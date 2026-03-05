ETV Bharat / bharat

2026 மகளிர் தினம் ஸ்பெஷல்: ஏழை குழந்தைகளின் தலையெழுத்தை மாற்றிய 'குளோபல் டீச்சர்' - யார் இந்த ரூபிள் நாகி?

மும்பையில் தொடங்கப்பட்ட நாகியின் கற்றல் மையமானது இப்போது நாடு முழுவதும் விரிவடைந்திருக்கிறது. தற்போது 800-க்கும் மேற்பட்ட கற்றல் மற்றும் கலை மையங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன.

தனது கற்றல் மைய குழந்தைகளுடன் ரூபிள் நாகி
தனது கற்றல் மைய குழந்தைகளுடன் ரூபிள் நாகி (ETV Bharat)
Published : March 5, 2026 at 4:06 PM IST

- By பிரஜக்தா போல்

27 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, 19 வயது நிரம்பிய ஒரு இளம்பெண் ஏழ்மை நிலையிலுள்ள குழந்தைகள் வாழ்ந்த குடிசைப் பகுதிக்குள் நுழைந்தார். அங்குள்ள குழந்தைகளை ஒன்று திரட்டி, அவர்களிடம் பேச்சு கொடுத்து விளையாட ஆரம்பித்தார். அப்போது ஒரு சிறுவனின் கையில் பென்சிலை கொடுக்க, அது என்னவென்றே தெரியாமல் முழித்துள்ளான் அச்சிறுவன். முன் பின் பென்சிலை பார்த்திராததால் அது என்னவென்றே அவனால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை.

இதை பார்த்த ரூபிள் நாகி என்ற அந்த இளம்பெண் திகைப்பில் உறைந்து போனார். பள்ளிக்குச் செல்லும் வயதிலிருந்த ஒரு சிறுவனுக்கு பென்சில் என்றால் என்னவென்றே தெரியவில்லை என்பதை அவரால் ஏற்றுக் கொள்ளவே முடியவில்லை. அவனுடைய எதிர் காலத்தை கற்பனை செய்த நாகியின் கண் முன்னால் வெறும் இருட்டு மட்டும்தான் தெரிந்தது. அன்று தான் அவர், எந்தவொரு குழந்தைக்கும் பென்சில் என்றால் என்னவென்றே தெரியாத நிலை இருக்கக் கூடாது என்ற ஒரு முடிவு செய்தார். அந்த முடிவு தான் இன்று நாடு முழுக்க 800-க்கும் மேற்பட்ட கற்றல் மற்றும் கலை மையங்களாக ஆலமரமாக வளர்ந்திருக்கிறது அவரது முயற்சி.

மறக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு கல்வி

இந்தியாவின் வளர்ந்த நகரங்களில் வாழ்கிற புறக்கணிக்கப்பட்ட மற்றும் நலிவடைந்த குழந்தைகளுக்கு கல்வியை கொடுப்பதற்காக இரண்டு தசாப்தங்களுக்கும் மேலாக இரவு பகல் பாராமல் பாடுபட்டு வருகிறார் ரூபிள் நாகி. இந்த உழைப்பிற்கு கிடைத்த ஒரு சிறந்த அங்கீகாரம் தான் ‘குளோபல் டீச்சர்’ விருது. சர்வதேச அளவிலான இந்த உயரிய விருதை பெற்ற முதல் இந்திய பெண் என்ற பெருமையை பெறுகிறார் ரூபிள் நாகி. யுனெஸ்கோவும் வார்கி அறக்கட்டளையும் இணைந்து வழங்கும் இந்த விருதுடன் 1 மில்லியன் டாலர், அதாவது இந்திய ரூபாய் மதிப்பு படி தோராயமாக ₹8.3 கோடி பரிசாக வழங்கப்பட்டுள்ளது.

ரூபிள் நாகிக்கு உலகளாவிய அங்கீகாரத்தை பெற்றுத் தந்த சேவையை பற்றி தெரிந்து கொள்ள ஈடிவி பாரத் அவரைத் தேடிச் சென்றது. மும்பையிலுள்ள ஒரு கற்றல் மையத்தில் அவரை சந்திக்க ஒப்புக் கொண்டார்.

மும்பையின் கஃபே பரேட் தெருக்கள் பற்றி பலருக்கும் தெரியும். எங்கு திரும்பினாலும் உயரமான கட்டடங்கள், 5 ஸ்டார் ஹோட்டல்கள் என பார்க்கும் போதே கண்களை கவரும் வண்ணம் இருக்கும். இங்கு ஏதோ ஒரு கட்டடத்தில் அவருடைய கற்றல் மையம் அமைந்திருக்கிறது என்று நினைத்தால், அந்த யூகம் தவறானது. மாயைக்கு பின்னால் இருக்கும் நிஜத்தை உணர்த்துவது போல, பரந்து விரிந்த கட்டடங்களுக்கு நடுவே ஒரு குறுகலான பாதை வழி காட்டுகிறது. அதனுள்ளே சென்றதும், வேறு ஒரு உலகம் கண்ணில் படும். ஆம், ஆங்காங்கே துணிகள் காய வைக்கப்படுவதையும், துணி துவைத்த தண்ணீர் சாலையோரங்களில் ஓடுவதையும் தாண்டாமல் அடுத்து செல்ல முடியாது.

