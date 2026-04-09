பைக்கில் வந்து வாக்களித்த முதலமைச்சர் ரங்கசாமி
Published : April 9, 2026 at 10:18 AM IST
புதுச்சேரி: புதுச்சேரி முதலமைச்சர் ரங்கசாமி, தனது இருசக்கர வாகனத்தில் வந்து வாக்களித்தார்.
புதுச்சேரியில் மொத்தம் உள்ள 30 சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் அமைதியான முறையில் வாக்குப்பதிவு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. வாக்காளர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து ஆர்வத்துடன் வாக்களித்து வருகின்றனர். கோடைக்காலம் தொடங்கியுள்ளதால் வாக்காளர்களுக்காக வாக்குச்சாவடி மையங்களில் குடிநீர் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
புதுச்சேரி முழுவதும் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகளில் துணை ராணுவ வீரர்கள் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். வாக்குச்சாவடிகள் அனைத்தும் சிசிடிவி கண்காணிப்பு கேமராக்கள் மூலம் தேர்தல் அதிகாரிகள் கண்காணித்து வருகின்றனர்.
புதுச்சேரியில் 117 சுயேச்சை வேட்பாளர்கள் உள்பட 294 பேர் களத்தில் உள்ளனர்.
புதுச்சேரி இந்திரா நகர் தொகுதிக்குட்பட்ட திலாஸ்பேட்டை பகுதியில் உள்ள வாக்குச்சாவடி மையத்திற்கு தனது ஆர் எக்ஸ் 100 பைக்கில் வருகை தந்த என்.ஆர்.காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவரும், முதலமைச்சருமான என்.ஆர்.ரங்கசாமி, தனது ஜனநாயகக் கடமையை ஆற்றினார்.
வாக்களித்த உள்துறை அமைச்சர்:
திருக்கனூரில் உள்ள வாக்குச்சாவடியில் புதுச்சேரி உள்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் தனது வாக்கினை பதிவுச் செய்து ஜனநாயகக் கடமையை ஆற்றினார்.
அதிகமான வாக்குகள் பதிவான தொகுதிகள்:
புதுச்சேரியில் காலை 09.00 மணி நிலவரப்படி 17.41% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது. இதில் காரைக்காலில் 17.63%, புதுச்சேரியில் 17.37% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது. அதேபோல், ஏம்பலம் தொகுதியில் 19.47%, திருபுவனையில் 18.98%, அரியாங்குப்பம் 18.51%, மங்களம் 18.39%, வில்லியனூர் 18.31% வாக்குகளும் பதிவாகியுள்ளது.
அதேபோல், பாகூரில் 16.46%, இந்திரா நகரில் 17.96%, கதிர்காமம் 17.57%, காலாப்பட்டு 16.02%, காமராஜர் நகரில் 17.52%, லாஸ்பேட்டையில் 17.68%, முதலியார்பேட்டை 16.22%, நெடுங்காட்டில் 16.62%, முத்தியால்பேட்டையில் 17.23% வாக்குகளும் பதிவாகியுள்ளது.
குறைந்தபட்சமாக மாஹே தொகுதியில் 13.42% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
புதுச்சேரியில் அரசு விடுமுறை:
புதுச்சேரி சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவை முன்னிட்டு இன்று (ஏப்ரல் 09) அரசு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அசம்பாவிதங்களைத் தடுக்கும் வகையில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக 144 தடை உத்தரவும் போடப்பட்டுள்ளது. மேலும் புதுச்சேரி முழுவதும் உள்ள மதுபானக் கடைகள் மூடப்பட்டுள்ளன.