புதுச்சேரி ஜிப்மரில் ரூ.172.27 கோடி திட்டங்கள்- மத்திய அமைச்சர் ஜே.பி.நட்டா தொடங்கி வைத்தார்
2029-க்குள் இளநிலை, முதுநிலை மருத்துவப் படிப்புகளில் மேலும் 75,000 இடங்களை உருவாக்க மத்திய அரசு பணியாற்றி வருவதாக அமைச்சர் ஜே.பி.நட்டா தெரிவித்தார்.
Published : November 21, 2026 at 11:00 PM IST
புதுச்சேரி: புதுச்சேரி ஜிப்மர் மருத்துவமனையின் மருத்துவச் சேவை, ஆராய்ச்சி மற்றும் மருத்துவக் கல்வியை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்லும் வகையில், ரூ.172.27 கோடி மதிப்பீட்டில் 7 முக்கியத் திட்டங்களை மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சர் ஜே.பி.நட்டா தொடங்கி வைத்தார்.
ரூ.42.26 கோடியில் மாணவர் விடுதி
ஜிப்மர் மருத்துவமனையில் ரூ.42.26 கோடியில் 400 படுக்கைகளுடன் 7 மாடிகளில், ஆண்கள் விடுதி, உணவுக் கூடம், படிப்பறை, லிப்ட் உள்ளிட்ட வசதிகளுடன் மாணவர் விடுதி அமைக்கப்பட உள்ளது. அந்த விடுதிக்கு அடிக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.
ரூ.30.28 கோடியில் ஆராய்ச்சி மையம்
ரூ.30.28 கோடியில், மரபணுவியல், புரதவியல், வளர்சிதை மாற்றவியல் உள்ளிட்ட நவீன ஆராய்ச்சி வசதிகளுடன் ஆராய்ச்சி, புதுமை மற்றும் தொழில்முனைவு மையம் விரிவாக்கம் செய்யப்பட உள்ளது.
துல்லிய புற்றுநோய் சிகிச்சைக்கு ரூ.35 கோடி
நவீன கதிர்வீச்சு சிகிச்சை மூலம் ஆரோக்கியமான திசுக்களைப் பாதுகாத்து, புற்றுநோய் கட்டிகளைத் துல்லியமாகக் குறிவைத்து சிகிச்சை அளிக்கும் வசதிகள் 35 கோடி ரூபாய் செலவில் ஏற்படுத்தப்பட உள்ளன.
ஏனாமில் ரூ.4.73 கோடியில் நோயறிதல் சேவை
ஏனாம் மற்றும் சுற்று வட்டாரப் பகுதி மக்களுக்கு ஜிப்மர் மூலம் பல்நோக்கு மருத்துவ ஆலோசனை மற்றும் நோயறிதல் சேவைகள் வழங்கப்பட உள்ளன. இதற்காக, 3 இடங்களில் புதிய மருந்தகங்கள், அறுவைச் சிகிச்சை உபகரணங்கள், உள்வைப்புகள் மலிவு விலையில் கிடைக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட உள்ளது.
ரூ.60 கோடியில் அதிநவீன இதய சிகிச்சை
இதய சிகிச்சைக்குப் பிந்தைய தீவிர சிகிச்சைப் படுக்கைகள் 8-இல் இருந்து 16-ஆக உயர்த்தப்பட உள்ளன. குழந்தைகள் மற்றும் பெரியவர்களின் சிக்கலான இதய நோய்களுக்கும் சிகிச்சை அளிக்க ரூ.60 கோடியில் அதிநவீன இதய சிகிச்சை வசதிகள் மேம்படுத்தப்பட உள்ளன.
இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய மத்திய அமைச்சர் ஜே.பி.நட்டா, "வளர்ச்சியடைந்த இந்தியா என்பது ஆரோக்கியமான இந்தியாவாகவும் இருக்க வேண்டும். அனைவருக்கும் தரமான மருத்துவச் சேவைகள் கிடைப்பதை உறுதி செய்வதற்காக மத்திய அரசு உறுதியுடன் செயல்பட்டு வருகிறது என்று தெரிவித்தார்.
எதிர்காலத் திட்டங்கள் குறித்துப் பேசிய அமைச்சர் நட்டா, புதுச்சேரி சேதராப்பேட்டையில், உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சை மையம், விபத்துகளில் காயமடைந்தவர்களுக்கான சிறப்பு சிகிச்சை, மறுவாழ்வு மையம் ஆகியவற்றை அமைக்க ஜிப்மர் திட்டமிட்டிருப்பதை வரவேற்றார்.
