சபரிமலை ஐயப்பன் பக்தர்களுக்கும் அதிர்ச்சி அளிக்கும் வகையில் அமைந்தது. அசல் கிரீடம் 445.78 கிராம் எடையுடனும், வைரம் போன்ற வெள்ளை நிற கற்களால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும். ஆனால், பாதுகாப்பு அறையில் இருந்ததாகக் கூறப்படும் கிரீடம் 240 கிராம் எடை மட்டுமே கொண்டிருந்ததாக குற்றச்சாட்டுக்கள் எழுந்தது.

சபரிமலை கோயிலில் முன்பு நடைபெற்ற திருட்டுகளைத் தொடர்ந்து, அம் மாநில உயர் நீதிமன்றத்தால் கே.டி சங்கரன் தலைமையிலான விசாரணை ஆணையம் அமைக்கப்பட்டு, தற்போது பாதுகாப்பு அறையில் உள்ள விலை மதிப்பற்ற பொருட்களை மதிப்பீடு செய்யும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

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இந்த ஆய்வின் போதே, உண்மையான கிரீடங்களுடன் சேர்த்து போலி கிரீடங்களும் பாதுகாப்பு அறையில் இருந்தது கண்டறியப்பட்டுள்ளன. அவையும் பக்தர்களால் வழங்கப்பட்டவை என கோயில் நிர்வாகத்தால் கூறப்படுகிறது. அதாவது, பக்தர்கள் தங்கம் மட்டுமின்றி தங்கமல்லாத பொருட்களையும் சில நேரங்களில் காணிக்கையாக வழங்குவார்கள் என கோயில் தரப்பில் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

அத்தகைய தங்கம் அல்லாத பொருட்களும் பாதுகாப்பு அறையில் வைக்கப்பட்டிருந்திருக்கின்றன. இதுவே வதந்திகளுக்கு வழிவகுத்துள்ளது. இந்த நிலையிலேயே, அது பொய்யான தகவல் என கோயில் நிர்வாகம் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது. மேலும், ஆய்வு பணியில் ஈடுபட்டு வரும் அதிகாரிகளும் 2012 ஆம் ஆண்டில் தமிழ்நாட்டு பக்தர்களால் காணிக்கையாக வழங்கப்பட்ட கிரீடம் பாதுகாப்பாக இருப்பதை உறுதிப்படுத்தியிருக்கின்றனர்.

TAGGED:

சபரிமலை ஐயப்பன் கோயில்
தங்க கிரீடம்
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