நலிவடைந்த குழந்தைகளுடன் ரூபிள் நாகி
நலிவடைந்த குழந்தைகளுடன் ரூபிள் நாகி (ETV Bharat)

சாலையோரம் முழுவதும் டிரங் பெட்டிகள் போன்று வீடுகள் நெருக்கமாக அமைந்திருக்கின்றன. அவற்றுக்கு மேலே கட்டப்பட்டுள்ள கயிறுகளில் துணிகள் தொங்குகின்றன. இந்த வீடுகளுக்கு நடுவே "கற்றல் மையம்" என்ற பெயர் பலகையை பார்க்க முடிந்தது. அது தான் ‘குளோபல் டீச்சர்’ ரூபிள் நாகி அறக்கட்டளை நடத்தும் கற்றல் மையம்.

அப்படியே உள்ளே சென்று பார்த்தால், 1,2 மற்றும் 3 ஆம் வகுப்புகளைச் சேர்ந்த குழந்தைகள் ஒரே அறையில் ஒன்றாக அமர்ந்திருக்கின்றனர். அவர்களுக்கு மொழிப்பாடம் மற்றும் கணிதம் ஆகியவை கற்பிக்கப்படுகிறது. அங்கு அமர்ந்திருந்த குழந்தைகளில் பலருக்கு இது தான் முதல் மற்றும் அடிப்படை கல்வி. படிப்பை பாதியில் நிறுத்திய சிலரும் இந்த கற்றல் மையத்தை நாடி வருகின்றனர்.

சுவரில்லாமல் கல்வி

ரூபிள் நாகியிடம் கற்பிக்கும் முறைகள் குறித்து கேட்டபோது, “எங்களுடைய அனைத்து கற்றல் மையங்களும் முறையான கட்டடங்களில் நடத்தப்படுவதில்லை. சில வகுப்புகள் குடிசைப் பகுதியின் திறந்தவெளியில் வைத்துக் கூட நடத்தப்படுகின்றன. அங்கு படிக்க வரும் குழந்தைகள் பாய் மற்றும் பெட்ஷீட்களில் அமர்ந்து தங்களது கல்விக்கான முதல் படியை எடுத்து வைக்கின்றனர். கல்வி கற்க சுவர் தேவையில்லை. அதற்கு ஆர்வம் தான் தேவை. எங்கு வேண்டுமானாலும் கல்வி கற்கலாம். எளிதில் மனதை தொடும் வகையில் கல்வியை கற்பிக்க வேண்டும். ஆனால் இந்த கற்றல் மையங்களை நடத்துவது அவ்வளவு சுலபமல்ல” என்கிறார் நாகி.

இந்த கற்றல் மையத்தில் 3 ஆம் வகுப்பு பயின்று வரும் 9 வயதான கிருத்திகா குமாரி, தனது பெற்றோர் அருகிலுள்ள பகுதியில் சலவைத் தொழிலில் ஈடுபட்டு வருவதாக கூறுகிறார். கிருத்திகாவுக்கு உடன்பிறப்புகள் நிறைய பேர் இருப்பதால் அவர்களுடைய சிறிய வீட்டில் எப்போதும் அவர்கள் விளையாடிக் கொண்டிருப்பார்களாம். அதனால் வீட்டில் படிக்க முடிவதில்லை என்பதால், கற்றல் மையத்துக்கு வந்து கல்வி கற்பதை பெரிதும் விரும்புகிறார். “நான் நன்றாக படித்தால் என்னுடைய அப்பா என்னை பெரிய பள்ளியில் சேர்ப்பதாக வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார். நான் பெரிய பள்ளியில் சேர்ந்து படிக்க ஆசைப்படுகிறேன்” என்கிறார்.

ஆனால், சிறுமி கிருத்திகா நினைப்பது போன்ற மாற்றம் தானாக நிகழாது என்கிறார் நாகி. “நான் முதன்முதலில் கற்றல் மையம் தொடங்க முயற்சி மேற்கொண்ட போது, குழந்தைகளை கல்வி கற்க அனுப்பி வைக்க, கிட்டத்தட்ட 2 வருடங்கள் பெற்றோர்களை சமாதானப்படுத்த வேண்டியிருந்தது. குழந்தைகள் மெல்ல கற்றல் மையத்துக்கு வரத் தொடங்கினர். இங்குள்ள நிறைய குடும்பங்கள் பொருளாதாரத்தில் நலிவடைந்த நிலையில் இருக்கின்றன. எனவே இங்கு பணிபுரிகிற ஆசிரியர்கள், ஆலோசகர்களாகவும், பாதுகாவலர்களாகவும், சில நேரங்களில் குழந்தைகளுக்கு பெற்றோராகவும் செயல்பட வேண்டிய நிலைமை தான் இருக்கிறது. ஒரு வாரம் ஒரு குழந்தை வரவில்லை என்றால் உடனே ஒரு ஆசிரியர் அவருடைய வீட்டிற்குச் சென்று விசாரிக்க வேண்டியிருக்கும்.