அதைத் தொடர்ந்து, பட்டமளிப்பு விழாவில் பங்கேற்று மாணவர்களுக்குப் பட்டங்களையும் பதக்கங்களையும் வழங்கி அமைச்சர் ஜே.பி.நட்டா கௌரவித்தார். விழாவில் பேசிய அவர், கல்வி கற்கும் நிலையிலிருந்து தலைமைப் பொறுப்புகளை ஏற்கும் நிலைக்கு மாணவர்கள் முன்னேறும் முக்கியமான தருணமாக இந்த விழா அமைந்துள்ளதாக குறிப்பிட்டார்.
தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிறுவனமாகவும், மருத்துவக் கல்வி, ஆராய்ச்சி, மருத்துவச் சேவைகள் ஆகியவற்றில் முன்னணி நிறுவனமாகவும் ஜிப்மர் நீண்டகாலமாகச் சிறந்து விளங்கி வருவதை அவர் சுட்டிக் காட்டினார். 2025-26-ம் ஆண்டில் மட்டும் ஜிப்மரில் 46,815-க்கும் அதிகமான அறுவை சிகிச்சைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தலைமையின் கீழ், மருத்துவக் கல்வியில், இந்தியா மிகப்பெரிய மாற்றத்தைச் சந்தித்து வருவதாகவும் அமைச்சர் நட்டா குறிப்பிட்டார்.
நாட்டில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைகளின் எண்ணிக்கை 6-லிருந்து 23 ஆக உயர்ந்துள்ளதாகவும், மருத்துவக் கல்லூரிகளின் எண்ணிக்கை 387-லிருந்து 863-ஆக அதிகரித்துள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
2029-க்குள் மேலும் 75,000 மருத்துவ இடங்கள்
அதேபோல், எம்பிபிஎஸ். மருத்துவப் படிப்புக்கான இடங்கள் 51,000-லிருந்து 1.43 லட்சமாக உயர்ந்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார். பிரதமரின் தொலைநோக்குப் பார்வைக்கு ஏற்ப, 2029-ம் ஆண்டுக்குள் இளநிலை, முதுநிலை மருத்துவப் படிப்புகளில் மேலும் 75,000 இடங்களை உருவாக்க மத்திய அரசு பணியாற்றி வருவதாக அவர் கூறினார்.
அதே நேரத்தில், மருத்துவக் கல்வியின் தரத்தைப் பாதுகாப்பதிலும், இளநிலை, முதுநிலை மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான இடங்களுக்கு இடையே சரியான சமநிலையைப் பேணுவதிலும் அரசு கவனம் செலுத்தி வருவதாக அவர் தெரிவித்தார்.
புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் திரு கே. கைலாஷ்நாதன் பேசுகையில், புதுச்சேரியின் பெருமையாகவும், மருத்துவக் கல்வியில் சிறந்து விளங்கும் நிறுவனமாகவும் ஜிப்மர் திகழ்வதாகக் குறிப்பிட்டார். புதுச்சேரியிலும், அண்டை மாநிலங்களிலும் பொது சுகாதாரம், சமூக நல மருத்துவச் சேவைகள் ஆகியவற்றில் ஜிப்மர் ஆற்றி வரும் பங்களிப்புகளை அவர் பாராட்டினார்.
ஜிப்மரின் 15-வது பட்டமளிப்பு விழாவில் மொத்தம் 816 மாணவர்களுக்குப் பட்டங்கள் வழங்கப்பட்டன. இதில் மருத்துவ முனைவர் பட்டம், மருத்துவம், பல் மருத்துவம், உயர் சிறப்புப் பிரிவு படிப்புகள் ஆகியவற்றில் 592 பட்டங்கள் வழங்கப்பட்டன. மேலும், செவிலியர் படிப்பு, பொது சுகாதாரம், துணை மருத்துவப் படிப்புகள் ஆகிய பிரிவுகளில் 224 பட்டங்கள் வழங்கப்பட்டன. தங்களது பாடப்பிரிவுகளில் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்று கல்வியில் சிறந்து விளங்கிய மாணவர்களுக்குப் பதக்கங்கள், பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.
இந்த நிகழ்ச்சியில் பேராசிரியர்கள், பட்டம் பெற்ற மாணவர்கள், அவர்களது குடும்பத்தினர், முக்கியப் பிரமுகர்கள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.