ETV Bharat / bharat

புதுச்சேரி சட்டமன்றத் தேர்தல்: பைக்கில் மாஸாக வந்து வாக்கு செலுத்திய முதலமைச்சர் ரங்கசாமி

புதுச்சேரியில் காலை 9 மணி நிலவரப்படி குறைந்தபட்சமாக மாஹே தொகுதியில் 13.42% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

வாக்களிப்பதற்காக பைக்கில் சென்ற புதுச்சேரி முதலமைச்சர் ரங்கசாமி (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 9, 2026 at 10:18 AM IST

|

Updated : April 9, 2026 at 11:15 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

புதுச்சேரி: புதுச்சேரி சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெறுவதை ஒட்டி, முதலமைச்சர் ரங்கசாமி தனது இருசக்கர வாகனத்தில் வந்து வாக்களித்தார்.

புதுச்சேரியில் மொத்தம் உள்ள 30 சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் அமைதியான முறையில் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று வருகிறது. வாக்காளர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து ஆர்வத்துடன் வாக்களித்து வருகின்றனர். கோடைக்காலம் தொடங்கியுள்ளதால், வாக்காளர்களுக்காக வாக்குச்சாவடி மையங்களில் குடிநீர் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் செய்து தரப்பட்டுள்ளன.

அசம்பாவதிங்களை தவிர்ப்பதற்காக புதுச்சேரி முழுவதும் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகளில் துணை ராணுவ வீரர்கள் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். வாக்குச்சாவடிகள் அனைத்தும் சிசிடிவி கண்காணிப்பு கேமராக்கள் மூலம் தேர்தல் அதிகாரிகள் கண்காணித்து வருகின்றனர். புதுச்சேரியில் 117 சுயேச்சை வேட்பாளர்கள் உள்பட 294 பேர் களத்தில் உள்ளனர்.

பைக்கில் வந்த முதலமைச்சர் ரங்கசாமி

புதுச்சேரி இந்திரா நகர் தொகுதிக்குட்பட்ட திலாஸ்பேட்டை பகுதியில் உள்ள வாக்குச்சாவடி மையத்திற்கு தனது ஆர் எக்ஸ் 100 பைக்கில் வருகை தந்த என்.ஆர்.காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவரும், முதலமைச்சருமான என்.ஆர்.ரங்கசாமி, தனது ஜனநாயகக் கடமையை ஆற்றினார்.

மீண்டும் என்.ஆர்.காங்கிரஸ்-பாஜக கூட்டணி ஆட்சியமைக்கும்:

வாக்களித்த பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய முதலமைச்சர் ரங்கசாமி, "கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் எங்களது அரசு செய்த மக்கள் நலத்திட்டங்கள் மற்றும் வளர்ச்சிப் பணிகளுக்குப் பொதுமக்கள் முழு ஆதரவை வழங்குவார்கள். மீண்டும் என்.ஆர்.காங்கிரஸ் - பாஜக கூட்டணி அமோக வெற்றி பெற்று ஆட்சியமைக்கும்" என நம்பிக்கைத் தெரிவித்துள்ளார்.

அப்பா பைத்தியம் சுவாமி கோயிலில் வழிபாடு:

தட்டாஞ்சாவடியில் உள்ள ஸ்ரீ சற்குரு அப்பா பைத்தியம் சுவாமிகள் திருக்கோயிலுக்கு சென்று சுவாமி தரிசனம் செய்த முதலமைச்சர் ரங்கசாமி, பின்னர் வாக்குச்சாவடி மையத்திற்கு சென்று வாக்களித்தார்.

வாக்களித்த உள்துறை அமைச்சர்

திருக்கனூரில் உள்ள வாக்குச்சாவடியில் புதுச்சேரி உள்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் தனது வாக்கினை பதிவுச் செய்து ஜனநாயகக் கடமையை ஆற்றினார்.

அதிகமான வாக்குகள் பதிவான தொகுதிகள்:

புதுச்சேரியில் காலை 09.00 மணி நிலவரப்படி 17.41% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது. இதில் காரைக்காலில் 17.63%, புதுச்சேரியில் 17.37% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது. அதேபோல், ஏம்பலம் தொகுதியில் 19.47%, திருபுவனையில் 18.98%, அரியாங்குப்பம் 18.51%, மங்களம் 18.39%, வில்லியனூர் 18.31% வாக்குகளும் பதிவாகியுள்ளது.

அதேபோல், பாகூரில் 16.46%, இந்திரா நகரில் 17.96%, கதிர்காமம் 17.57%, காலாப்பட்டு 16.02%, காமராஜர் நகரில் 17.52%, லாஸ்பேட்டையில் 17.68%, முதலியார்பேட்டை 16.22%, நெடுங்காட்டில் 16.62%, முத்தியால்பேட்டையில் 17.23% வாக்குகளும் பதிவாகியுள்ளது.

குறைந்தபட்சமாக மாஹே தொகுதியில் 13.42% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

புதுச்சேரியில் அரசு விடுமுறை:

புதுச்சேரி சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவை முன்னிட்டு இன்று (ஏப்ரல் 09) அரசு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அசம்பாவிதங்களைத் தடுக்கும் வகையில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக 144 தடை உத்தரவும் போடப்பட்டுள்ளது. மேலும் புதுச்சேரி முழுவதும் உள்ள மதுபானக் கடைகள் மூடப்பட்டுள்ளன.

TAGGED:

புதுச்சேரி
முதலமைச்சர் ரங்கசாமி
இந்திரா நகர் தொகுதி
PUDUCHERRY ASSEMBLY ELECTION 2026
PUDUCHERRY CM RANGASAMY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.