ஆனால் இதனால் கிடைக்கிற பலன் எங்களை முன்னோக்கி செல்ல தூண்டுகிறது. இப்போது நிறைய மாணவர்கள் தங்களது பள்ளிப்படிப்பை முடித்துள்ளனர். அதில் சிலர் உயர் கல்வியும் கற்றுள்ளனர். முன்பு இந்த கற்றல் மையத்தில் மாணவனாக இருந்த மயூர் என்பவர், இப்போது படித்து முடித்து விட்டு, சொந்தமாக இதே போன்று கற்றல் மையத்தை நடத்தி வருகிறார். அவர் வார இறுதி நாட்களில் எங்களது அறக்கட்டளையுடன் இணைந்து செயல்படுகிறார். இங்கு மாற்றம் என்பது இப்படி தான் தொடங்குகிறது” என்கிறார் நாகி.

இந்தியா முழுவதும் 800 கற்றல் மற்றும் கலை மையங்கள்

மும்பையில் தொடங்கப்பட்ட நாகியின் கற்றல் மையமானது இப்போது இந்தியா முழுவதும் விரிவடைந்திருக்கிறது. நாடு முழுக்க இப்போது 800-க்கும் மேற்பட்ட கற்றல் மற்றும் கலை மையங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. மும்பை தாராவியின் குடிசைப் பகுதி முதல் காஷ்மீரின் தொலைதூர கிராமங்களில் உள்ள குழந்தைகள் கல்விப் பாதைக்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளார்கள்.

கல்வி மட்டுமல்லாமல், ‘மிசால் மும்பை’ என்ற முன்னெடுப்பின் மூலம், 1.5 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் பழுதுபார்க்கப்பட்டு பெயிண்ட் அடிக்கப்பட்டுள்ளன. இப்போது இந்த திட்டம் ‘மிசால் இந்தியா’ என விரிவாக்கப்பட்டு, நாடு முழுவதும் 163-க்கும் மேற்பட்ட குடிசைப்பகுதிகள் மற்றும் கிராமங்களை சென்றடைந்துள்ளது. காஷ்மீரில் இந்த அறக்கட்டளையின் மூலம் பெண்களுக்கான திறன் மேம்பாட்டு மையங்களும் நிறுவப்பட்டுள்ளன. ‘மிசால் ஹைதராபாத்’ மூலம் ஃபிலிம் நகர் மற்றும் பாபு ஜெகஜீவன்ராம் நகர் ஆகிய பகுதிகள் சீரமைக்கப்பட்டுள்ளன.

யார் இந்த ரூபிள் நாகி?

சேரிகளை திறந்த வகுப்பறைகளாக மாற்ற வேண்டும் என்ற உயரிய நோக்கோடு, செயல்பட்டு வரும் ரூபிள் நாகி ஜம்மு காஷ்மீரைச் சேர்ந்தவர். அரசியல் அறிவியலில் பட்டம் பெற்றுள்ள இவர், மும்பையில் சொந்தமாக கலை ஸ்டூடியோ நடத்தி வருகிறார். கலைஞரான நாகி, ஒரு காலத்தில் பென்சில் என்றால் என்னவென்றே தெரியாத குழந்தைகளின் வாழ்க்கையில் எதிர்காலத்திற்கான கல்வி எனும் தீபத்தை ஏற்றி வைத்த பெருமைக்குரியவர் என்றால் மிகையல்ல.

139 நாடுகளிலிருந்து கிட்டத்தட்ட 5,000 பரிந்துரைகள் வந்ததில் இருந்தே, 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான 'குளோபல் டீச்சர்' விருதுக்கு ரூபிள் நாகி தேர்வு செய்யப்பட்டார். இதனை வைத்தே அவருடைய சேவையின் தன்மையை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. தனக்கு கிடைத்திருக்கிற ரூ. 8.3 கோடியை கல்வி மற்றும் திறன் மேம்பாட்டிற்காக செலவிட திட்டமிட்டிருக்கிறார் ரூபிள் நாகி. இதன் மூலம் இன்னும் பல ஆயிரக்கணக்கான குழந்தைகளுக்கு படிப்பும், பெண்களுக்கு வேலைவாய்ப்பும் கிடைக்கப் போகிறது.

ஒரு பென்சில் ஆயிரக்கணக்கானோரின் வாழ்க்கையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. ஒரு பெண்ணின் மனதில் எழுந்த ஒளி பலரின் வாழ்க்கையில் வெளிச்சத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறது என்றால் அது மிகையாகாது. ரூபிள் நாகி உண்மையிலேயே 'குளோபல் டீச்சர்'!

