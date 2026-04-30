ETV Bharat / bharat

நர்மதா ஆற்றில் படகு கவிழ்ந்ததில் 4 பேர் உயிரிழப்பு ; 15-க்கும் மேற்பட்டோர் மாயம்

ஜபல்பூரிலிருந்து சுமார் 35 கிலோமீட்டர் தொலைவில் நர்மதா ஆற்றின் குறுக்கே அமைந்துள்ள பர்கி அணை பகுதியில், மத்தியப் பிரதேச சுற்றுலாத் துறையினால் நிர்வகிக்கப்படும் ஒரு உல்லாச விடுதி செயல்பட்டு வருகிறது.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 30, 2026 at 10:27 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ஜபல்பூர்: திடீர் சூறாவளி காரணமாக நர்மதா ஆற்றில் படகு கவிழ்ந்ததில் சுற்றுலா பயணிகள் 4 பேர் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தனர். மாயமான 15-க்கும் மேற்பட்டோரை தேடும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றனர்.

மத்தியப் பிரதேச மாநிலம் ஜபல்பூர் மாவட்டத்துக்குட்பட்ட பகுதியில் பர்கி அணை அமைந்துள்ளது. நர்மதா ஆற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ள இந்த அணை பகுதியில் 29 சுற்றுலா பயணிகளை ஏற்றிக் கொண்டு படகு ஒன்று இன்று மாலை பயணித்துக் கொண்டிருந்தது.

அப்போது திடீரென வீசிய சூறாவளி காற்றில் சிக்கி, சுற்றுலா படகு நிலை தடுமாறி கவிழ்ந்தது. இந்த விபத்தில் படகில் பயணித்தவர்கள் ஆற்று நீரில் மூழ்கினர். இவர்களில் 4 பேர் சடலமாக மீட்டப்பட்டனர். காணாமல் போன 15-க்கும் மேற்பட்டோரை தேடும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருவதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

இந்த சம்பவம் குறித்து பர்கி நகரக் காவல் கண்காணிப்பாளர் அஞ்சூல் மிஸ்ரா கூறுகையில், "விபத்து குறித்து தகவல் கிடைத்த உடனேயே மீட்புப் பணிகள் தொடங்கப்பட்டன. 15 பேர் பத்திரமாக மீட்கப்பட்ட நிலையில், காணாமல் போன 18 பேரை தேடும் பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன" என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

மத்தியப் பிரதேச முதலமைச்சர் மோகன் யாதவ் இச்சம்பவம் குறித்து ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துள்ளார். மீட்புப் பணிகளைத் துரிதப்படுத்துமாறு அதிகாரிகளுக்கு அவர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

'துரிதமான மீட்பு நடவடிக்கைகளின் மூலம், 15 பேர் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டுள்ளனர். காணாமல் போனவர்களை கூடிய விரைவில் கண்டறிவதற்கான முயற்சிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த நெருக்கடியான நேரத்தில் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுடன் மாநில அரசு துணை நிற்கிறது' என்று அவர் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் வலைதள பதிவில் தெரிவித்துள்ளார்.

ஜபல்பூரிலிருந்து சுமார் 35 கிலோமீட்டர் தொலைவில் நர்மதா ஆற்றின் குறுக்கே அமைந்துள்ள பர்கி அணை பகுதியில், மத்தியப் பிரதேச சுற்றுலாத் துறையினால் நிர்வகிக்கப்படும் ஒரு உல்லாச விடுதி செயல்பட்டு வருகிறது. இங்குள்ள பல்வேறு வகையான நீர் விளையாட்டுகளை ஆடுவதற்காக சுற்றுலா பயணிகள் ஆர்வமுடன் வந்துச் செல்கின்றனர்.

TAGGED:

JABALPUR MADHYA PRADESH
BOAT CAPSIZES IN NARMADA RIVER
நர்மதா ஆறு
ஜபல்பூர் மத்தியப் பிரதேசம்
ACCIDENT IN NARMADA RIVER

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.