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இரும்புக்கழிவில் இருந்து மினி இ-டிராக்டர் - பீகார் பொறியியல் மாணவர் அசத்தல்

பொறியியல் மாணவர் சனிஷ் குமார் இதற்கு முன் மின்சார பைக் மற்றும் மினி தார் போன்ற வாகனங்களையும் கழிவுப் பொருட்களைக் கொண்டு உருவாக்கி அசத்தியவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தான் உருவாக்கிய மினி இ-டிராக்டரில் வலம் வரும் சனிஷ்குமார்
தான் உருவாக்கிய மினி இ-டிராக்டரில் வலம் வரும் சனிஷ்குமார் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 8, 2026 at 1:22 PM IST

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Updated : July 8, 2026 at 2:08 PM IST

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ரோஹ்தாஸ்: பீகார் மாநிலத்தை சேர்ந்த பொறியியல் மாணவர் ஒருவர், இரும்புக் கழிவுகளை கொண்டு குறைந்த செலவில் மினி மின்சார டிராக்டரை உருவாக்கி சாதனை படைத்துள்ளார்.

பீகார் மாநிலம், ரோஹ்தாஸ் மாவட்டத்தை சேர்ந்த சனிஷ் குமார் என்ற பொறியியல் மாணவரே இந்த அசத்தலான கண்டுபிடிப்பை நிகழ்த்தியுள்ளார். விவசாயப் பின்னணி கொண்ட குடும்பத்தை சேர்ந்த இவர், விவசாயிகளுக்கு உதவும் வகையில் ஏதேனும் செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கில் இந்த சாதனையை படைத்துள்ளார்.

சனிஷ் குமார் தனது பொறியியல் அறிவை பயன்படுத்தி, பழைய இரும்புக்கடைகளில் இருந்து சேகரிக்கப்பட்ட இரும்புக்கழிவுகள் மற்றும் பழைய வாகனங்களின் உதிரி பாகங்களை கொண்டு இந்த மின்சார டிராக்டரை வடிவமைத்துள்ளார்.

சந்தையில் விற்பனை செய்யப்படும் வழக்கமான டிராக்டர்களின் விலை பல லட்சம் ரூபாயாக இருக்கும் நிலையில், இவர் வெறும் ரூ.2.5 லட்சம் செலவில் இந்த மினி இ-டிராக்டரை முழுமையாக உருவாக்கி முடித்துள்ளார்.

இது முழுக்க முழுக்க மின்சாரத்தில் இயங்குவதால், காற்று மாசுபாடு இல்லை. மற்றும் சத்தமில்லாமல் ஓடக் கூடியது. மேலும், பெட்ரோல் அல்லது டீசல் விலை உயர்வால் பாதிக்கப்படும் ஏழை விவசாயிகளுக்கு இது ஒரு சிறந்த மாற்றாக அமையும் என்று மாணவர் சனிஷ் குமார் கூறியுள்ளார்.

புதிய கண்டுபிடிப்புக்கான வெல்டிங் பணியில் சனிஷ் குமார்
புதிய கண்டுபிடிப்புக்கான வெல்டிங் பணியில் சனிஷ் குமார் (ETV Bharat)

இந்த மினி இ-டிராக்டரில் 72V பேட்டரி மற்றும் பலத்த இழுவை திறனை தரும் மோட்டார் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இதனை ஒருமுறை முழுமையாக சார்ஜ் செய்தால், வயல்களில் கடினமான உழவுப் பணிகளைச் செய்வதற்கு போதுமானதாக இருக்கும் என சனிஷ் குமார் தெரிவித்தார். தற்போது சனிஷின் இந்த புதுமையான கண்டுபிடிப்புக்கு சமூக வலைத்தளங்களிலும், அப்பகுதி மக்கள் மத்தியிலும் பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன.

இரண்டரை மாதங்களில் உருவான மினி இ-டிராக்டர்

இந்த புதுமையான மின்சார மினி டிராக்டரை முழுமையாக வடிவமைத்து உருவாக்குவதற்கு சனிஷ் குமாருக்கு சுமார் இரண்டரை மாதங்கள் செலவாகின. எந்தவொரு நவீன ஆய்வகத்தின் உதவியும் இல்லாமல், தனது வீட்டில் இருந்தபடியே இரும்புக்கழிவுகளைக் கொண்டு கடின உழைப்பால் இதனை அவர் உருவாக்கியுள்ளார்.

ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் 50 கி.மீ. ஓடும்

இந்த மின்சார டிராக்டரை ஒருமுறை முழுமையாக சார்ஜ் செய்தால், சுமார் 50 கிலோ மீட்டர் தூரம் வரை தடையின்றி இயங்கும் திறன் கொண்டது. இந்த மினி டிராக்டருடன் சிறிய அளவிலான பின்-டிராலியை இணைத்தால், சுமார் 1 டன் வரையிலான எடையை இதனால் மிக எளிதாக இழுத்துச் செல்ல முடியும்.

இதில் சிறிய கலப்பையை பொருத்தி சிறிய அளவிலான உழவுப் பணிகளைச் செய்ய முடியும். மேலும், வயல்களில் இருந்து உரம், விதைகள் மற்றும் விளைச்சலை எடுத்து செல்ல இது விவசாயிகளுக்கு பெரிதும் உதவும் என்றும் சனிஷ் குமார் கூறினார்.

தான் உருவாக்கிய இ-பைக்குடன் சனிஷ்குமார்
தான் உருவாக்கிய இ-பைக்குடன் சனிஷ்குமார் (ETV Bharat)

இந்த மினி இ-டிராக்டர் பார்ப்பதற்கு சிறியதாக இருந்தாலும், தற்கால நவீன வாகனங்களில் இருப்பதை போன்ற செல்ஃப் ஸ்டார்டிங் சிஸ்டம், பிரேக் மற்றும் ஹார்ன் போன்ற அனைத்து வசதிகளையும் சனிஷ் குமார் இதில் நேர்த்தியாகப் பொருத்தியுள்ளார். இதன் சிறிய வடிவமைப்பு காரணமாக, கிராமப்புறங்களின் குறுகிய தெருக்கள் மற்றும் வயல் வரப்புகளில் கூட இது மிக எளிதாகச் சென்று வரும்.

பொறியியல் மாணவர் சனிஷ் குமார் இதற்கு முன்பே மின்சார பைக் மற்றும் மினி ஜீப் போன்ற வாகனங்களையும் கழிவுப் பொருட்களைக் கொண்டு உருவாக்கி அசத்தியவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Last Updated : July 8, 2026 at 2:08 PM IST

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MINI ELECTRIC TRACTOR
ROHTAS
SANISH KUMAR
ELECTRIC TRACTOR FROM SCRAP

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